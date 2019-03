Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64052593-e0b3-4508-9239-4bda27ae2ad3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Első ránézésre vonzóbbnak tűnik a Huawei összehajtható telefonja a Samsung szintén hajlítható újdonságánál, és hogy miért, azt a kínai cég első embere meg is magyarázza.","shortLead":"Első ránézésre vonzóbbnak tűnik a Huawei összehajtható telefonja a Samsung szintén hajlítható újdonságánál, és...","id":"20190306_huawei_ceo_richard_yu_samsung_galaxy_fold_velemeny_osszehajthato_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64052593-e0b3-4508-9239-4bda27ae2ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"208d22eb-150c-4a97-8859-13f14b03f906","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_huawei_ceo_richard_yu_samsung_galaxy_fold_velemeny_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. március. 06. 12:03","title":"Kemény szavakkal alázta a Huawei-vezér a Samsung összehajtható telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megteremtette a jogi-szervezeti lehetőséget a Parlament: átveheti az MTA kutatóintézeteit egy esetleges állami vagyonkezelői alapítvány, amelyet immár kutatási célra is létre lehet hozni. Ezzel a kormány újabb lépést tett céljai elérése felé, amelyeket az MTA oly erősen kritizált.","shortLead":"Megteremtette a jogi-szervezeti lehetőséget a Parlament: átveheti az MTA kutatóintézeteit egy esetleges állami...","id":"20190305_Megszavazta_a_Parlament_immar_atveheti_az_MTA_kutatointezeteit_egy_allami_alapitvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec2c68b-56ca-40fc-8cd4-edfd6f5265ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Megszavazta_a_Parlament_immar_atveheti_az_MTA_kutatointezeteit_egy_allami_alapitvany","timestamp":"2019. március. 05. 14:22","title":"Megszavazta a Parlament, immár átveheti az MTA kutatóintézeteit egy állami alapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cea1d9f-2a35-4887-bf1e-b0bd4d9a78bc","c_author":"Microsoft","category":"brandcontent","description":"A kiberbűnözők nemcsak a nagyvállalatok, pénzintézetek, államigazgatási szervek vagy magánemberek adatait akarják megszerezni, de célkeresztjükben vannak a kis- és középvállalkozások (kkv-k) is. ","shortLead":"A kiberbűnözők nemcsak a nagyvállalatok, pénzintézetek, államigazgatási szervek vagy magánemberek adatait akarják...","id":"20190304_Miert_a_kkvk_a_kiberbunozok_elsodleges_celpontjai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cea1d9f-2a35-4887-bf1e-b0bd4d9a78bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51c660c-5c57-423b-8bf2-59b8e0a85cca","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190304_Miert_a_kkvk_a_kiberbunozok_elsodleges_celpontjai","timestamp":"2019. március. 05. 07:30","title":"Miért a kkv-k a kiberbűnözők elsődleges célpontjai?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7eda329-cbfd-4902-8c6d-eaff963d60dd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalábbis a BMW, és nem a sztereotípiák szerint. A suli pedig nem máshol lenne, mint a csodás M városban.","shortLead":"Legalábbis a BMW, és nem a sztereotípiák szerint. A suli pedig nem máshol lenne, mint a csodás M városban.","id":"20190305_bmw_suli_auto_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7eda329-cbfd-4902-8c6d-eaff963d60dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f5720b1-5763-46d0-9f81-d00a6a99df86","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_bmw_suli_auto_video","timestamp":"2019. március. 05. 17:17","title":"Ha lenne BMW-sek iskolája, ilyen lenne – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b5de645-5e03-4d07-a4ef-cdfc867d9ce8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Frans Timmermanst tüntetik ki Bukarestben, az elismerést az Országos Politikatudományi és Közigazgatási Iskola adja át neki.","shortLead":"Frans Timmermanst tüntetik ki Bukarestben, az elismerést az Országos Politikatudományi és Közigazgatási Iskola adja át...","id":"20190304_Diszdoktori_cimet_kap_Orban_egyik_legnagyobb_kritikusa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b5de645-5e03-4d07-a4ef-cdfc867d9ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6e4b45-63d5-485f-a499-b9062474abd3","keywords":null,"link":"/vilag/20190304_Diszdoktori_cimet_kap_Orban_egyik_legnagyobb_kritikusa","timestamp":"2019. március. 04. 17:45","title":"Díszdoktori címet kap Orbán egyik legnagyobb kritikusa Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c1757f-338e-40f2-9ffd-00d30499c932","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lap szerint a szervezet évek óta támogat Afrikában és Ázsiában olyan vadőröket, akik rendszeresen vadorzással gyanúsított embereket kínoznak és ölnek meg.\r

\r

","shortLead":"A lap szerint a szervezet évek óta támogat Afrikában és Ázsiában olyan vadőröket, akik rendszeresen vadorzással...","id":"20190305_Buzzfeed_Kegyetlen_paramilitaris_szervezetekkel_uzletel_a_WWF","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2c1757f-338e-40f2-9ffd-00d30499c932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16122014-bd35-4f79-8729-c8edf7bc4ea6","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_Buzzfeed_Kegyetlen_paramilitaris_szervezetekkel_uzletel_a_WWF","timestamp":"2019. március. 05. 19:14","title":"Buzzfeed: Kegyetlen paramilitáris szervezetekkel üzletel a WWF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6279142f-51e8-43d9-93f8-b9148af5fb46","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bármely fél szünteti meg a munkaviszonyt felmondással, a felmondási idő számításának nagy jelentősége van. Ennek a tudnivalóit gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"Bármely fél szünteti meg a munkaviszonyt felmondással, a felmondási idő számításának nagy jelentősége van. Ennek...","id":"20190305_Erre_keszuljon_aki_felmond_a_munkahelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6279142f-51e8-43d9-93f8-b9148af5fb46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efad99c1-39d5-40b3-bbc9-5b7e0e72aa67","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_Erre_keszuljon_aki_felmond_a_munkahelyen","timestamp":"2019. március. 05. 13:15","title":"Erre készüljön, aki felmond a munkahelyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Reuters a sorosozós-junckerezős-brüsszelezős kampány és az EPP-n belül folyamatosan erősödő Fidesz-ellenes hangok miatt rákérdezett a párt sajtóosztályán.","shortLead":"A Reuters a sorosozós-junckerezős-brüsszelezős kampány és az EPP-n belül folyamatosan erősödő Fidesz-ellenes hangok...","id":"20190305_fidesz_europai_neppart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2dfd1e8-df6f-4721-9ed6-0de0ee840da8","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_fidesz_europai_neppart","timestamp":"2019. március. 05. 16:29","title":"Megerősítette a Fidesz: a Néppártban akarnak maradni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]