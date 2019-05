Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindazonáltal most nem tűnik úgy, az USA haderővel avatkozik be a hatalmi és gazdasági válságban lévő ország ügyeibe, de Trump és csapata áttekintette a lehetőségeket.\r

\r

","shortLead":"Mindazonáltal most nem tűnik úgy, az USA haderővel avatkozik be a hatalmi és gazdasági válságban lévő ország ügyeibe...","id":"20190503_Az_USA_vedelmi_minisztere_a_venezuelai_beavatkozasrol_Minden_elkepzelheto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758ceb32-a146-4259-9fd3-6294647ae8ed","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Az_USA_vedelmi_minisztere_a_venezuelai_beavatkozasrol_Minden_elkepzelheto","timestamp":"2019. május. 03. 21:57","title":"Az USA védelmi minisztere a venezuelai beavatkozásról: \"Minden elképzelhető\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48fbd42d-eda9-4a6e-afb6-c8fd2d3b4349","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az SKB Banka szőröstül-bőröstül az OTP-é lesz.","shortLead":"Az SKB Banka szőröstül-bőröstül az OTP-é lesz.","id":"20190503_Szloven_bankot_vesz_az_OTP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48fbd42d-eda9-4a6e-afb6-c8fd2d3b4349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c5d27c-9469-4855-8c10-48566dc0669e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190503_Szloven_bankot_vesz_az_OTP","timestamp":"2019. május. 03. 08:07","title":"Szlovén bankot vesz az OTP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec1e0c1-f14c-43c9-a9e0-e7b7b51181e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pletykák szerint már 2019-ben feltűnne a piacon a Huawei felsőkategóriás televíziója.","shortLead":"A pletykák szerint már 2019-ben feltűnne a piacon a Huawei felsőkategóriás televíziója.","id":"20190503_huawei_tv_8k_5g_kepes_televizio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eec1e0c1-f14c-43c9-a9e0-e7b7b51181e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b059605e-f334-412a-b8ab-e14d4d02d780","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_huawei_tv_8k_5g_kepes_televizio","timestamp":"2019. május. 03. 09:03","title":"Nagy dobásra készül a Huawei: 5G-képes 8K-s tévét dobhatnak piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8467fca-858a-458e-ab24-58ec3927087c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Orbán csak május 13-án érkezik.","shortLead":"Orbán csak május 13-án érkezik.","id":"20190504_A_szlovak_miniszterelnokot_mar_fogadta_Trump_a_Feher_Hazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8467fca-858a-458e-ab24-58ec3927087c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6733ea58-827a-4ee0-a39f-51ac07b85d8e","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_A_szlovak_miniszterelnokot_mar_fogadta_Trump_a_Feher_Hazban","timestamp":"2019. május. 04. 09:18","title":"A szlovák miniszterelnököt már fogadta Trump a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9135a5d-a807-4809-8563-38e0527962e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Engedély nélkül távozott csütörtökön, még szökésben. ","shortLead":"Engedély nélkül távozott csütörtökön, még szökésben. ","id":"20190503_Kulso_munkarol_lepett_meg_egy_fogvatartott_a_rendorseg_keresik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9135a5d-a807-4809-8563-38e0527962e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5942a85-483f-4929-8c01-d1dfde94f8f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Kulso_munkarol_lepett_meg_egy_fogvatartott_a_rendorseg_keresik","timestamp":"2019. május. 03. 18:24","title":"Külső munkáról lépett meg egy fogvatartott, a rendőrök keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb024ad0-295b-4e2a-94ca-7b04738deea5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott gyenge játékkal 6-0-ra kikapott Szlovéniától a nurszultani divízió I/A jégkorong-világbajnokságon. Ezzel eldőlt, hogy biztosan nem harcolhatja ki a feljutást a világelitbe, sőt a bennmaradásért kell harcolnia.","shortLead":"A magyar válogatott gyenge játékkal 6-0-ra kikapott Szlovéniától a nurszultani divízió I/A jégkorong-világbajnokságon...","id":"20190503_jegkorong_valogatott_hokivebe_szloven","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb024ad0-295b-4e2a-94ca-7b04738deea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0adef407-1def-485a-ad93-b547401ddc67","keywords":null,"link":"/sport/20190503_jegkorong_valogatott_hokivebe_szloven","timestamp":"2019. május. 03. 17:59","title":"Nagy verést kapott a hokiválogatott a vébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt követően döntöttek így, hogy Donald Trump jelenlegi amerikai elnök kijelentette, ő nem hozza nyilvánosságra a sajátját. ","shortLead":"Azt követően döntöttek így, hogy Donald Trump jelenlegi amerikai elnök kijelentette, ő nem hozza nyilvánosságra...","id":"20190503_Csak_azok_lehetnek_elnokjeloltek_2020ban_Kaliforniaban_akik_nyilvanossagra_hoztak_adobevallasukat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be84e46c-11a9-4a3c-802e-8768a075e8ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190503_Csak_azok_lehetnek_elnokjeloltek_2020ban_Kaliforniaban_akik_nyilvanossagra_hoztak_adobevallasukat","timestamp":"2019. május. 03. 06:19","title":"Csak azok lehetnek elnökjelöltek 2020-ban Kaliforniában, akik nyilvánosságra hozták adóbevallásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba00cc0-4baf-4bf6-9bc9-4bcfc13be373","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Növekvő szakadék – a nemzetközi műtárgypiac 2018-ban / Felületi Depresszió – az Easttopics Space nyitókiállítása / A pavilon bojkottja – civil kurázsi Franco idején / Válságban is csillognak – Art Dubai és Art Basel Hong Kong / Feltenni a régiót a térképre – a kelet-európai kortárs gyűjtés stratégiái / Most Bécs a nők városa – a Belvedere tárlatáról / Kivonással keletkezik – a design pillanata","shortLead":"Növekvő szakadék – a nemzetközi műtárgypiac 2018-ban / Felületi Depresszió – az Easttopics Space nyitókiállítása...","id":"20190503_Megjelent_a_Muerto_2019_majusi_lapszama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bba00cc0-4baf-4bf6-9bc9-4bcfc13be373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4e2f5b-2f22-446f-aa3e-f8b4dfeabc80","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190503_Megjelent_a_Muerto_2019_majusi_lapszama","timestamp":"2019. május. 03. 14:19","title":"Megjelent a Műértő 2019 májusi lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]