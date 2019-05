Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néha egy apró hiba is óriási galibát tud okozni, amit jó \"néhány\" Firefox-használó most a saját bőrén is megtapasztalhatott. ","shortLead":"Néha egy apró hiba is óriási galibát tud okozni, amit jó \"néhány\" Firefox-használó most a saját bőrén is...","id":"20190506_mozilla_firefox_bovitmeny_kiegeszito_biztonsagi_tanusitvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae0e3e8-6dae-44ec-9428-3e8f1a9d862d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_mozilla_firefox_bovitmeny_kiegeszito_biztonsagi_tanusitvany","timestamp":"2019. május. 06. 08:33","title":"Beütött a baj a Firefoxnál, véletlenül \"tönkretették\" a bővítményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f72a8d6d-b489-4979-b4d7-0e6da5e851b9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Őrizetbe vett a rendőrség négy embert a szombati FTC-Újpest labdarúgó-mérkőzés előtt előállított 38 szurkoló közül, és indítványozta letartóztatásukat - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság vasárnap a honlapján.","shortLead":"Őrizetbe vett a rendőrség négy embert a szombati FTC-Újpest labdarúgó-mérkőzés előtt előállított 38 szurkoló közül, és...","id":"20190505_Negy_embert_orizetbe_vettek_az_FTCUjpest_focimeccs_elotti_verekedes_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f72a8d6d-b489-4979-b4d7-0e6da5e851b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb84f916-df2e-4c5c-ae89-4c016eeb1546","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Negy_embert_orizetbe_vettek_az_FTCUjpest_focimeccs_elotti_verekedes_miatt","timestamp":"2019. május. 05. 13:45","title":"Négy embert őrizetbe vettek az FTC-Újpest focimeccs előtti verekedés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eafc23f-cd37-418c-aae6-4a2ddbe51729","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A közszolgálati műsorok nemzetközi konferenciájának, az INPUT-nak a hivatalos programjába került be zsinórban másodszor.","shortLead":"A közszolgálati műsorok nemzetközi konferenciájának, az INPUT-nak a hivatalos programjába került be zsinórban másodszor.","id":"20190506_Az_On_the_Spot_bekerult_a_vilag_legjobb_kozszolgalati_musorai_koze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6eafc23f-cd37-418c-aae6-4a2ddbe51729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa2622b-8487-4e54-b740-08d1c3e9f152","keywords":null,"link":"/kultura/20190506_Az_On_the_Spot_bekerult_a_vilag_legjobb_kozszolgalati_musorai_koze","timestamp":"2019. május. 06. 09:20","title":"Az On the Spot bekerült a világ legjobb közszolgálati műsorai közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott. ","shortLead":"Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott. ","id":"20190506_Megrotta_a_GVH_az_egyik_legnagyobb_ingatlanhirdeto_portalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf147d2-ef2d-4ac2-b1e5-97f7f57497fd","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_Megrotta_a_GVH_az_egyik_legnagyobb_ingatlanhirdeto_portalt","timestamp":"2019. május. 06. 14:03","title":"Megrótta a GVH az egyik legnagyobb ingatlanhirdető portált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem vizsgálták eléggé, mekkora az ügyfelek teherbíró képessége, és több befektetői döntést nem kellő gondossággal hoztak meg.","shortLead":"Nem vizsgálták eléggé, mekkora az ügyfelek teherbíró képessége, és több befektetői döntést nem kellő gondossággal...","id":"20190506_Ujabb_22_millios_buntetest_osztott_ki_az_MNB","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92e6086-9bf9-4316-9fa9-a5a8f85f0245","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_Ujabb_22_millios_buntetest_osztott_ki_az_MNB","timestamp":"2019. május. 06. 10:20","title":"Újabb 22 milliós büntetést osztott ki az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"315b439e-2739-493b-a34a-98748650d905","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Szeged - noha állt továbbjutásra - a negyeddöntőben búcsúzott a férfi kézilabda Bajnokok Ligájától, miután a vasárnapi visszavágó 29-25-ös megnyerése nem volt elegendő számára a macedón Vardar Szkopje kiejtéséhez.","shortLead":"A Szeged - noha állt továbbjutásra - a negyeddöntőben búcsúzott a férfi kézilabda Bajnokok Ligájától, miután...","id":"20190505_A_negyeddontoben_bucsuzott_a_Szeged","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=315b439e-2739-493b-a34a-98748650d905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b095c16e-7d4e-4e1f-aab0-8790f7089a7a","keywords":null,"link":"/sport/20190505_A_negyeddontoben_bucsuzott_a_Szeged","timestamp":"2019. május. 05. 21:36","title":"A negyeddöntőben búcsúzott a Szeged","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tesztelik, hogy bejön-e a városközpontban nyitott üzlet. ","shortLead":"Tesztelik, hogy bejön-e a városközpontban nyitott üzlet. ","id":"20190506_Parizsban_valtoztatott_jol_bevett_modszeren_az_IKEA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b92927f4-c562-4607-a841-afae91c1cade","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_Parizsban_valtoztatott_jol_bevett_modszeren_az_IKEA","timestamp":"2019. május. 06. 16:06","title":"Párizsban változtatott bevett módszerén az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5987734-5b25-4a19-a0ee-74d949b64551","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"„Örömmel látnánk a magyar és a lengyel kormánypártot a Szabadság és Nemzetek Európája (ENF) frakcióban a májusi európai parlamenti választásokat követően” - jelentette ki vasárnap Marine Le Pen, a francia jobboldali Nemzeti Összefogás vezetője.","shortLead":"„Örömmel látnánk a magyar és a lengyel kormánypártot a Szabadság és Nemzetek Európája (ENF) frakcióban a májusi európai...","id":"20190505_Le_Pen_orommel_latna_a_magyar_es_a_lengyel_kormanypartot_egy_kozos_frakcioban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5987734-5b25-4a19-a0ee-74d949b64551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76df6249-a3e9-4969-b67c-a9191e893be9","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Le_Pen_orommel_latna_a_magyar_es_a_lengyel_kormanypartot_egy_kozos_frakcioban","timestamp":"2019. május. 05. 20:17","title":"Le Pen örömmel látná a magyar és a lengyel kormánypártot egy közös frakcióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]