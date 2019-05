Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1499a45-3631-4232-b8bd-303d73f1676b","c_author":"BI","category":"elet","description":"Mit tehetünk azért, hogy a gyerekeink sokkal tudatosabban óvják a környezetünket, sokkal inkább figyeljenek a fenntarthatóságra, és minél kevésbé szorongjanak a klímaváltozástól, háborúktól, migrációtól? Vannak kedvező jelek az oktatásban ezen a téren, de szülőként is sokat tehetünk. És nem is gondoljuk, hogy apróságok is hasznosak lehetnek.","shortLead":"Mit tehetünk azért, hogy a gyerekeink sokkal tudatosabban óvják a környezetünket, sokkal inkább figyeljenek...","id":"20190503_Hogy_neveljunk_kornyezettudatos_gyerekeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1499a45-3631-4232-b8bd-303d73f1676b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1cd6b17-dae8-4cf9-93de-a15f1ba26cae","keywords":null,"link":"/elet/20190503_Hogy_neveljunk_kornyezettudatos_gyerekeket","timestamp":"2019. május. 03. 11:25","title":"A gyerekeknek nagyon nyomasztó lehet a jelenlegi világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b237255e-e459-42fb-83a8-0ad851badb8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiderült, hogy mikor és legkevesebb mennyi pénzért lesznek beszerezhetők az Asus idei legerősebb, játékosok igényeire szabott laptopjai.","shortLead":"Kiderült, hogy mikor és legkevesebb mennyi pénzért lesznek beszerezhetők az Asus idei legerősebb, játékosok igényeire...","id":"20190504_asus_rog_laptopok_2019_magyar_arak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b237255e-e459-42fb-83a8-0ad851badb8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52ac3a0-28dc-40ad-a9e8-a16fb37e6a04","keywords":null,"link":"/tudomany/20190504_asus_rog_laptopok_2019_magyar_arak","timestamp":"2019. május. 04. 12:03","title":"Megvannak az Asus nagyon erős számítógépeinek magyar árai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök befejezték a 16 éves gyilkos ügyében a nyomozást. Maximum 15 évet kaphat, mivel fiatalkorú.","shortLead":"A rendőrök befejezték a 16 éves gyilkos ügyében a nyomozást. Maximum 15 évet kaphat, mivel fiatalkorú.","id":"20190502_Tobbszor_is_hazudott_vallomasaban_a_solyi_gyermekgyilkos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8137d43c-3730-4236-8be0-71faa7485ea8","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Tobbszor_is_hazudott_vallomasaban_a_solyi_gyermekgyilkos","timestamp":"2019. május. 02. 20:03","title":"Többször is hazudott vallomásában a sólyi gyermekgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f92e79-bfb8-470c-b7e1-f6e7eb0e83bf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Minden korábbinál nagyobb, húszmillió dolláros jóvátételt fizet az amerikai Minneapolis városa. A pénzt annak az ausztrál nőnek a családja kapja, akit egy szolgálatban lévő rendőr ölt meg még 2017-ben. A rendőrt kedden mondta ki bűnösnek az illetékes bíróság.","shortLead":"Minden korábbinál nagyobb, húszmillió dolláros jóvátételt fizet az amerikai Minneapolis városa. A pénzt annak...","id":"20190504_20_millio_dollaros_jovateteli_penz_kap_a_gyilkos_rendor_aldozatanak_csaladja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8f92e79-bfb8-470c-b7e1-f6e7eb0e83bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"003c2db2-0fa6-4be3-b359-859090c9f660","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_20_millio_dollaros_jovateteli_penz_kap_a_gyilkos_rendor_aldozatanak_csaladja","timestamp":"2019. május. 04. 11:59","title":"20 millió dolláros jóvátételi pénz kap a gyilkos rendőr áldozatának családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7f5a22-52ef-4541-82fb-193b5ca57f0e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem négy-, hanem ötmilliárd forintért csinálja meg és üzemelteti majd a dohánytermékek nyomkövetését végző rendszert a 4iG.","shortLead":"Nem négy-, hanem ötmilliárd forintért csinálja meg és üzemelteti majd a dohánytermékek nyomkövetését végző rendszert...","id":"20190503_Meszaros_Lorincek_egymilliardos_felarral_kovetik_a_dohany_utjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a7f5a22-52ef-4541-82fb-193b5ca57f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df05609-da40-4c24-957c-7213a154b285","keywords":null,"link":"/kkv/20190503_Meszaros_Lorincek_egymilliardos_felarral_kovetik_a_dohany_utjat","timestamp":"2019. május. 03. 17:33","title":"Mészáros Lőrincék egymilliárdos felárral követik a dohány útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c64986e-94f4-4386-81bb-068ab76b5a91","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pénteken nyílt meg az oroszpárti szakadárok kezén lévő kelet-ukrajnai területeken az első olyan iroda, ahol a térség polgárai gyorsított és egyszerűsített eljárásban kérelmezhetnek orosz állampolgárságot. Vlagyimir Putyin orosz elnök néhány nappal ezelőtt jelentette be, hogy a kelet-ukrajnaiak számára megkönnyítik az orosz útlevél megszerzését.","shortLead":"Pénteken nyílt meg az oroszpárti szakadárok kezén lévő kelet-ukrajnai területeken az első olyan iroda, ahol a térség...","id":"20190503_Hosszu_sorok_allnak_KeletUkrajnaban_az_orosz_utlevelert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c64986e-94f4-4386-81bb-068ab76b5a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d554bd-85fa-42b4-93ec-e35ff974cd12","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Hosszu_sorok_allnak_KeletUkrajnaban_az_orosz_utlevelert","timestamp":"2019. május. 03. 18:31","title":"Hosszú sorok állnak Kelet-Ukrajnában az orosz útlevélért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134dbe6f-841b-4f37-99c4-bec1ceb5cd6d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A regionalizációról tárgyaltak, amiről Japánnal már sikerült megegyezni.","shortLead":"A regionalizációról tárgyaltak, amiről Japánnal már sikerült megegyezni.","id":"20190503_A_magyar_baromfi_es_serteshus_thaifoldi_szallitasarol_targyalt_a_KKM_delegacioja_Bangkokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=134dbe6f-841b-4f37-99c4-bec1ceb5cd6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71613a28-a632-444c-b3fe-115a4cd39e75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190503_A_magyar_baromfi_es_serteshus_thaifoldi_szallitasarol_targyalt_a_KKM_delegacioja_Bangkokban","timestamp":"2019. május. 03. 05:25","title":"A magyar baromfi és sertéshús thaiföldi szállításáról tárgyalt a KKM delegációja Bangkokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3db29f4-d660-4c24-82e5-70f4ee9a3d36","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gondok voltak a szervezéssel.","shortLead":"Gondok voltak a szervezéssel.","id":"20190503_Nem_lesz_iden_Dunai_Regatta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3db29f4-d660-4c24-82e5-70f4ee9a3d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8462de4-16d3-4958-9269-29ec543225f5","keywords":null,"link":"/kkv/20190503_Nem_lesz_iden_Dunai_Regatta","timestamp":"2019. május. 03. 14:03","title":"Nem lesz idén Dunai Regatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]