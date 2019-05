Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20d3e977-e6e3-4679-8d5d-8092f0e63184","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindkét tettét megmagyarázta a Blikknek. Elismerte, néha elönti a düh, de szerinte egyik eset sem egészen úgy történt, ahogyan az elterjedt.","shortLead":"Mindkét tettét megmagyarázta a Blikknek. Elismerte, néha elönti a düh, de szerinte egyik eset sem egészen úgy történt...","id":"20190515_Korabban_egy_trolivezetot_is_megvert_a_ferfi_aki_leallittatta_a_4es_metrot_mert_lekeste","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20d3e977-e6e3-4679-8d5d-8092f0e63184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76df3ed0-3557-48a4-a6f7-5b23908be568","keywords":null,"link":"/elet/20190515_Korabban_egy_trolivezetot_is_megvert_a_ferfi_aki_leallittatta_a_4es_metrot_mert_lekeste","timestamp":"2019. május. 15. 19:56","title":"Trolivezetőt is vert már a férfi, aki azt mondta, a metró elé zuhant két gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"586751b4-f434-4ec4-8793-24a47db71769","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eltemették hétfőn a berlini Dorotheenstadt temetőben azoknak a német ellenállóknak a szövetmintáit, akiket a második világháború idején gyilkoltak meg a nácik.","shortLead":"Eltemették hétfőn a berlini Dorotheenstadt temetőben azoknak a német ellenállóknak a szövetmintáit, akiket a második...","id":"20190514_naci_orvosok_kiserletek_szovetmintak_temetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=586751b4-f434-4ec4-8793-24a47db71769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7685e73-64b9-4263-8fd1-bda996fb673a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190514_naci_orvosok_kiserletek_szovetmintak_temetes","timestamp":"2019. május. 14. 21:03","title":"Eltemették a nácik által meggyilkolt emberek orvosi célokra használt szövetmintáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae22d74-b599-48e7-a699-762c22ef5fac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig is meglehetősen szűkszavú volt az amerikai kormány ufós ügyekben, a jövőben pedig még kevesebbet mondanak majd az azonosítatlan repülő tárgyak észleléséről.","shortLead":"Eddig is meglehetősen szűkszavú volt az amerikai kormány ufós ügyekben, a jövőben pedig még kevesebbet mondanak majd...","id":"20190514_egyesult_allamok_ufo_azonositatlan_repulo_targy_eszlelese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ae22d74-b599-48e7-a699-762c22ef5fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a1f26d8-0244-4053-bbec-747dc6f4d811","keywords":null,"link":"/tudomany/20190514_egyesult_allamok_ufo_azonositatlan_repulo_targy_eszlelese","timestamp":"2019. május. 14. 17:03","title":"Ne csodálkozzon, ha mostantól jóval kevesebb ufóészlelős videó kerül ki a netre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai olaj- és gázipari cég, az Exxon Mobile 1982-ben egy tudóscsapattal készíttetett egy tanulmányt, ami megmutatta, mire számíthat az emberiség, ha emelkedik a fosszilis tüzelőanyag felhasználása. A jóslat bevált, a cselekvés elmaradt.","shortLead":"Az amerikai olaj- és gázipari cég, az Exxon Mobile 1982-ben egy tudóscsapattal készíttetett egy tanulmányt, ami...","id":"20190516_exxon_mobil_kornyezetszennyezes_kornyezetvedelem_tanulmany_klimavaltozas_klimakatasztrofa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f1de81-4a35-4a5f-8992-d6ecc90543aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190516_exxon_mobil_kornyezetszennyezes_kornyezetvedelem_tanulmany_klimavaltozas_klimakatasztrofa","timestamp":"2019. május. 16. 09:03","title":"37 éve tűpontos elemzést készített az Exxon a közelgő klímakatasztrófáról, mégsem tettek semmit ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d2bc3d-9157-4dcf-8c9b-f30f20053836","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai külügyminisztérium utasítást adott az Irakban szolgáló diplomatáknak, hogy valamennyi nélkülözhető alkalmazott azonnal térjen vissza hazájába. A bagdadi követséget és az irbili konzulátust érintő döntős újabb jele annak, hogy az USA közelebb sodródik egy Iránnal vívott konfliktushoz.","shortLead":"Az amerikai külügyminisztérium utasítást adott az Irakban szolgáló diplomatáknak, hogy valamennyi nélkülözhető...","id":"20190515_No_a_haborus_veszely_az_USA_hazaviszi_embereit_az_Irannal_szomszedos_Irakbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6d2bc3d-9157-4dcf-8c9b-f30f20053836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dccc214-89c7-4ef8-bd0c-06f8368596ef","keywords":null,"link":"/vilag/20190515_No_a_haborus_veszely_az_USA_hazaviszi_embereit_az_Irannal_szomszedos_Irakbol","timestamp":"2019. május. 15. 15:48","title":"Nő a háborús veszély, az USA hazaviszi embereit Irakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e850f9a-cd73-4387-9f02-28d55e86fda1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nemcsak az új szívbillentyűje érzi a ritmust. ","shortLead":"Nemcsak az új szívbillentyűje érzi a ritmust. ","id":"20190516_Igy_tancol_egy_honappal_a_szivmutetje_utan_Mick_Jagger_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e850f9a-cd73-4387-9f02-28d55e86fda1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b65f47b5-f5e3-417a-b640-93a42a863538","keywords":null,"link":"/kultura/20190516_Igy_tancol_egy_honappal_a_szivmutetje_utan_Mick_Jagger_video","timestamp":"2019. május. 16. 10:50","title":"Így táncol egy hónappal a szívműtétje után Mick Jagger (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f0f9b1-0b2c-41e8-a964-8da8c98f6bf7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A 2022-es világversenyt szeretnék idehozni. A sportági szövetségének elnökség döntött, a magyar kormány pedig már határozatot is hozott a rendezéshez szükséges intézkedésekről.","shortLead":"A 2022-es világversenyt szeretnék idehozni. A sportági szövetségének elnökség döntött, a magyar kormány pedig már...","id":"20190515_mukorcsolya_jegtanc_vilagbajnoksag_magyar_palyazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18f0f9b1-0b2c-41e8-a964-8da8c98f6bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c453e53d-a14c-477e-914a-6ce03db56119","keywords":null,"link":"/sport/20190515_mukorcsolya_jegtanc_vilagbajnoksag_magyar_palyazat","timestamp":"2019. május. 15. 22:24","title":"Műkorcsolya- és jégtánc-vébére pályázik Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952e5f3a-6964-4469-aace-e1598db77862","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színfalak mögött ki is próbálták a zenész hangszerét. ","shortLead":"A színfalak mögött ki is próbálták a zenész hangszerét. ","id":"20190514_Vilaghiru_szineszek_is_beugrottak_Al_Di_Meola_budapesti_koncertjere__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=952e5f3a-6964-4469-aace-e1598db77862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45339c84-c001-4268-8430-5a8018f2d7c4","keywords":null,"link":"/kultura/20190514_Vilaghiru_szineszek_is_beugrottak_Al_Di_Meola_budapesti_koncertjere__video","timestamp":"2019. május. 14. 19:58","title":"Világhírű színészek is beugrottak Al Di Meola budapesti koncertjére – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]