[{"available":true,"c_guid":"26ff0930-8e22-476b-be89-dd1214416637","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Budapesti Fesztiválzenekar nem előadja, hanem lélegzi Bartókot, akinek fantasztikus lélekgazdagságát és mély érzésű, őszinte zenéjét most a hvg.hu-n keresztül élvezheti a közönség.","shortLead":"A Budapesti Fesztiválzenekar nem előadja, hanem lélegzi Bartókot, akinek fantasztikus lélekgazdagságát és mély érzésű...","id":"20190323_Bartok_eloben__a_Budapesti_Fesztivalzenekar_koncertje_a_hvghun","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26ff0930-8e22-476b-be89-dd1214416637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ccfb749-e300-4b02-8be8-3ee954021fa8","keywords":null,"link":"/kultura/20190323_Bartok_eloben__a_Budapesti_Fesztivalzenekar_koncertje_a_hvghun","timestamp":"2019. március. 23. 15:30","title":"Bartók élőben – a Budapesti Fesztiválzenekar koncertje a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06128a2-42fd-4e79-abef-774552b482aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A laposföld-hívők egy csoportja azt tűzte ki célul, hogy elutaznak az Antarktiszhoz, hogy kiderüljön, valóban az-e a világ széle.","shortLead":"A laposföld-hívők egy csoportja azt tűzte ki célul, hogy elutaznak az Antarktiszhoz, hogy kiderüljön, valóban az-e...","id":"20190323_laposfold_hivok_deli_sark_antakrtisz_expedicio_a_vilag_szele_jeghegy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f06128a2-42fd-4e79-abef-774552b482aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4b0e7f-8486-4a44-8322-d2f53f3d4da7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190323_laposfold_hivok_deli_sark_antakrtisz_expedicio_a_vilag_szele_jeghegy","timestamp":"2019. március. 23. 16:03","title":"Már megint kitaláltak valamit a laposföld-hívők, és borítékolható, hogy kínosan végződik majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa8bbc5-bf07-4749-9aa4-37bb80ed6c31","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Felsőszentivánnál nem bírnak a szemetelőkkel.","shortLead":"Felsőszentivánnál nem bírnak a szemetelőkkel.","id":"20190324_Mar_a_100_kobmetert_is_eleri_a_hatarban_hagyott_illegalis_szemet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9aa8bbc5-bf07-4749-9aa4-37bb80ed6c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5abd529-2d41-455e-9b41-8e3439c76db7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190324_Mar_a_100_kobmetert_is_eleri_a_hatarban_hagyott_illegalis_szemet","timestamp":"2019. március. 24. 19:30","title":"100 köbméternyi szemét gyűlik egy falu határában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc120cdf-a4e2-42a4-b1e8-21a1a75ae7d0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Marco Rossi szövetségi kapitány a horvátok elleni Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen három-négy helyen változtat a kezdőcsapaton ahhoz képest, ahogy a szlovákok vendégeként küldte pályára a magyar labdarúgó-válogatottat. Egy edzést kihagytak regenerálódás céljából. Rossi bátor és agresszív játékot vár a csapattól.","shortLead":"Marco Rossi szövetségi kapitány a horvátok elleni Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen három-négy helyen változtat...","id":"20190323_Rossi_elarulta_hogyan_kuldi_palyara_a_valogatottat_Horvatorszag_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc120cdf-a4e2-42a4-b1e8-21a1a75ae7d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37730610-9188-4bb1-a540-b10f8fd379f9","keywords":null,"link":"/sport/20190323_Rossi_elarulta_hogyan_kuldi_palyara_a_valogatottat_Horvatorszag_ellen","timestamp":"2019. március. 23. 15:25","title":"Rossi elárulta, hogyan küldi pályára a válogatottat Horvátország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26d3c3b-6b79-448f-a477-34b775487a2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem csak lopás, de közúti veszélyeztetés miatt is kell majd felelnie a bíróságon a tolvajnak, ha elkapják.","shortLead":"Nem csak lopás, de közúti veszélyeztetés miatt is kell majd felelnie a bíróságon a tolvajnak, ha elkapják.","id":"20190324_lopott_bentley_autos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f26d3c3b-6b79-448f-a477-34b775487a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4def4903-8aa9-4fc9-aef4-686e7998f3d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190324_lopott_bentley_autos_video","timestamp":"2019. március. 24. 11:28","title":"Az autópálya rossz oldalán menekült valaki egy lopott Bentley-vel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2819ed0-008d-43be-a6e7-6de020a9fa72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendszer karbantartása miatt órákon át nem működik majd az OTP Bank által üzemeltetett Simple fizetési rendszer. Ez többeknél okozhat kellemetlenségeket, mind a boltokban, benzinkutakon és szórakozóhelyeken, mind az online vásárlásoknál. Az üzemszünet interneten ez azoknak is problémás helyzetet teremthet, akik még csak hallani sem hallottak soha a Simple-ről.","shortLead":"A rendszer karbantartása miatt órákon át nem működik majd az OTP Bank által üzemeltetett Simple fizetési rendszer...","id":"20190323_simple_simplepay_otp_karbantartas_online_fizetes_mobilfizetes_nem_mukodik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2819ed0-008d-43be-a6e7-6de020a9fa72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ffe9ebe-04b8-4653-a121-1fbb5b7a9df2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190323_simple_simplepay_otp_karbantartas_online_fizetes_mobilfizetes_nem_mukodik","timestamp":"2019. március. 23. 12:03","title":"Készüljön: ma este lehet, hogy nem fog tudni fizetni a neten és a városban sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f4cb358-b102-483f-968f-df5c67ad3d8a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az amerikai elnök a héten is rászólt a cégre, hogy jó lenne, ha nem vinnék külföldre a termelést.","shortLead":"Az amerikai elnök a héten is rászólt a cégre, hogy jó lenne, ha nem vinnék külföldre a termelést.","id":"20190323_general_motors_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f4cb358-b102-483f-968f-df5c67ad3d8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e7c868-f992-42ce-ad4a-077776bae6b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190323_general_motors_trump","timestamp":"2019. március. 23. 16:55","title":"Nem Trump miatt persze, de meggondolta magát a General Motors","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13a0fd6-52dc-4340-9e7a-2a3772ec5462","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Márciusban volt olyan nap Malibunál, amikor az intenzív viharban 5 perc alatt mintegy 1500 villámcsapást regisztráltak.","shortLead":"Márciusban volt olyan nap Malibunál, amikor az intenzív viharban 5 perc alatt mintegy 1500 villámcsapást regisztráltak.","id":"20190324_vihar_villamcsapas_video_kalifornia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b13a0fd6-52dc-4340-9e7a-2a3772ec5462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559dbf20-125d-41f4-8c4e-6ebe53b41d34","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_vihar_villamcsapas_video_kalifornia","timestamp":"2019. március. 24. 21:33","title":"Lenyűgöző és félelmetes: 1500 villám csapott le 5 perc alatt Kaliforniára – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]