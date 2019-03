Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Legalább öt római kori épület maradványai kerültek elő Kismarton közelében. Ókori falut találtak egy lebontott parasztház helyén Burgenlandban

A Genfi Autószalonon volt szerencsénk testközelből megismerkedni a kétszemélyes sportkocsival.

Olasz feszültségkeltő: 1900 lóerős villanyautó a Pininfarinától, mutatjuk

Rogán a Kossuth rádiónak adott interjújában beszélt arról, hogy leszedték ugyan a junckeres plakátokat, de azt komolyan gondolták, és bár a Fidesznek még a Néppártban van a helye, azért Manfred Webernek is odapiszkált. Rogán: Komolyan gondolta a kormány a junckeres plakátokat

Folyamatosan ellenőrzik az osztrák rendőrök az ott dolgozó külföldieket; lakásháború tört ki Hódmezővásárhelyen; alig van nap, amikor ne változnának a családvédelmi akcióterv szabályai. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.

És akkor az osztrák rendőr felébresztette a magyar vendégmunkást

Kultuszfilmek sorát köszönhetjük neki, felfedezte Natalie Portmant, és övé eddig a legdrágább európai szuperprodukció. A diadalmenetet bukások sora is árnyékolja, májusban pedig egy belga-holland színésznő többszörös nemi erőszak miatt feljelentette, amihez kilenc másik nő is csatlakozott. Luc Besson 60 éves.

Luc Besson 60: A fejvadászok európai nagymestere újabb fordulóponthoz érkezett

Az Antonov által gyártott An–124 Ruszlan a világ egyik legnagyobb repülőtípusa. Egy ilyen gépet videóztak le kölni reptéren, amint egy hatalmas vihar közben landol. Egy ilyen gépet videóztak le kölni...

Videó: extrém erős szélben kellett leszállnia a 173 000 kilós óriás-repülőgépnek

Még rutinszerűen kerülgetjük a tavalyról megmaradt poloskákat, de már támadnak a kullancsok is. A szakértőnek van pár érdekes javaslata.

\r

Kullancsszakértő: ne dobjuk ki a kiszedett kullancsot!

Donald Trump amerikai elnök megvétózta a kongresszusnak a rendkívüli állapotot elutasító döntését.

","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök megvétózta a kongresszusnak a rendkívüli állapotot elutasító döntését.

Trump első vétója – a határfal védelmében