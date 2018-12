Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07adbc03-3c94-419c-8fb6-8ed8abb75794","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Bocsánatot kért egy orosz kisváros polgármestere, mert fehérre festették a környezetszennyezés miatt elszíneződött havat.","shortLead":"Bocsánatot kért egy orosz kisváros polgármestere, mert fehérre festették a környezetszennyezés miatt elszíneződött...","id":"20181219_Akkora_volt_a_kornyezetszennyezes_hogy_elszinezodott_a_ho_az_onkormanyzat_befestette_feherre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07adbc03-3c94-419c-8fb6-8ed8abb75794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b8b57b-f834-46b3-a623-9818b9c9010b","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Akkora_volt_a_kornyezetszennyezes_hogy_elszinezodott_a_ho_az_onkormanyzat_befestette_feherre","timestamp":"2018. december. 19. 17:36","title":"Akkora volt a környezetszennyezés, hogy elszíneződött a hó, az önkormányzat befestette fehérre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de7749ca-5125-4761-a4cb-eacceed4f705","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A köztársasági elnök szerint a munkavállalók érdekei nem sérülnek, a törvény alkotmányosan nem kifogásolható.","shortLead":"A köztársasági elnök szerint a munkavállalók érdekei nem sérülnek, a törvény alkotmányosan nem kifogásolható.","id":"20181220_Ader_Janos_alairta_a_tuloratorvenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de7749ca-5125-4761-a4cb-eacceed4f705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d6dd8f-416b-403d-a884-c201dcf8ad9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Ader_Janos_alairta_a_tuloratorvenyt","timestamp":"2018. december. 20. 16:38","title":"Áder János aláírta a túlóratörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d85d1ae-580d-4a56-8fcd-10ae34a6aa66","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ebben a szezonban 160 millió forint jut erre a célra.","shortLead":"Ebben a szezonban 160 millió forint jut erre a célra.","id":"20181220_Iden_is_kozpenzbol_mehetnek_luxus_edzotaborokba_a_Felcsut_focistai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d85d1ae-580d-4a56-8fcd-10ae34a6aa66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca49869-7186-4913-aa52-5fb9b62fdffd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Iden_is_kozpenzbol_mehetnek_luxus_edzotaborokba_a_Felcsut_focistai","timestamp":"2018. december. 20. 10:05","title":"Idén is közpénzből mehetnek luxus edzőtáborokba a Felcsút focistái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19256f0a-960f-40b8-84c2-731da6297aea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181220_Javor_Benedek_megmondta_mi_az_alapveto_kulonbseg_Schmitt_Pal_es_Ader_Janos_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19256f0a-960f-40b8-84c2-731da6297aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e42dd5-0b20-4018-bf7d-be66bd6dc86b","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Javor_Benedek_megmondta_mi_az_alapveto_kulonbseg_Schmitt_Pal_es_Ader_Janos_kozott","timestamp":"2018. december. 20. 17:53","title":"Jávor Benedek megmondta, mi az alapvető különbség Schmitt Pál és Áder János között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új harckocsik és önjáró tüzérségi lövegek vásárlásáról írtak alá szerződést szerdán a Honvédelmi Minisztériumban.","shortLead":"Új harckocsik és önjáró tüzérségi lövegek vásárlásáról írtak alá szerződést szerdán a Honvédelmi Minisztériumban.","id":"20181219_Uj_harckocsikat_vesz_Magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe3a651-94e5-44f2-932e-90fcf7c64870","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Uj_harckocsikat_vesz_Magyarorszag","timestamp":"2018. december. 19. 09:41","title":"Új harckocsikat vesz Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elemzők attól félnek, Trump döntése azt üzeni a közel-keleti országoknak, hogy oldják meg maguk a bajaikat.","shortLead":"Elemzők attól félnek, Trump döntése azt üzeni a közel-keleti országoknak, hogy oldják meg maguk a bajaikat.","id":"20181220_Arculcsapas_Izraelben_kiakadtak_az_amerikai_csapatkivonason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8189dfc8-2297-48c5-89c1-0a743be77e3f","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Arculcsapas_Izraelben_kiakadtak_az_amerikai_csapatkivonason","timestamp":"2018. december. 20. 10:28","title":"\"Arculcsapás\": Izraelben kiakadtak az amerikai csapatkivonáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e938e7-7d86-4da2-aa91-c443f50afd2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenegy halottat találtak egy bárkában a spanyol partoktól délre.","shortLead":"Tizenegy halottat találtak egy bárkában a spanyol partoktól délre.","id":"20181220_Ujabb_migranstragedia_a_Foldkozitengeren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04e938e7-7d86-4da2-aa91-c443f50afd2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc614b83-f18b-4a61-b417-ba97bded3636","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Ujabb_migranstragedia_a_Foldkozitengeren","timestamp":"2018. december. 20. 13:15","title":"Újabb migráns-tragédia a Földközi-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f1d435-8cd1-49ee-9c0a-941ebc843607","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kereken 300 lóerős vadonatúj 718 T kupé és roadster változatban is elérhető, és igen komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","shortLead":"A kereken 300 lóerős vadonatúj 718 T kupé és roadster változatban is elérhető, és igen komoly vezetési élménnyel...","id":"20181219_karacsonyi_meglepetes_ket_uj_sportkocsit_leplezett_le_a_porsche_cayman_boxster_718_t","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10f1d435-8cd1-49ee-9c0a-941ebc843607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed85fd57-2fcf-4f97-be77-62b6510094f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181219_karacsonyi_meglepetes_ket_uj_sportkocsit_leplezett_le_a_porsche_cayman_boxster_718_t","timestamp":"2018. december. 19. 08:21","title":"Karácsonyi meglepetés: két új sportkocsit leplezett le a Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]