[{"available":true,"c_guid":"7928f6fd-6cb0-47b2-8075-b4434fe5eb05","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A japán gyártó elkészítette a nemrégiben debütált Corolla aktív életstílust folytatóknak szánt új változatát.","shortLead":"A japán gyártó elkészítette a nemrégiben debütált Corolla aktív életstílust folytatóknak szánt új változatát.","id":"20190305_itt_az_uj_toyota_corolla_trek_megneztuk_a_enyhe_terepre_termett_ujdonsagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7928f6fd-6cb0-47b2-8075-b4434fe5eb05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13a8e5e3-82fd-4606-9a5f-602b61fe1664","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_itt_az_uj_toyota_corolla_trek_megneztuk_a_enyhe_terepre_termett_ujdonsagot","timestamp":"2019. március. 05. 16:21","title":"Itt az új Toyota Corolla Trek, megnéztük a enyhe terepre termett újdonságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"817508a3-c40a-4c14-b659-ef422e3c603d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína továbbra is úgy érzi, az űrkutatás terén az amerikaiak és az oroszok mögött kullog, ezért újabb küldetésre vállalkoznak.","shortLead":"Kína továbbra is úgy érzi, az űrkutatás terén az amerikaiak és az oroszok mögött kullog, ezért újabb küldetésre...","id":"20190305_kina_urutazas_urkutatas_mars_marsjaro_marsi_szonda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=817508a3-c40a-4c14-b659-ef422e3c603d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bcc11e4-2fd3-4ab1-bbdd-f9c434eb1efc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_kina_urutazas_urkutatas_mars_marsjaro_marsi_szonda","timestamp":"2019. március. 05. 19:03","title":"Kinézte magának a Marsot Kína, 2021-ben landolhat a Mars-járójuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022c00c8-4b61-43f7-b82e-49c38a223f8d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az év első hónapjaiban a kormány 26,6 milliárd forintnyi munkahely-teremtési támogatást osztott ki, egy munkahely átlagosan 19 millió forintba kerül. A kedvezményezettek főleg multik, bár a legnagyobb támogatásokat magyar cégek kapták. A kormány 2010 óta intézkedések garmadájával igyekszik megrendszabályozni a multikat, közben kedvezmények tömkelegével kényezteti őket.","shortLead":"Az év első hónapjaiban a kormány 26,6 milliárd forintnyi munkahely-teremtési támogatást osztott ki, egy munkahely...","id":"20190304_A_kormany_tervbe_vette_hogy_megcsinalja_amit_Brusszel_eloirt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=022c00c8-4b61-43f7-b82e-49c38a223f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a92d72-3cc6-4a91-be3d-68ddcac1c2e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_A_kormany_tervbe_vette_hogy_megcsinalja_amit_Brusszel_eloirt","timestamp":"2019. március. 04. 17:10","title":"A kormány már 27 milliárdért vett munkahelyeket az idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fce822e-18e5-4281-b3c4-45baf61dd09e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Mintegy 2,5 milliárd forintnyi óvadékot szabtak ki. ","shortLead":"Mintegy 2,5 milliárd forintnyi óvadékot szabtak ki. ","id":"20190305_Ovadekkal_kiengedhetik_a_letartoztatott_Nissanvezert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fce822e-18e5-4281-b3c4-45baf61dd09e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d631f17f-c45a-4d74-ba39-dfc1014114da","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_Ovadekkal_kiengedhetik_a_letartoztatott_Nissanvezert","timestamp":"2019. március. 05. 09:11","title":"Óvadékkal kiengedhetik a letartóztatott Nissan-vezért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e349fcf0-bbfd-4c17-b5e6-0e039969d6a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Jézus alakjára nagyon hasonlító felhőt sikerült lefotóznia egy olasz férfinak Agropoliban. A jelenség a napfény játékának is köszönhető. ","shortLead":"Egy Jézus alakjára nagyon hasonlító felhőt sikerült lefotóznia egy olasz férfinak Agropoliban. A jelenség a napfény...","id":"20190304_egi_jelenseg_felho_jezus_olaszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e349fcf0-bbfd-4c17-b5e6-0e039969d6a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5dab550-51bb-4b9c-859e-16b54d916582","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_egi_jelenseg_felho_jezus_olaszorszag","timestamp":"2019. március. 04. 16:33","title":"Különös jelenség: megjelent \"Jézus\" az olasz égbolton, le is fotózták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8370ee28-64e4-405b-86ba-4ccb4517d883","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olaszországban már most nagy bajba kerültek az olívatermesztők, 57 százalékkal esett vissza a termelés az extrém időjárás miatt. ","shortLead":"Olaszországban már most nagy bajba kerültek az olívatermesztők, 57 százalékkal esett vissza a termelés az extrém...","id":"20190305_Tonkreteheti_a_klimavaltozas_az_europai_olivaultetvenyeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8370ee28-64e4-405b-86ba-4ccb4517d883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab6ee25-9bfc-41bc-ae1c-b47b6e1b7515","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Tonkreteheti_a_klimavaltozas_az_europai_olivaultetvenyeket","timestamp":"2019. március. 05. 12:45","title":"Tönkreteszi a klímaváltozás az európai olívaültetvényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, ki állhat az interneten szombaton megjelent adatbázis összeállítása mögött, amelyben több mint 364 millió rekordot találni, és amiben nemcsak a chatüzeneteket, személyes adatokat is tárolnak.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, ki állhat az interneten szombaton megjelent adatbázis összeállítása mögött, amelyben több mint 364...","id":"20190305_kina_kiberbiztonsag_privat_uzenetek_kiszivargasa_victor_gevers","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb06813-3064-4d8f-b55b-c094f7bcc277","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_kina_kiberbiztonsag_privat_uzenetek_kiszivargasa_victor_gevers","timestamp":"2019. március. 05. 17:33","title":"Óriási adatszivárgás Kínában: 364 millió privát beszélgetés került ki a netre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eea3fbf-b93c-4ea5-9bed-ddb47b6d8c20","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Hogyan lehet megelőzni, hogy a dízelbotrány megismétlődjön, vagy az út közepén leálljon egy elvileg még száz kilométer megtételére képes elektromos autó? Az EU isprai kutatóintézetében jártunk, ahol nem csak autókat tesztelnek, de új szabályokat is alkotnak ennek érdekében.","shortLead":"Hogyan lehet megelőzni, hogy a dízelbotrány megismétlődjön, vagy az út közepén leálljon egy elvileg még száz kilométer...","id":"20190304_ispra_jrc_vela_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0eea3fbf-b93c-4ea5-9bed-ddb47b6d8c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15a82190-bf13-46f2-90d4-323c41ab6cd4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_ispra_jrc_vela_auto","timestamp":"2019. március. 04. 20:00","title":"„Nem csalni akar az autógyártó, csak másra optimalizált”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]