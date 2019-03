Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abae4d06-b65d-499e-9a89-875873f4b28a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szokásosan novemberben érkező új rész előtt egy másik, kifejezetten mobilokra készülő Call of Duty-játékot is leleplezett az Activision. ","shortLead":"A szokásosan novemberben érkező új rész előtt egy másik, kifejezetten mobilokra készülő Call of Duty-játékot is...","id":"20190319_call_of_duty_mobile_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abae4d06-b65d-499e-9a89-875873f4b28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c5e149-eb5c-4c3d-b50a-23ee986de1e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_call_of_duty_mobile_jatek","timestamp":"2019. március. 19. 15:33","title":"Jön a mobilos Call of Duty, nálunk is játszható lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4c9b5c-b7a2-422d-a352-5916a0a48eb4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jacinda Ardern azt kérte, más se tegye.","shortLead":"Jacinda Ardern azt kérte, más se tegye.","id":"20190319_uj_zeland_terrortamadas_mecset_jacinda_ardern","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df4c9b5c-b7a2-422d-a352-5916a0a48eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0635be23-0cb4-4562-a0f4-153f9d419163","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_uj_zeland_terrortamadas_mecset_jacinda_ardern","timestamp":"2019. március. 19. 07:22","title":"Új-Zéland miniszterelnöke: Sosem fogom kiejteni a terrorista nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Törvénysértő az a bírói tanács, amely a bírókinevezés alapvető garanciális szabályainak megsértésével jön létre – mondta ki az Emberi Jogok Európai Bírósága egy izlandi ügyben. Ez alapján magyar ítéletek is tömegesen lehetnek megtámadhatók.","shortLead":"Törvénysértő az a bírói tanács, amely a bírókinevezés alapvető garanciális szabályainak megsértésével jön létre –...","id":"20190319_izlandi_sofor_hando_tunde_birosagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd92d03f-877e-4e79-918f-32eb87ee8ed2","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_izlandi_sofor_hando_tunde_birosagok","timestamp":"2019. március. 19. 06:30","title":"Egy bedrogozott izlandi sofőr tehet keresztbe Handó Tündének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e680a7c6-99a3-44f2-b9d7-fb83578b2a97","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Orbán és a Fidesz esélyeit latolgatja a Politico hírlevele, a párt néppárti maradását illetően inkább negatív az összkép.\r

","shortLead":"Orbán és a Fidesz esélyeit latolgatja a Politico hírlevele, a párt néppárti maradását illetően inkább negatív...","id":"20190320_Politico_nem_all_jo_Orban_szenaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e680a7c6-99a3-44f2-b9d7-fb83578b2a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"208c8f0b-e675-48f2-9737-ee1bcdc9d2f0","keywords":null,"link":"/vilag/20190320_Politico_nem_all_jo_Orban_szenaja","timestamp":"2019. március. 20. 07:23","title":"Politico: Nem áll jól Orbán szénája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b66785-e281-4794-a904-f051cccfb712","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Most akkor probléma a halogatás, vagy sem? Sarah Tomley pszichoterapeuta elképzeli, mit tanácsolnának a pszichológia nagyjai a halogatóknak.","shortLead":"Most akkor probléma a halogatás, vagy sem? Sarah Tomley pszichoterapeuta elképzeli, mit tanácsolnának a pszichológia...","id":"20190319_Halogatas_miert_hagyunk_mindent_az_utolso_pillanatra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30b66785-e281-4794-a904-f051cccfb712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87aec311-6a2d-4294-8c90-d163f98f74cb","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190319_Halogatas_miert_hagyunk_mindent_az_utolso_pillanatra","timestamp":"2019. március. 19. 13:15","title":"Miért hagyunk mindent az utolsó pillanatra? Mi segíthet a halogatóknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e12e9350-fa63-4433-9c6b-99daaf0d49bf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Világvége-hangulatú jelentést adott ki az angol környezetvédelemi ügynökség: azt mondják, 20-25 év múlva Anglia \"eléri a halál torkát\", komoly vízhiánnyal kell majd megküzdeniük, ha addig nem találnak ki valamit. ","shortLead":"Világvége-hangulatú jelentést adott ki az angol környezetvédelemi ügynökség: azt mondják, 20-25 év múlva Anglia \"eléri...","id":"20190319_vizhiany_anglia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e12e9350-fa63-4433-9c6b-99daaf0d49bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4abaad9-ba81-430d-8000-21f20b5831af","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_vizhiany_anglia","timestamp":"2019. március. 19. 20:33","title":"20-25 év múlva már nem lesz annyi víz Angliában, mint amennyire szükség lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2768e-f279-42c0-87bc-6e95e81e3f20","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sokkal az univerzum születése után keletkezett 83 szupermasszív fekete lyukat fedezett fel egy japán, tajvani és amerikai csillagászokból álló kutatócsoport.","shortLead":"Nem sokkal az univerzum születése után keletkezett 83 szupermasszív fekete lyukat fedezett fel egy japán, tajvani és...","id":"20190318_83_szupermassziv_fekete_lyuk_japan_csillagaszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2768e-f279-42c0-87bc-6e95e81e3f20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ecfb34-8dcc-4c6a-b653-e41ef755fbd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_83_szupermassziv_fekete_lyuk_japan_csillagaszok","timestamp":"2019. március. 18. 20:03","title":"Találtak 83 új fekete lyukat, ráadásul mind szupermasszív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc6495d0-80bd-4453-b41f-b7e62b95a3d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi szerint így a tankönyvek iskolákba, tanulókhoz való eljuttatása átláthatóbb, biztonságosabb, kiszámíthatóbb és ellenőrzöttebb lett.\r

","shortLead":"Az Emmi szerint így a tankönyvek iskolákba, tanulókhoz való eljuttatása átláthatóbb, biztonságosabb, kiszámíthatóbb és...","id":"20190319_Hiaba_a_birosagi_dontes_a_kormany_ragaszkodik_az_egyentankonyvekhez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc6495d0-80bd-4453-b41f-b7e62b95a3d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b3dfee-9870-41cd-a71b-6b9d8c695874","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Hiaba_a_birosagi_dontes_a_kormany_ragaszkodik_az_egyentankonyvekhez","timestamp":"2019. március. 19. 20:12","title":"Hiába a bírósági döntés, a kormány ragaszkodik az egyentankönyvekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]