Békülni kezdett az USA és Oroszország

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi rosszul lett a peronon, nem sikerült újraéleszteni. ","shortLead":"Egy férfi rosszul lett a peronon, nem sikerült újraéleszteni. ","id":"20190516_holttest_nyugati_teri_metromegallo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b111d3ec-2075-499b-9c04-26169b3fecbe","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_holttest_nyugati_teri_metromegallo","timestamp":"2019. május. 16. 10:31","title":"Meghalt egy ember a Nyugati pályaudvar aluljárójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9c9f6d-3777-4a61-9a13-d6ecef925221","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A OnePlus 7 Pro fotós képességeit is értékelte a mobilok kameráját sokféle szempont alapján tesztelő DxOMark. Az eredmény magáért beszél. ","shortLead":"A OnePlus 7 Pro fotós képességeit is értékelte a mobilok kameráját sokféle szempont alapján tesztelő DxOMark...","id":"20190515_oneplus_7_pro_kamera_velemenyek_mobilfotozas_dxomark","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd9c9f6d-3777-4a61-9a13-d6ecef925221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f755cb3c-29d1-416f-a6d0-e33ec1088c40","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_oneplus_7_pro_kamera_velemenyek_mobilfotozas_dxomark","timestamp":"2019. május. 15. 11:41","title":"Olyan jó kamera került a OnePlus 7-be, hogy a Huawei két mobilját is előzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf9e31a-e24e-42da-a757-74c5d6ae91b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő a pápamobilba hívott meg nyolc menekült kisgyereket, a vatikáni Szent Péter téren autóztak körbe.","shortLead":"A katolikus egyházfő a pápamobilba hívott meg nyolc menekült kisgyereket, a vatikáni Szent Péter téren autóztak körbe.","id":"20190515_ferenc_papa_audiencia_menekult_gyerekek_vatikan_papamobil","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bf9e31a-e24e-42da-a757-74c5d6ae91b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78e4becb-a253-49cc-a2c3-a895be4e7447","keywords":null,"link":"/elet/20190515_ferenc_papa_audiencia_menekult_gyerekek_vatikan_papamobil","timestamp":"2019. május. 15. 15:55","title":"Menekült gyerekeket autóztatott meg Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30bba976-70d6-4899-823f-04a561ee0b99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai szupersztár szerint le kellene zárni a Lánchidat, hogy többet senki ne tudjon felmászni a tetejére, mert neki túl könnyű dolga volt.\r

A miniszterelnök Facebook-oldalán található posztok elemzéséből kiderült: aki végignézi az elmúlt egy év galériáját, az mosolygós, jóindulatú vezetőt lát, és nem hús-vér politikust – legalábbis ez derül ki a holnap megjelenő HVG-ből.","shortLead":"Virtuális tükröt készítettünk Orbán Viktorról. A miniszterelnök Facebook-oldalán található posztok elemzéséből...","id":"20190515_Orban_a_Facebookon__virtualis_tukorkep_a_miniszterelnokrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f5b4dba-86c6-4fa8-9b05-26ae5f68197f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f237022-0d0d-47a4-9038-524d505ee15f","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Orban_a_Facebookon__virtualis_tukorkep_a_miniszterelnokrol","timestamp":"2019. május. 15. 14:20","title":"Orbán a Facebookon – virtuális tükörkép a miniszterelnökről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d2bc3d-9157-4dcf-8c9b-f30f20053836","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai külügyminisztérium utasítást adott az Irakban szolgáló diplomatáknak, hogy valamennyi nélkülözhető alkalmazott azonnal térjen vissza hazájába. A bagdadi követséget és az irbili konzulátust érintő döntős újabb jele annak, hogy az USA közelebb sodródik egy Iránnal vívott konfliktushoz.","shortLead":"Az amerikai külügyminisztérium utasítást adott az Irakban szolgáló diplomatáknak, hogy valamennyi nélkülözhető...","id":"20190515_No_a_haborus_veszely_az_USA_hazaviszi_embereit_az_Irannal_szomszedos_Irakbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6d2bc3d-9157-4dcf-8c9b-f30f20053836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dccc214-89c7-4ef8-bd0c-06f8368596ef","keywords":null,"link":"/vilag/20190515_No_a_haborus_veszely_az_USA_hazaviszi_embereit_az_Irannal_szomszedos_Irakbol","timestamp":"2019. május. 15. 15:48","title":"Nő a háborús veszély, az USA hazaviszi embereit Irakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c216818d-66e4-41b6-9e0b-9749efbb05bf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még mindig számít, hova áll a Fidesz.","shortLead":"Még mindig számít, hova áll a Fidesz.","id":"20190515_Nagy_a_verseny_Europaban_de_kezdhetnek_aggodni_a_szocdemek_es_orulni_a_Neppart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c216818d-66e4-41b6-9e0b-9749efbb05bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903b35ab-7513-44a0-a598-708deaa9fa3c","keywords":null,"link":"/vilag/20190515_Nagy_a_verseny_Europaban_de_kezdhetnek_aggodni_a_szocdemek_es_orulni_a_Neppart","timestamp":"2019. május. 15. 15:08","title":"Szoros a verseny Európában: kezdhetnek aggódni a szocdemek és a Néppárt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c899a2-67b1-4531-b673-3dbb619cdda3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miközben a pesti tőzsde pluszban van, Mészáros Lőrinc cégei komoly mínuszban tartózkodnak.","shortLead":"Miközben a pesti tőzsde pluszban van, Mészáros Lőrinc cégei komoly mínuszban tartózkodnak.","id":"20190515_meszaros_tozsde_bet_opus_konzum_usa_atlatszo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04c899a2-67b1-4531-b673-3dbb619cdda3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2450f9bc-1191-408e-8ebd-bb05b300f63d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190515_meszaros_tozsde_bet_opus_konzum_usa_atlatszo","timestamp":"2019. május. 15. 16:49","title":"Ez nem Mészáros Lőrinc napja – rengeteg pénzt bukhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]