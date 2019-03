Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1496722-cb61-4e13-96c2-31d530ea5700","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Adnan Polat török oligarcha alapítványa megkapja Gül baba türbéjének üzemeltetését is a működtetés után. Ugyan eddig nem reklámozták, de az alapítványt a magyar állam hozta létre, Polaton kívül Szijjártó Péter külügyminiszterhez közeli emberek vezetik, évi 700 millió adóforintból. Az alapítvány 2020-ban közhasznúvá fog alakulni, addig a külügyminisztérium támogatási szerződést köt vele, bár a 2019-es szerződés még nem készült el. A 2017-ben létrehozott alapítvány azt ígéri, 2019. február végén nyilvánosságra hozza alapító okiratát és működési szabályzatát.","shortLead":"Adnan Polat török oligarcha alapítványa megkapja Gül baba türbéjének üzemeltetését is a működtetés után. Ugyan eddig...","id":"20190227_Orban_torok_oligarchaja_meg_jobban_beveszi_Gul_baba_turbejet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1496722-cb61-4e13-96c2-31d530ea5700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8269defa-f122-4e5c-a4ab-158cd187e7c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Orban_torok_oligarchaja_meg_jobban_beveszi_Gul_baba_turbejet","timestamp":"2019. február. 27. 14:30","title":"Orbán török oligarchája még jobban beveszi Gül baba türbéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1afaf053-c934-4841-8e98-d0f70d796f11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alternatív parlamentet akarnak felállítani, új szimbólumok is szerepelnek forgatókönyvükben.","shortLead":"Alternatív parlamentet akarnak felállítani, új szimbólumok is szerepelnek forgatókönyvükben.","id":"20190228_Tizenket_ponttal_keszul_az_ellenzek_marcius_15re","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1afaf053-c934-4841-8e98-d0f70d796f11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b1b784-6c20-4883-91e7-dca09a85e1da","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Tizenket_ponttal_keszul_az_ellenzek_marcius_15re","timestamp":"2019. február. 28. 08:31","title":"Tizenkét ponttal készül az ellenzék március 15-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Kecskeméti Járásbíróság elrendelte a 64 éves férfi letartóztatását.","shortLead":"A Kecskeméti Járásbíróság elrendelte a 64 éves férfi letartóztatását.","id":"20190227_Vele_csalta_meg_elettarsa_meg_agyon_is_verte_egy_kalapaccsal_a_ferjet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8794c650-002a-46de-a4c3-47ec36315805","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Vele_csalta_meg_elettarsa_meg_agyon_is_verte_egy_kalapaccsal_a_ferjet","timestamp":"2019. február. 27. 20:55","title":"Vele csalta meg élettársa, még agyon is verte egy kalapáccsal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83356e88-afd8-41c5-a8d0-1fba518aee37","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Laura Codruta Kövesit, a román korrupcióellenes ügyészség (DNA) korábbi vezetőjét tartja a legalkalmasabbnak a három bennmaradt jelölt közül az európai főügyészi tisztségre az Európai Parlament (EP) illetékes bizottsága.","shortLead":"Laura Codruta Kövesit, a román korrupcióellenes ügyészség (DNA) korábbi vezetőjét tartja a legalkalmasabbnak a három...","id":"20190227_Laura_Codruta_Kovesit_javasoljak_a_szakbizottsag_az_europai_fougyeszi_tisztsegre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83356e88-afd8-41c5-a8d0-1fba518aee37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0256e9f5-6189-4382-b36b-59477fac47b5","keywords":null,"link":"/vilag/20190227_Laura_Codruta_Kovesit_javasoljak_a_szakbizottsag_az_europai_fougyeszi_tisztsegre","timestamp":"2019. február. 27. 16:25","title":"Laura Codruta Kövesit javasolja a szakbizottság az európai főügyészi tisztségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21d6773-e0df-4001-812e-f471ae9f30c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HÉV is leállt. ","shortLead":"A HÉV is leállt. ","id":"20190228_Tuz_raklapos_Helsinki_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d21d6773-e0df-4001-812e-f471ae9f30c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c031db0d-4f76-4e74-b8dd-8abdcd606f71","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Tuz_raklapos_Helsinki_ut","timestamp":"2019. február. 28. 16:46","title":"Látványos tűz volt a Helsinki úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e035b259-3c6d-47de-9d4e-972ffa8d5fde","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német prémiummárka újdonsága modernizált külcsínnel és MBUX fedélzeti rendszerrel debütált. ","shortLead":"A német prémiummárka újdonsága modernizált külcsínnel és MBUX fedélzeti rendszerrel debütált. ","id":"20190228_itt_az_uj_mercedes_glc_suv_divatterepjaro_mbux_genfi_autoszalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e035b259-3c6d-47de-9d4e-972ffa8d5fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9905e4e3-a4a1-44d2-876a-07b788eab82c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190228_itt_az_uj_mercedes_glc_suv_divatterepjaro_mbux_genfi_autoszalon","timestamp":"2019. február. 28. 09:21","title":"Itt az új Mercedes GLC, mutatjuk a legfrissebb stuttgarti divatterepjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71d9de69-9327-43c3-8005-45b87c5d1f63","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb neveket, valamint három színpad részletes programját jelentették be a fesztivál szervezői.","shortLead":"Újabb neveket, valamint három színpad részletes programját jelentették be a fesztivál szervezői.","id":"20190301_Steve_Aoki_Modestep_Ofenbach_Strand_Fesztival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71d9de69-9327-43c3-8005-45b87c5d1f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813b92f6-720d-466f-8f59-cd79d07b7704","keywords":null,"link":"/kultura/20190301_Steve_Aoki_Modestep_Ofenbach_Strand_Fesztival","timestamp":"2019. március. 01. 11:31","title":"Steve Aoki, a Modestep és az Ofenbach is jön a Strand Fesztiválra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51aa44e5-47d6-44fb-99ad-bddf19b34537","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A megengedett tempó több mint kétszereséért közel 400 ezer forint volt a bírság. ","shortLead":"A megengedett tempó több mint kétszereséért közel 400 ezer forint volt a bírság. ","id":"20190227_1200_eurot_ert_a_magyar_Mercisnek_240nel_szaguldani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51aa44e5-47d6-44fb-99ad-bddf19b34537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea90fba-cf31-4e9d-98f4-3c64cf4c2138","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190227_1200_eurot_ert_a_magyar_Mercisnek_240nel_szaguldani","timestamp":"2019. február. 27. 17:42","title":"1200 eurót ért a magyar mercisnek 240-nel száguldani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]