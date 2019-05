Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6be5e4c9-57a9-4778-b0c3-76b0aeb00612","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hetvenes évek etalonautója volt az állólámpás Merci, az E-osztály alapja. Most ezt a kettőt elegyítette egy magyar formatervező. ","shortLead":"A hetvenes évek etalonautója volt az állólámpás Merci, az E-osztály alapja. Most ezt a kettőt elegyítette egy magyar...","id":"20190502_David_Obendorfer_Icon_E_Concept_a_Mercedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6be5e4c9-57a9-4778-b0c3-76b0aeb00612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca969db-53fd-4850-af07-080280e86384","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_David_Obendorfer_Icon_E_Concept_a_Mercedes","timestamp":"2019. május. 02. 12:25","title":"Körbejárta a világsajtót ez a magyar retró Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7d645ae-829e-46c2-a478-b13a7f76c299","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mégpedig a Siemens rendszerének kiépítése ügyében zajlik tovább a szinte teljesen leállított eljárás, várják a német hatóságoktól a bizonyítékokat.\r

\r

","shortLead":"Mégpedig a Siemens rendszerének kiépítése ügyében zajlik tovább a szinte teljesen leállított eljárás, várják a német...","id":"20190503_Magyar_Nemzet_Megy_tovabb_a_4es_metro_buntetougye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7d645ae-829e-46c2-a478-b13a7f76c299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b33f868c-64cd-4bc9-8317-2eb230bcd7d6","keywords":null,"link":"/kkv/20190503_Magyar_Nemzet_Megy_tovabb_a_4es_metro_buntetougye","timestamp":"2019. május. 03. 15:35","title":"Magyar Nemzet: Megy tovább a 4-es metró büntetőügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre inkább úgy tűnik, hogy Nicolás Maduro venezuelai államfő sorsa nem a caracasi utcákon, hanem a latin-amerikai országgal kapcsolatos orosz-amerikai vita során dől majd el. Washington és Moszkva most még a kölcsönös fenyegetéseknél tart, de valószínű, hogy a háttérben komoly alkudozás is folyik.","shortLead":"Egyre inkább úgy tűnik, hogy Nicolás Maduro venezuelai államfő sorsa nem a caracasi utcákon, hanem a latin-amerikai...","id":"20190503_Most_eppen_az_USA_es_Oroszorszag_fenyegeti_egymast_Venezuela_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b44505-9117-4c73-8f04-fe2bc26c753d","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Most_eppen_az_USA_es_Oroszorszag_fenyegeti_egymast_Venezuela_miatt","timestamp":"2019. május. 03. 18:30","title":"Most éppen az USA és Oroszország fenyegeti egymást Venezuela miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a60769a-5605-4750-bb98-a5cb64b6eccd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google gyakran talál ki újdonságokat, miközben a mesterséges intelligenciával kísérletezget. Egy weboldalon a versírást hozták össze a látványos szelfikészítéssel. ","shortLead":"A Google gyakran talál ki újdonságokat, miközben a mesterséges intelligenciával kísérletezget. Egy weboldalon...","id":"20190503_google_poemportraits_versportre_vers_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a60769a-5605-4750-bb98-a5cb64b6eccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d72c13c-c601-4b7c-8f73-2466f88fbeeb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_google_poemportraits_versportre_vers_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. május. 03. 16:33","title":"Különleges szelfit csinálhat ezen a weboldalon, de nem csak ezért érdemes ránézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c32012-f945-4925-b518-60d302954d27","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész ismét a Trojka társulat darabjában fog feltűnni. ","shortLead":"A színész ismét a Trojka társulat darabjában fog feltűnni. ","id":"20190502_Uj_darabot_probal_Kulka_Janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5c32012-f945-4925-b518-60d302954d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd3a99a-6dbf-45aa-8543-3b9fb6ece79b","keywords":null,"link":"/kultura/20190502_Uj_darabot_probal_Kulka_Janos","timestamp":"2019. május. 02. 07:46","title":"Új darabot próbál Kulka János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f399a89-9ed3-4469-b0ce-eecf2346c3f5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szívrohama után megnyugtatott mindenkit: már jól van. ","shortLead":"Szívrohama után megnyugtatott mindenkit: már jól van. ","id":"20190501_iker_casillas_szivroham_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f399a89-9ed3-4469-b0ce-eecf2346c3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e369d0f-eb59-4518-afb8-42cf3d0bf6c2","keywords":null,"link":"/sport/20190501_iker_casillas_szivroham_korhaz","timestamp":"2019. május. 01. 22:20","title":"Kórházi ágyáról üzent Iker Casillas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"244d0df0-4350-42a5-a8fd-11c6722f0329","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy hónap alatt.","shortLead":"Egy hónap alatt.","id":"20190502_ittas_vezetes_ugyeszseg_pilis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=244d0df0-4350-42a5-a8fd-11c6722f0329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a70da694-e0d5-4930-b067-2bb0495d554f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_ittas_vezetes_ugyeszseg_pilis","timestamp":"2019. május. 02. 11:02","title":"Ötször kaptak el ittas vezetésért egy pilisi autóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231b2636-7e8d-4069-8ef8-15862928edd0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez 434 embert jelent idén, ami rekord, és 20 százalékos emelkedés a tavalyi évhez képest. A rendőrségi akciókban bevetnek mesterlövészeket is.\r

\r

","shortLead":"Ez 434 embert jelent idén, ami rekord, és 20 százalékos emelkedés a tavalyi évhez képest. A rendőrségi akciókban...","id":"20190503_Sokkolo_napi_atlag_ot_embert_olnek_meg_a_rendorok_Rioban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=231b2636-7e8d-4069-8ef8-15862928edd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7edefcf9-5370-429b-ad5e-0903ac13f095","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Sokkolo_napi_atlag_ot_embert_olnek_meg_a_rendorok_Rioban","timestamp":"2019. május. 03. 20:06","title":"Sokkoló: napi átlag öt embert ölnek meg a rendőrök Rióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]