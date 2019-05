Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f6a643b-6679-4758-a037-6d972bef1cd5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A már biztos ötödik - így bennmaradó - magyar válogatott 3-1-re kikapott az első helyen záró és feljutó házigazda kazah válogatottól a nurszultani divízió I/A jégkorong-világbajnokság vasárnapi utolsó mérkőzésén.","shortLead":"A már biztos ötödik - így bennmaradó - magyar válogatott 3-1-re kikapott az első helyen záró és feljutó házigazda kazah...","id":"20190505_Jegkorong__KazahsztanMagyarorszag_31_a_magyar_csapat_maradt_a_divizioban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f6a643b-6679-4758-a037-6d972bef1cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f5c7c0e-a78c-44a4-b27a-becb194b5e65","keywords":null,"link":"/sport/20190505_Jegkorong__KazahsztanMagyarorszag_31_a_magyar_csapat_maradt_a_divizioban","timestamp":"2019. május. 05. 17:52","title":"Jégkorong – Kazahsztán-Magyarország 3-1, a magyar csapat maradt a divízióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c442168d-25ad-4eb8-b153-1af1179f0522","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormány azt tartja a legfontosabb feladatának, hogy lehetőséget nyisson a megmaradásra és a gyarapodásra - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter vasárnap Budapesten, a Miniszterelnökség támogatásával megépülő Istenhegyi Szent László-plébánia közösségi házának alapkőletételén.","shortLead":"A kormány azt tartja a legfontosabb feladatának, hogy lehetőséget nyisson a megmaradásra és a gyarapodásra - jelentette...","id":"20190505_Gulyas_felmondta_a_lecket_hogy_mi_a_kormany_feladata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c442168d-25ad-4eb8-b153-1af1179f0522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f50083-f7b6-4cb2-ae6a-c1a07d9392a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Gulyas_felmondta_a_lecket_hogy_mi_a_kormany_feladata","timestamp":"2019. május. 05. 15:20","title":"Gulyás felmondta a leckét, hogy mi a kormány feladata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ce00bd-0ea8-4901-bef6-a2115fac0143","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Pogány Madonnában az eredeti forgatókönyv szerint nem törték volna össze a Mercedest.","shortLead":"A Pogány Madonnában az eredeti forgatókönyv szerint nem törték volna össze a Mercedest.","id":"20190505_tudta_hogy_valodi_volt_az_autos_baleset_volt_bujtor_hires_balatoni_filmjeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3ce00bd-0ea8-4901-bef6-a2115fac0143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a8ac81-ec16-4a5b-9527-33e0dbb878da","keywords":null,"link":"/cegauto/20190505_tudta_hogy_valodi_volt_az_autos_baleset_volt_bujtor_hires_balatoni_filmjeben","timestamp":"2019. május. 05. 06:41","title":"Tudta, hogy valódi volt az autós baleset Bujtor híres balatoni filmjében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef91f6fd-090a-422c-849a-1653c5c9a1d5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább harmincezren vonultak fel Glasgow-ban, hogy támogatásukról biztosítsák Nicola Sturgeont, Skócia első miniszterét, aki a közelmúltban megerősítette, kezdeményezni fogja, hogy hozzanak törvényt egy újabb függetlenségi népszavazás megrendezéséről.","shortLead":"Legalább harmincezren vonultak fel Glasgow-ban, hogy támogatásukról biztosítsák Nicola Sturgeont, Skócia első...","id":"20190504_Tobb_tizezren_vonultak_fuggetlensegert_Glasgowban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef91f6fd-090a-422c-849a-1653c5c9a1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f65a84-33a2-470e-a2a2-9dd1b24e66af","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Tobb_tizezren_vonultak_fuggetlensegert_Glasgowban","timestamp":"2019. május. 04. 20:24","title":"Több tízezren vonultak a függetlenségért Glasgow-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f246ef49-1091-4239-9964-39539bb14b93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izrael ismét alkalmazni kezdte a célzott kivégzéseket, egy légicsapással vasárnap megölte autójában az iráni pénzek Gázába juttatásának felelősét - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet vasárnap.","shortLead":"Izrael ismét alkalmazni kezdte a célzott kivégzéseket, egy légicsapással vasárnap megölte autójában az iráni pénzek...","id":"20190505_Izrael_ujra_kezdte_a_celzott_kivegzeseket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f246ef49-1091-4239-9964-39539bb14b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b9f334-956d-4e31-b329-b1a9d620c775","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Izrael_ujra_kezdte_a_celzott_kivegzeseket","timestamp":"2019. május. 05. 16:53","title":"Izrael újrakezdte a célzott kivégzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8baccb7-43f5-4c39-bf5e-11ddb6c3bbc7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korábban még a 888 írta meg, hogy Soros György támogatja a McCain Nemzetközi Vezetőképző Intézetet. Most már a magyar kormány is ezt teszi, egy magyar állami pénzből alapított amerikai cégen keresztül.","shortLead":"Korábban még a 888 írta meg, hogy Soros György támogatja a McCain Nemzetközi Vezetőképző Intézetet. Most már a magyar...","id":"20190504_Ugyanazt_a_szervezetet_tamogatja_Soros_Gyorgy_es_a_magyar_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8baccb7-43f5-4c39-bf5e-11ddb6c3bbc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634b3e80-4e6b-4412-bd27-83d9d4b62f88","keywords":null,"link":"/kkv/20190504_Ugyanazt_a_szervezetet_tamogatja_Soros_Gyorgy_es_a_magyar_kormany","timestamp":"2019. május. 04. 14:50","title":"Ugyanazt az amerikai szervezetet támogatja Soros György és a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb38c60e-612c-47dd-8250-ff4ee739dbf3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rekordszintű profitot termeltek a norvég állami nyugdíjalap, a világ legnagyobb szuverén pénzügyi alapjának befektetései az első negyedévben, különösen a technológiai ágazat cégeinek papírjai hoztak nagy nyereséget.","shortLead":"Rekordszintű profitot termeltek a norvég állami nyugdíjalap, a világ legnagyobb szuverén pénzügyi alapjának...","id":"20190505_Az_ezer_milliard_dollaros_norveg_nyugdijalap_rekordnyeresege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb38c60e-612c-47dd-8250-ff4ee739dbf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"317e604b-6c07-45f6-90e0-19249a04d404","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Az_ezer_milliard_dollaros_norveg_nyugdijalap_rekordnyeresege","timestamp":"2019. május. 05. 13:15","title":"Az ezer milliárd dolláros norvég nyugdíjalap rekordnyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sztevo Pendarovszki, a kormányzó balközép Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség (SDSM) jelöltje nyerte meg az észak-makedóniai elnökválasztást vasárnap, az előzetes eredmények szerint.","shortLead":"Sztevo Pendarovszki, a kormányzó balközép Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség (SDSM) jelöltje nyerte meg...","id":"20190505_Baloldali_gyozelem_az_eszakmakedoniai_elnokvalasztason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe8e9f4-1d0c-41c0-bea7-3469d3fbce57","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Baloldali_gyozelem_az_eszakmakedoniai_elnokvalasztason","timestamp":"2019. május. 05. 22:56","title":"Baloldali győzelem az észak-makedóniai elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]