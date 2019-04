Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f66e135a-eaef-4a36-a5f6-24ddd2e7ce72","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A baleset okát még nem tudni, az autó vezetőjét kórházba szállították.","shortLead":"A baleset okát még nem tudni, az autó vezetőjét kórházba szállították.","id":"20190405_Fotok_erkeztek_az_50es_villamos_sinjen_landolt_autorol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f66e135a-eaef-4a36-a5f6-24ddd2e7ce72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a1e131-29ce-4e85-b39e-4c21cc72eee4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190405_Fotok_erkeztek_az_50es_villamos_sinjen_landolt_autorol","timestamp":"2019. április. 05. 19:49","title":"Fotók érkeztek az 50-es villamos sínjén landolt autóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481e47cc-4cc4-4b1c-9c61-eb54a3ca3af4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Noha több mint valószínű, hogy Moholy-Nagy László soha nem hívott elő és fixált fényképet sötétkamrában, valamint nem tartotta magát fotóművésznek, sem fotográfusnak, hatása a modern és a későbbi korszakok fotóművészetére is vitathatatlan. Most az európai korszakába tartozó, az eredetileg 1922 és 1937 között készült képekből nyílt kiállítás a Mai Manó Házban.","shortLead":"Noha több mint valószínű, hogy Moholy-Nagy László soha nem hívott elő és fixált fényképet sötétkamrában, valamint nem...","id":"20190405_Bauhaus100_A_zsenialis_kiserletezo_MoholyNagy_Laszlo_fotografiai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=481e47cc-4cc4-4b1c-9c61-eb54a3ca3af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b71ab17-b5a2-4e58-b830-34e4cfe6d484","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Bauhaus100_A_zsenialis_kiserletezo_MoholyNagy_Laszlo_fotografiai","timestamp":"2019. április. 05. 16:21","title":"Egy zseniális kísérletező képei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, de nem tudták megmenteni a megtámadott ember életét.","shortLead":"A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, de nem tudták megmenteni a megtámadott ember életét.","id":"20190404_Halalos_kutyatamadas_volt_Ujszaszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d35e285-9c6b-454e-a651-e9915d938684","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Halalos_kutyatamadas_volt_Ujszaszon","timestamp":"2019. április. 04. 15:53","title":"Halálos kutyatámadás történt Újszászon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0bbe28c-4e43-4739-9669-610d6d703984","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz nem száll le Karácsony Gergelyről.","shortLead":"A Fidesz nem száll le Karácsony Gergelyről.","id":"20190405_Kocsis_Mate_gyamsag_ala_helyezne_Karacsony_Gergelyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0bbe28c-4e43-4739-9669-610d6d703984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fece183-5c69-474a-8430-4ca98ad60edc","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Kocsis_Mate_gyamsag_ala_helyezne_Karacsony_Gergelyt","timestamp":"2019. április. 05. 05:52","title":"Gyámság alá helyezné Karácsony Gergelyt Kocsis Máté","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc6db4d3-f0c7-46e6-8d1c-90b844f77290","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oltást a szél nehezítette, péntek reggelre határolták körbe a lángokat, és délutánra oltották el teljesen a csütörtök kora délután óta égő nádast Fonyód déli külterületén.","shortLead":"Az oltást a szél nehezítette, péntek reggelre határolták körbe a lángokat, és délutánra oltották el teljesen...","id":"20190405_Egy_nap_alatt_sikerult_csak_eloltani_a_fonyodi_nadastuzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc6db4d3-f0c7-46e6-8d1c-90b844f77290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee5f4dd-0a34-42ad-bd22-b79cf381d707","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Egy_nap_alatt_sikerult_csak_eloltani_a_fonyodi_nadastuzet","timestamp":"2019. április. 05. 15:36","title":"Egy nap alatt sikerült csak eloltani a fonyódi nádastüzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ec1762-a1b4-4b9e-b62e-bc02a11402aa","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Kettőből semmi, ez Orbán Viktor mérlege az elmúlt időben, ha európai politikusként tekintünk rá. Mit hozhat az előttünk álló 50 nap az EP-választásokig, és mi vár Európára? Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Kettőből semmi, ez Orbán Viktor mérlege az elmúlt időben, ha európai politikusként tekintünk rá. Mit hozhat az előttünk...","id":"20190406_Fulke_A_lelki_szakitas_mar_megtortent_a_Fidesz_es_a_Neppart_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21ec1762-a1b4-4b9e-b62e-bc02a11402aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f495a3db-7252-43e5-9bf5-a2f1bcdf18b6","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Fulke_A_lelki_szakitas_mar_megtortent_a_Fidesz_es_a_Neppart_kozott","timestamp":"2019. április. 06. 10:00","title":"Fülke: A lelki szakítás már megtörtént a Fidesz és a Néppárt között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f89a98d5-9af3-4a44-ae39-3cd05c44b826","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Sheldon elméleti síkon bringázik és motorozik egyet. ","shortLead":"Sheldon elméleti síkon bringázik és motorozik egyet. ","id":"20190405_kreszmenok_rendorseg_balesetmegelozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f89a98d5-9af3-4a44-ae39-3cd05c44b826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a032c4e8-5c82-4a8b-ab03-64c575219dd3","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190405_kreszmenok_rendorseg_balesetmegelozes","timestamp":"2019. április. 05. 09:22","title":"Itt a két új rész az agymenősített KRESZ-filmekből ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tim Bergling tavaly áprilisban hunyt el, tragikus hirtelenséggel.","shortLead":"Tim Bergling tavaly áprilisban hunyt el, tragikus hirtelenséggel.","id":"20190405_Posztumusz_Aviciialbum_alapitvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20522044-22ea-4729-b20d-0c12058d40ce","keywords":null,"link":"/kultura/20190405_Posztumusz_Aviciialbum_alapitvany","timestamp":"2019. április. 05. 17:24","title":"Posztumusz Avicii-album készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]