Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9673e4dc-51e6-4c0e-b8bc-8efbd02c53b8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mozgásukban korlátozottak járását segítő \"okosnadrágot\" mutatott be a Zürichi Alkalmazott Tudományok Egyeteme (ZHAW).","shortLead":"A mozgásukban korlátozottak járását segítő \"okosnadrágot\" mutatott be a Zürichi Alkalmazott Tudományok Egyeteme (ZHAW).","id":"20190428_exoskeleton_okosnadrag_jaras_segitese_mozgaskorlatozottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9673e4dc-51e6-4c0e-b8bc-8efbd02c53b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7e7605-ed38-44e9-b4b2-be9c313cec68","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_exoskeleton_okosnadrag_jaras_segitese_mozgaskorlatozottak","timestamp":"2019. április. 28. 11:03","title":"Itt az okosnadrág, és még értelme is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773a5152-5297-4fc9-a2b9-c9b48f3e1271","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nemzetpolitikai államtitkár Horvátországban megtekintett egy médiaközpontot, el is érzékenyült a látványtól.","shortLead":"A nemzetpolitikai államtitkár Horvátországban megtekintett egy médiaközpontot, el is érzékenyült a látványtól.","id":"20190427_Eros_onallo_mediat_szeretne_Potapi_allamtitkar__de_nem_itthon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=773a5152-5297-4fc9-a2b9-c9b48f3e1271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526fc7f5-7285-4193-a1cd-082d141d07c7","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_Eros_onallo_mediat_szeretne_Potapi_allamtitkar__de_nem_itthon","timestamp":"2019. április. 27. 16:05","title":"Erős, önálló médiát szeretne Potápi államtitkár - csak nem nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99f62bd-6f2d-44b4-a706-c3bddad456f8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Olasz és egyiptomi régészek 34 múmiát találtak egy ókori sírban, amelyet a dél-egyiptomi Asszuánban tártak fel. A maradványok a fáraók későkorából és a görög-római időszakból származnak, a Kr.e. 6. század és a negyedik század közötti időszakból. ","shortLead":"Olasz és egyiptomi régészek 34 múmiát találtak egy ókori sírban, amelyet a dél-egyiptomi Asszuánban tártak fel...","id":"20190428_egyiptom_mumiak_asszuan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b99f62bd-6f2d-44b4-a706-c3bddad456f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2604a7d3-7f41-463d-990a-7688ce44618f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_egyiptom_mumiak_asszuan","timestamp":"2019. április. 28. 09:03","title":"Egyszerre 34 múmiára bukkantak Egyiptomban, legalább 1600 évesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"634f5e35-f3f2-40e8-b8af-795496906814","c_author":"","category":"elet","description":"A Magyarország Szépére már javában folyik a casting.","shortLead":"A Magyarország Szépére már javában folyik a casting.","id":"20190428_Elindult_a_Rogan_Cilifele_szepsegverseny_elovalogatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=634f5e35-f3f2-40e8-b8af-795496906814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b79efc-98f6-4d0c-88ce-31b18b339de4","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Elindult_a_Rogan_Cilifele_szepsegverseny_elovalogatoja","timestamp":"2019. április. 28. 17:30","title":"Elindult a Rogán Cecília-féle szépségverseny előválogatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67513f4-15bb-4ec9-9f1a-ff05d0372e4a","c_author":"","category":"vilag","description":"A szocialisták nyerhetik a választásokat, a baloldali többség viszont nem biztos egyelőre a parlamentben.","shortLead":"A szocialisták nyerhetik a választásokat, a baloldali többség viszont nem biztos egyelőre a parlamentben.","id":"20190428_Nyerhetnek_a_szocialistak_a_spanyol_valasztasokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c67513f4-15bb-4ec9-9f1a-ff05d0372e4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea01eb8-a85c-4b9d-bd6d-c3ebf2103cdc","keywords":null,"link":"/vilag/20190428_Nyerhetnek_a_szocialistak_a_spanyol_valasztasokon","timestamp":"2019. április. 28. 21:05","title":"Nyerhetnek a szocialisták a spanyol választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1630720-878d-4e5a-b689-9e9a172bfc2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190427_Kulfoldrol_behozott_hasznalt_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1630720-878d-4e5a-b689-9e9a172bfc2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f7fe40-a3ab-4266-a0ae-067d34207c19","keywords":null,"link":"/cegauto/20190427_Kulfoldrol_behozott_hasznalt_auto","timestamp":"2019. április. 27. 16:35","title":"Biztos, hogy olcsóbb a külföldről behozott használt autó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf949e3-0464-4b42-919e-fcbe3ce8e36a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem mindegy, hogy milyen biztonsági ülésbe ültetjük a legkisebbeket - a tesztelők ezúttal nyolc ilyen terméket hasonlítottak össze. ","shortLead":"Nem mindegy, hogy milyen biztonsági ülésbe ültetjük a legkisebbeket - a tesztelők ezúttal nyolc ilyen terméket...","id":"20190427_itt_a_legfrissebb_gyerekulesteszt_csak_egy_tipus_kapott_kivalo_minositest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bf949e3-0464-4b42-919e-fcbe3ce8e36a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b9bb6b-f502-4650-9662-16b9008bfdb6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190427_itt_a_legfrissebb_gyerekulesteszt_csak_egy_tipus_kapott_kivalo_minositest","timestamp":"2019. április. 27. 06:41","title":"Itt a legfrissebb gyerekülésteszt, csak egy típus kapott kiváló minősítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a3f9a5c-4136-40eb-aaa5-8f2d4eb4ac71","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az eddig ismert egyik legnagyobb, teniszlabda méretű nyersgyémántra bukkantak Botswanában, a 350 grammos, 1758 karátos drágakő tisztasága azonban nem a legjobb minőségű, így várhatóan csak a szokásosnál alacsonyabb áron tudják majd értékesíteni.","shortLead":"Az eddig ismert egyik legnagyobb, teniszlabda méretű nyersgyémántra bukkantak Botswanában, a 350 grammos, 1758 karátos...","id":"20190427_Teniszlabda_meretu_nyersgyemantot_talaltak_Botswanaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a3f9a5c-4136-40eb-aaa5-8f2d4eb4ac71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec647858-d56f-4a45-9f18-349fef7bbff2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190427_Teniszlabda_meretu_nyersgyemantot_talaltak_Botswanaban","timestamp":"2019. április. 27. 12:29","title":"Teniszlabda méretű nyersgyémántot találtak Botswanában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]