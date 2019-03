Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0302cfda-d11d-476f-897d-8a10ec7d71c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rabszállítóból vették észre, hogy bajban vannak a mentőszolgálat munkatársai. ","shortLead":"A rabszállítóból vették észre, hogy bajban vannak a mentőszolgálat munkatársai. ","id":"20190313_Fegyor_vedett_meg_ket_mentost_egy_keses_tamadotol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0302cfda-d11d-476f-897d-8a10ec7d71c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f203e2a-def1-49ea-814e-fcf5d99e7a95","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Fegyor_vedett_meg_ket_mentost_egy_keses_tamadotol","timestamp":"2019. március. 13. 21:47","title":"Fegyőr védett meg két mentőst egy késes támadótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669376c6-de44-41a1-923c-4a5504853ec3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megjelentek az első összehajtható telefonok, azonban vannak, akik meglehetősen szkeptikusak velük kapcsolatban, és az innováció hiányát emlegetik.","shortLead":"Megjelentek az első összehajtható telefonok, azonban vannak, akik meglehetősen szkeptikusak velük kapcsolatban, és...","id":"20190314_tcl_dragonhinge_technologia_osszehjathato_blackberry_markas_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=669376c6-de44-41a1-923c-4a5504853ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe062ff-1e15-4775-a6ee-977635c3f618","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_tcl_dragonhinge_technologia_osszehjathato_blackberry_markas_telefon","timestamp":"2019. március. 14. 17:03","title":"Hiába szólja le a BlackBerry-vezér az összehajtható telefonokat, lesz jövőre BlackBerry márkás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd08cc2-0335-44de-ac46-3353cdb7f7f4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nélkülözik a hatékony fékeket és ellensúlyokat a közigazgatási bíróságokról szóló magyar törvények – ezt mondta ki pénteken elfogadott állásfoglalásában a Velencei Bizottság, amely a legfőbb problémára is rávilágított: szerintük túl nagy hatalom koncentrálódik kevés ember kezében. ","shortLead":"Nélkülözik a hatékony fékeket és ellensúlyokat a közigazgatási bíróságokról szóló magyar törvények – ezt mondta ki...","id":"20190315_A_Velencei_Bizottsag_szerint_is_sok_gond_van_a_kozigazgatasi_birosagok_tervevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bd08cc2-0335-44de-ac46-3353cdb7f7f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490b7736-d5b9-40ee-bcc1-8c79813eb796","keywords":null,"link":"/itthon/20190315_A_Velencei_Bizottsag_szerint_is_sok_gond_van_a_kozigazgatasi_birosagok_tervevel","timestamp":"2019. március. 15. 12:27","title":"A Velencei Bizottság szerint is több probléma van a közigazgatási bíróságokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4d24ee3-2b96-4c9d-906c-d96d76db49ab","c_author":"Lakatos Júlia","category":"vilag","description":"Ha a liberális demokráciától eltérést büntető rendszerről elmozdulás történne egy inkluzív demokráciaértelmezés felé, az megakadályozná a Magyarországhoz hasonló rendszerek eltolódását a demokráciák és nem demokráciák között található szürke zóna irányába, egyben azt is, hogy ezt a feltörekvő nagyhatalmak kihasználják. Lakatos Júlia hozzászólása a Beszélgetések a jövőről vitasorozat geostratégiai fejezetéhez.","shortLead":"Ha a liberális demokráciától eltérést büntető rendszerről elmozdulás történne egy inkluzív demokráciaértelmezés felé...","id":"20190314_Geopolitika_meretre_szabva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4d24ee3-2b96-4c9d-906c-d96d76db49ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341c102e-b32d-4578-8550-2dc74f356aff","keywords":null,"link":"/vilag/20190314_Geopolitika_meretre_szabva","timestamp":"2019. március. 14. 10:15","title":"Geopolitika méretre szabva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b3c52b-80a3-4c18-9120-3783f86d3c8c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Combizomsérülést szenvedett Ousmane Dembélé, a spanyol bajnokságban címvédő és listavezető FC Barcelona labdarúgócsapatának francia világbajnok csatára. ","shortLead":"Combizomsérülést szenvedett Ousmane Dembélé, a spanyol bajnokságban címvédő és listavezető FC Barcelona...","id":"20190314_ousmane_dembele_serules_barcelona","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9b3c52b-80a3-4c18-9120-3783f86d3c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3055d6ae-c2cb-4674-a08b-a8530f0a4549","keywords":null,"link":"/sport/20190314_ousmane_dembele_serules_barcelona","timestamp":"2019. március. 14. 16:54","title":"Egy hónapra kidőlt a Barcelona sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba9948b-1264-4509-9561-f34584a99b28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A beszámoló hangsúlyosan a csomagolást, nem pedig a PET-palackok mennyiségét közli. Egyébként hárommillió tonnáról van szó.","shortLead":"A beszámoló hangsúlyosan a csomagolást, nem pedig a PET-palackok mennyiségét közli. Egyébként hárommillió tonnáról van...","id":"20190314_coca_cola_muanyag_csomagolas_pet_palack_muanyagszennyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eba9948b-1264-4509-9561-f34584a99b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25af8d9d-ac80-4be3-aacc-4e510d31987c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_coca_cola_muanyag_csomagolas_pet_palack_muanyagszennyezes","timestamp":"2019. március. 14. 14:03","title":"Most először elárulta a Coca-Cola, mennyi műanyag csomagolást használ el egy évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbfadd2e-193f-420b-b4e9-b8084e27aa0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész a Katona József Színház előtt rugdalt fel egy idegent, amiért az fellökött egy nőt és gyermeket. ","shortLead":"A színész a Katona József Színház előtt rugdalt fel egy idegent, amiért az fellökött egy nőt és gyermeket. ","id":"20190314_A_nyilt_utcan_kelt_egy_anya_es_gyermeke_vedelmere_Nagy_Ervin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbfadd2e-193f-420b-b4e9-b8084e27aa0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d16b4e-47b9-4c24-9e76-06fdc091580f","keywords":null,"link":"/elet/20190314_A_nyilt_utcan_kelt_egy_anya_es_gyermeke_vedelmere_Nagy_Ervin","timestamp":"2019. március. 14. 08:01","title":"A nyílt utcán kelt egy anya és gyermeke védelmére Nagy Ervin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Müller Péter Kossuth-, Tőröcsik Mari Kossuth Nagydíjjal gazdagodott. Széchenyi-díjat kapott többek között Kovács István József Attila-díjas és Babérkoszorú díjas költő, valamint több MTA-tag. ","shortLead":"Müller Péter Kossuth-, Tőröcsik Mari Kossuth Nagydíjjal gazdagodott. Széchenyi-díjat kapott többek között Kovács István...","id":"20190315_Itt_vannak_az_idei_Szechenyi_es_Kossuthdijasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"255b4a8f-1b26-4f79-8bda-b7cc31a844ac","keywords":null,"link":"/kultura/20190315_Itt_vannak_az_idei_Szechenyi_es_Kossuthdijasok","timestamp":"2019. március. 15. 15:19","title":"Itt vannak az idei Széchenyi- és Kossuth-díjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]