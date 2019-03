Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54c0da94-5234-407e-b355-fd05f97aa829","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fennállásának nyolcadik aranyérmét szerezte meg a Sopron Basket, miután a női kosárlabda Magyar Kupa szombati döntőjében csaknem végig vezetve legyőzte Győrben a tavalyi győztes Szekszárdot.

","shortLead":"Fennállásának nyolcadik aranyérmét szerezte meg a Sopron Basket, miután a női kosárlabda Magyar Kupa szombati...","id":"20190302_Nyolcadszor_aranyermes_a_soproni_noi_kosarcsapat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54c0da94-5234-407e-b355-fd05f97aa829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb264ef-5009-4bc8-bdda-0fe24fe197f4","keywords":null,"link":"/sport/20190302_Nyolcadszor_aranyermes_a_soproni_noi_kosarcsapat","timestamp":"2019. március. 02. 19:29","title":"Nyolcadszor aranyérmes a soproni női kosárcsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"362ce67c-0e35-457e-8922-d60d8732ad52","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Több millió forint összegű közigazgatási bírságot osztottak ki a nem fizetőknek az M3-asnál.","shortLead":"Több millió forint összegű közigazgatási bírságot osztottak ki a nem fizetőknek az M3-asnál.","id":"20190302_autopalyadij_kamion_ellenorzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=362ce67c-0e35-457e-8922-d60d8732ad52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a204d2b-f48a-4324-a32b-5da63f72b754","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190302_autopalyadij_kamion_ellenorzes","timestamp":"2019. március. 02. 09:50","title":"Az utak nemfizető királya: 73 autópályadíjjal lógott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f6360c-f383-4684-8ba8-f229738b81ea","c_author":"Weyer Béla","category":"vilag","description":"Népszerűségvesztését megállítandó sutba vágja a Schröder-féle megszorítási politikát a német szociáldemokrata párt, és új szociális államot ígér. Ez azonban a koalíciós partner ellenkezése miatt leginkább csak ígéret is marad.","shortLead":"Népszerűségvesztését megállítandó sutba vágja a Schröder-féle megszorítási politikát a német szociáldemokrata párt, és...","id":"201909__nemet_szocialdemokratak__balra_at__szocialis_igeretek__vissza_amultba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2f6360c-f383-4684-8ba8-f229738b81ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f076cc4-038e-46fe-a0b1-7a3aa4f2c906","keywords":null,"link":"/vilag/201909__nemet_szocialdemokratak__balra_at__szocialis_igeretek__vissza_amultba","timestamp":"2019. március. 03. 08:30","title":"A nagykoalíció felmondását is előkészítheti a német szocdemek baloldali fordulata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ciprusi iratai lejártak, de az ottani külügyminisztérium nem reagált a kérelmére és nem látták el érvényes papírokkal. ","shortLead":"Ciprusi iratai lejártak, de az ottani külügyminisztérium nem reagált a kérelmére és nem látták el érvényes papírokkal. ","id":"20190302_Nem_tudja_elhagyni_Magyarorszagot_Ahmed_H","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193cab75-2fdf-4e12-b109-01b46233bff5","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Nem_tudja_elhagyni_Magyarorszagot_Ahmed_H","timestamp":"2019. március. 02. 08:43","title":"Nem tudja elhagyni Magyarországot Ahmed H.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Törvénymódosítást nyújtanak be a Parlamentnek, a befolyt összegből P+R parkolókat építenének és fejlesztenék a tömegközlekedést. ","shortLead":"Törvénymódosítást nyújtanak be a Parlamentnek, a befolyt összegből P+R parkolókat építenének és fejlesztenék...","id":"20190302_Az_LMP_nekifut_a_budapesti_dugodijnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2928b74c-4956-4d6e-aec0-84648cfca3c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190302_Az_LMP_nekifut_a_budapesti_dugodijnak","timestamp":"2019. március. 02. 11:23","title":"Az LMP nekifut a budapesti dugódíjnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa75e7c9-b992-4f9d-99a9-162669756cc0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A beadott szakvélemény szerint V. János testén nem voltak kormánytól eredő sérülések, vagyis a tragédia időpontjában ő nem ült a volán mögött.","shortLead":"A beadott szakvélemény szerint V. János testén nem voltak kormánytól eredő sérülések, vagyis a tragédia időpontjában ő...","id":"20190302_Veronai_buszbaleset_Ugyvedei_szerint_nem_a_megvadolt_sofor_vezetett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa75e7c9-b992-4f9d-99a9-162669756cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32231629-b3ba-47de-a592-143f48ab27af","keywords":null,"link":"/cegauto/20190302_Veronai_buszbaleset_Ugyvedei_szerint_nem_a_megvadolt_sofor_vezetett","timestamp":"2019. március. 02. 10:35","title":"Veronai buszbaleset: ügyvédei szerint nem a megvádolt sofőr vezetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac4726e-3447-48cd-b350-33a23f6b76df","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két orosz hegymászó, Roman Reutov és Makszim Sakirov megmászta a világ legmagasabb hegycsúcsát, a 8848 méter magas Csomolungmát. Ez korábban már másoknak is sikerült, de a két mászó végig dokumentálta útját, és most a Yandex-ru oldalon megosztották a különböző magasságokban késztett panoráma-felvételeket.



","shortLead":"Két orosz hegymászó, Roman Reutov és Makszim Sakirov megmászta a világ legmagasabb hegycsúcsát, a 8848 méter magas...","id":"20190302_Lenyugozo_panorama_a_vilag_tetejerol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ac4726e-3447-48cd-b350-33a23f6b76df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f14e3e-1a0c-4fe0-a1ff-e1fe0b46c39a","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Lenyugozo_panorama_a_vilag_tetejerol","timestamp":"2019. március. 02. 12:44","title":"Lenyűgöző panoráma a világ tetejéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31345173-df13-477d-9bbe-93e7a180eff0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Nemzetközi Űrállomásra tart, egyelőre csak egy Ripley nevű bábuval a fedélzetén. ","shortLead":"A Nemzetközi Űrállomásra tart, egyelőre csak egy Ripley nevű bábuval a fedélzetén. ","id":"20190302_Fellottek_a_SpaceX_urkapszulajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31345173-df13-477d-9bbe-93e7a180eff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458f157c-44c8-4f58-b297-e4b18e629599","keywords":null,"link":"/tudomany/20190302_Fellottek_a_SpaceX_urkapszulajat","timestamp":"2019. március. 02. 10:18","title":"Fellőtték a SpaceX űrkapszuláját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]