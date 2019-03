Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Együttműködnek és közös jelölteket állítanak a parlament ellenzéki pártjai a veszprémi önkormányzati választáson – közölték sajtótájékoztatón az érintett politika erők képviselői.

Együttműködnek és közös jelölteket állítanak a parlament ellenzéki pártjai a veszprémi önkormányzati választáson – közölték sajtótájékoztatón az érintett politika erők képviselői.
2019. március. 27. 16:01
Veszprémben is közös jelöltek mögé áll be az ellenzék A klímaváltozás miatt egyre kisebb területen lehet csak a csokoládé alapanyagát jelentő kakaóbabot termelni, ami erdőirtáshoz vezet. Van azonban megoldás arra, hogy ez ne történjen meg.
2019. március. 27. 11:33
A klímaváltozás a csokoládét sem kíméli, de volna itt egy élhető megoldás

A Baselworld 2019 órakiállításon mutatta be a neves svájci óragyártó, a TAG Heuer jól ismert okosórájának golfozókra szabott változatát.
2019. március. 27. 13:03
Elegáns új órával állt elő a TAG Heuer, csak épp 600 ezer forintba kerül

Így inkább senki se próbáljon bókolni.
2019. március. 29. 10:43
Tom Hiddleston látványosan kínosan érzi magát ebben a reklámban – és mi is

Az 5 százalékos béremelési ajánlat nem volt elég, most ennél többet ígér a tömegközlekedési cég.
2019. március. 28. 18:07
Béremelési ajánlatot kapott a szakszervezet a BKV-tól, felfüggeszti a sztrájk előkészítését

A Firefox Lockbox iPhone-okra és iPadekre már jó ideje elérhető volt, most viszont az androidos verzió is megérkezett.
2019. március. 27. 17:03 Firefoxot használ a gépén? Végre a mobiljára is kijött a jelszókezelő, ami egyszerűbbé teszi az életét Bár a magyar munkáltatók alapvetően a megszokott, vagyis a tipikus foglalkoztatáshoz szoktak, napjainkban hódítanak az új foglalkoztatási formák. De mitől lesz a foglalkoztatás atipikus, mik a szabályai és ki jár jól vele? Ezt vizsgálja cikkében az Adózóna.
2019. március. 28. 11:23
Atipikus foglalkoztatás: Minek üljön fölöslegesen a dolgozó a munkahelyén, ha éppen nincs semmi dolga? A török elnök szerint a török nemzet évek óta azután sóvárog, hogy az isztambuli Hagia Szophia dzsámi legyen. Ez egyben a muzulmán világ elvárása is.
2019. március. 28. 11:47
Dzsámivá alakíttatná Erdogan az Hagia Szophiát