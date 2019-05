Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"253d9ca7-68e4-4d9b-b52d-6d17128dc08e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Letartóztatták a nemrég lemondott algériai elnök, Abdelaziz Buteflika öccsét és a hírszerzés két korábbi vezetőjét.","shortLead":"Letartóztatták a nemrég lemondott algériai elnök, Abdelaziz Buteflika öccsét és a hírszerzés két korábbi vezetőjét.","id":"20190505_Elkezdodott_a_bunbakkereses_Algeriaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=253d9ca7-68e4-4d9b-b52d-6d17128dc08e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8abf17af-1e14-46b6-a493-ca6529731130","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Elkezdodott_a_bunbakkereses_Algeriaban","timestamp":"2019. május. 05. 10:47","title":"Elkezdődött a bűnbakkeresés Algériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3793405b-6a6f-48f6-ba62-1f660ea8e383","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik vágányon felújítás, a másikon felsővezetéki zárlat miatt nem járnak a vonatok Kaba és Hajdúszoboszló között.","shortLead":"Az egyik vágányon felújítás, a másikon felsővezetéki zárlat miatt nem járnak a vonatok Kaba és Hajdúszoboszló között.","id":"20190504_egyaltalan_nem_jarnak_a_vonatok_Kaba_es_Hajduszoboszlo_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3793405b-6a6f-48f6-ba62-1f660ea8e383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e67a8d1-5136-4f55-92a0-5ae390c8f479","keywords":null,"link":"/itthon/20190504_egyaltalan_nem_jarnak_a_vonatok_Kaba_es_Hajduszoboszlo_kozott","timestamp":"2019. május. 04. 20:21","title":"Egyáltalán nem járnak a vonatok Kaba és Hajdúszoboszló között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormányközeli médiaholding az 500 sajtótermékével már az Európai Bizottság figyelmét is felkeltette.","shortLead":"A kormányközeli médiaholding az 500 sajtótermékével már az Európai Bizottság figyelmét is felkeltette.","id":"20190503_Brusszelt_is_erdekli_a_KESMA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f417d4f-45a3-4d72-af37-ef8bef232bd1","keywords":null,"link":"/kkv/20190503_Brusszelt_is_erdekli_a_KESMA","timestamp":"2019. május. 03. 17:37","title":"Brüsszel is összevonta a szemöldökét a KESMA miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22772d9-4bb2-4138-b082-4ab58f31ac05","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A zsarnokság, ami Európa szívében születik – ez volt Heller Ágnes spanyol nyelvű írásának a címe, ami az El País nyomtatott kiadásában jelent meg néhány napja. Online az írás már azzal a címmel jelent meg: „Miért adta meg magát Magyarország Orbánnak?”","shortLead":"A zsarnokság, ami Európa szívében születik – ez volt Heller Ágnes spanyol nyelvű írásának a címe, ami az El País...","id":"20190505_Heller_Agnes_A_zsarnokok_mindig_elbuknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e22772d9-4bb2-4138-b082-4ab58f31ac05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1c6cd07-b2ab-4de1-b48b-dd81bb78f8bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Heller_Agnes_A_zsarnokok_mindig_elbuknak","timestamp":"2019. május. 05. 13:30","title":"Heller Ágnes: A zsarnokok mindig elbuknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8251fd5e-cf59-4abc-8de7-35866402976b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még hogy Európa elveszítette a libidóját.","shortLead":"Még hogy Európa elveszítette a libidóját.","id":"20190505_Orban_es_Salvini_romanca_egy_karikaturan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8251fd5e-cf59-4abc-8de7-35866402976b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7d465d-9e89-4cdb-b32e-aed3c32b342e","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Orban_es_Salvini_romanca_egy_karikaturan","timestamp":"2019. május. 05. 15:37","title":"Orbán és Salvini románca egy karikatúrán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2caa764-b517-4987-9b54-a8bc06e52bfd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elárulta a kormány, milyen gazdaságpolitikát tervez a következő négy évre; az EU-csatlakozásunk tizenötödik évfordulóját ünnepeltük; még mindig nem sikerült megállapodni a Norvég Alap támogatásairól. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Elárulta a kormány, milyen gazdaságpolitikát tervez a következő négy évre; az EU-csatlakozásunk tizenötödik...","id":"20190505_Es_akkor_tizenot_ev_sem_volt_eleg_hogy_betiltsak_a_makos_gubat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2caa764-b517-4987-9b54-a8bc06e52bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb038b90-3a0f-4e5b-bb80-8efd6234a411","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190505_Es_akkor_tizenot_ev_sem_volt_eleg_hogy_betiltsak_a_makos_gubat","timestamp":"2019. május. 05. 07:00","title":"És akkor tizenöt év sem volt elég, hogy betiltsák a mákos gubát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a85dc0-12e4-4d01-93c0-20bfafa32581","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gazdát cserélhet a Tumblr, ezt maga a tulajdonos Verizon Media megerősítette. Már érdeklődő is van. ","shortLead":"Gazdát cserélhet a Tumblr, ezt maga a tulajdonos Verizon Media megerősítette. Már érdeklődő is van. ","id":"20190503_pornhub_tumblr_eladas_pornograf_tartalom_mikroblog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90a85dc0-12e4-4d01-93c0-20bfafa32581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e52ce56-8e6b-462e-babf-756b3f492c4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_pornhub_tumblr_eladas_pornograf_tartalom_mikroblog","timestamp":"2019. május. 03. 19:03","title":"Pornósok kezébe kerülhet a Tumblr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e7a0c49-9a27-41cd-8ef0-f25167b353fa","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Az utóbbi évtizedekben csendes paradigmaváltás zajlik a pszichológiában. Az evolúció elmélete, a XX. század kegyetlenségeit leíró szociálpszichológia, a kapitalizmus logikájának félreértései nyomán az embert agresszív, háborozú, versengő, gátlástalanul szaporodni vágyó lényként ismerhettük meg. A tudomány fejlődésével árnyaltabb kép bontakozik ki: a kutatók az ezredforduló környékén biológiai nyomait írták le annak, hogy együttműködésre vagyunk teremtve - számol be a cikk írója, Schell Gergely tanácsadó szakpszichológus, pár- és családterapeuta\r

\r

\r

\r

","shortLead":"Az utóbbi évtizedekben csendes paradigmaváltás zajlik a pszichológiában. Az evolúció elmélete, a XX. század...","id":"HVG_konferencia_20190502_Ember_embernek_embere__a_tarsas_kapcsolatok_neurobiologiaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e7a0c49-9a27-41cd-8ef0-f25167b353fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e33e667-6742-43d8-85d4-e6a39f26e7f2","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_konferencia_20190502_Ember_embernek_embere__a_tarsas_kapcsolatok_neurobiologiaja","timestamp":"2019. május. 04. 09:09","title":"Ember embernek embere - a társas kapcsolatok neurobiológiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"}]