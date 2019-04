Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3c422b1-2d15-4c0f-a4df-f6fa8936e93f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kiskönyvbe foglalják össze a legfontosabbakat.","shortLead":"Kiskönyvbe foglalják össze a legfontosabbakat.","id":"20190416_A_kormany_kiokositja_a_vallalkozokat_igy_keruljek_el_a_korrupciot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3c422b1-2d15-4c0f-a4df-f6fa8936e93f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033f3c1f-3db6-4ed7-8e82-0bd704777654","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_A_kormany_kiokositja_a_vallalkozokat_igy_keruljek_el_a_korrupciot","timestamp":"2019. április. 16. 15:36","title":"A kormány kiokosítja a vállalkozókat, így kerüljék el a korrupciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"404b0826-4c48-48d5-a06d-467efad08f9c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még jó, hogy már 16-a van.","shortLead":"Még jó, hogy már 16-a van.","id":"20190416_Ha_ezt_tudja_el_sem_indul_tegnap_otthonrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=404b0826-4c48-48d5-a06d-467efad08f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f51ef282-c5bb-4bad-85d8-e4d3267e4cfe","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Ha_ezt_tudja_el_sem_indul_tegnap_otthonrol","timestamp":"2019. április. 16. 11:42","title":"Ha ezt tudja, hétfőn el sem indul otthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d191782b-eb51-4473-897c-784d504b9529","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyelőre nem tudni, hogy mitől kapott lángra a Notre-Dame tetőszerkezete. Csak találgatni lehet, hogy miért semmisült meg a 850 éves katedrálisnak a teteje. Ha azonban sorra vesszük, hogy már eleve egy épületrenoválás során mennyi minden okozhat tüzet, kevésbé tűnik hihetetlennek, hogy a restaurálással alaposan megváratott székesegyház, túlélve egy francia forradalmat és a nácik megszállását, hétfőn este kigyulladt. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy mitől kapott lángra a Notre-Dame tetőszerkezete. Csak találgatni lehet, hogy miért semmisült...","id":"20190416_Az_epuletrenovalas_tuzveszelyes_muvelet__kismillio_oka_lehetett_annak_hogy_kigyulladt_a_NotreDame","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d191782b-eb51-4473-897c-784d504b9529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f28b94c3-8843-4665-8ecb-c44c695d724d","keywords":null,"link":"/kultura/20190416_Az_epuletrenovalas_tuzveszelyes_muvelet__kismillio_oka_lehetett_annak_hogy_kigyulladt_a_NotreDame","timestamp":"2019. április. 16. 16:30","title":"A Notre-Dame tragédiája: az épületrenoválás tűzveszélyes művelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2924627-130f-4fd9-9f63-22547a36a2a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hogy kell lezárni és több mint egy napon át lezárva tartani egy hidat Londonban? Mennyiben máshogy reagál a magyar és a brit rendőrség egy spontán lezáráskor? Erről is beszélnek a kint lévő magyar tiltakozók egy videóban.\r

\r

","shortLead":"Hogy kell lezárni és több mint egy napon át lezárva tartani egy hidat Londonban? Mennyiben máshogy reagál a magyar és...","id":"20190416_Magyarok_is_vannak_a_londoni_Waterloo_hid_klimatiltakozo_lezarasanal__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2924627-130f-4fd9-9f63-22547a36a2a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e6e583-a46c-41d1-b9c5-b61b46d79f1b","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Magyarok_is_vannak_a_londoni_Waterloo_hid_klimatiltakozo_lezarasanal__video","timestamp":"2019. április. 16. 16:29","title":"Magyarok is vannak a londoni Waterloo híd klímatiltakozó lezárásánál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a3cb6a-5dcf-4f21-989b-bc2b9d5c71d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Porig rombolták, rejtélyes csomagokra bukkantak a környékén, terrortámadásra utaló bizonyítékok kerültek elő – ilyen szalagcímekkel futnak a közösségi médiában azok az (ál)hírek, amelyek a Notre-Dame-ban keletkezett tűz kapcsán kezdtek terjedni. És sajnos nagyon sokan meg is osztják őket, óriási lökést adva ezzel a hazugságoknak. ","shortLead":"Porig rombolták, rejtélyes csomagokra bukkantak a környékén, terrortámadásra utaló bizonyítékok kerültek elő – ilyen...","id":"20190417_alhir_kamuhir_facebook_notre_dame","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5a3cb6a-5dcf-4f21-989b-bc2b9d5c71d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d183b415-dd8f-4f77-b165-21f115ad820d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_alhir_kamuhir_facebook_notre_dame","timestamp":"2019. április. 17. 11:33","title":"Hajmeresztő álhírek terjednek a leégett Notre-Dame-ról, egyik durvább, mint a másik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0bed659-69de-4b39-b06c-8d3cdf3f100f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy honosított családnál járt, de találkozott a háztájival is.\r

\r

","shortLead":"Egy honosított családnál járt, de találkozott a háztájival is.\r

\r

","id":"20190417_Olyan_csaladnal_jart_Orban_ahol_foton_kint_van_a_falon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0bed659-69de-4b39-b06c-8d3cdf3f100f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52f0a57-1616-4a5a-9cfc-1148b774c2c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190417_Olyan_csaladnal_jart_Orban_ahol_foton_kint_van_a_falon","timestamp":"2019. április. 17. 14:06","title":"Olyan családnál járt Orbán, ahol ő figyel a falon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce25e41-72ac-4541-9668-46942ef0d289","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Április végén Akihito japán császár lemond a trónról.","shortLead":"Április végén Akihito japán császár lemond a trónról.","id":"20190417_Ritualisan_bucsuzik_a_japan_csaszari_par_a_trontol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ce25e41-72ac-4541-9668-46942ef0d289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c80d50-193d-42cd-9583-8ec160c98c3d","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Ritualisan_bucsuzik_a_japan_csaszari_par_a_trontol","timestamp":"2019. április. 17. 10:53","title":"Rítusokkal búcsúzik a japán császári pár a tróntól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b80972c-970d-49fb-85d3-bcce1f753b4b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A templom felhevült részeit hűtik a tűzoltók.","shortLead":"A templom felhevült részeit hűtik a tűzoltók.","id":"20190416_A_parizsi_tuzoltok_is_bejelentettek_megfekeztek_a_tuzet_a_NotreDamenal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b80972c-970d-49fb-85d3-bcce1f753b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c905814-7827-46ed-81aa-2b0e2e68daea","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_A_parizsi_tuzoltok_is_bejelentettek_megfekeztek_a_tuzet_a_NotreDamenal","timestamp":"2019. április. 16. 05:13","title":"A párizsi tűzoltók is bejelentették: megfékezték a tüzet a Notre-Dame-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]