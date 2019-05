Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elnök nem nevezi meg a Huaweit, de a határozatban egyértelműen rájuk gondol. A gyártó nem hagyta szó nélkül a dolgot. ","shortLead":"Az elnök nem nevezi meg a Huaweit, de a határozatban egyértelműen rájuk gondol. A gyártó nem hagyta szó nélkül...","id":"20190516_donald_trump_egyesult_allamok_tiltas_huawei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7229f8-8ce9-4ef4-8d35-14dda53c2e0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_donald_trump_egyesult_allamok_tiltas_huawei","timestamp":"2019. május. 16. 11:07","title":"Reagált a magyar Huawei a Donald Trump-féle szükségállapotra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kövér László szerint inkább a bevándorlás miatt kellene. ","shortLead":"Kövér László szerint inkább a bevándorlás miatt kellene. ","id":"20190514_Kover_klimavaltozas_migrans","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac87aee-3d18-42f5-9132-da9933160def","keywords":null,"link":"/itthon/20190514_Kover_klimavaltozas_migrans","timestamp":"2019. május. 14. 22:07","title":"Kövér: Az agymosó média miatt félnek az emberek a klímaváltozástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0716d3c5-c350-4c8b-8df1-75480da3c705","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egészen friss videó, ma délelőtt ilyenek történtek az a körgyűrűn. ","shortLead":"Egészen friss videó, ma délelőtt ilyenek történtek az a körgyűrűn. ","id":"20190515_M0s_autout_autos_video_treler_utanfut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0716d3c5-c350-4c8b-8df1-75480da3c705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71683452-57b7-41da-a39e-587c5a4dd5d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190515_M0s_autout_autos_video_treler_utanfut","timestamp":"2019. május. 15. 16:38","title":"Videó: utánfutóról elszabadult kukák repkedtek az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Évekig a Kurdisztáni Munkáspárt tagjai voltak, Magyarországon 2017-ben kértek menedékjogot. ","shortLead":"Évekig a Kurdisztáni Munkáspárt tagjai voltak, Magyarországon 2017-ben kértek menedékjogot. ","id":"20190516_terrorizmus_finanszirozas_bortonbuntetes_birosag_itelet_kurd_hazaspar_kurdisztani_munkaspart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2437a36c-9342-4971-a102-15af0a0fcb05","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_terrorizmus_finanszirozas_bortonbuntetes_birosag_itelet_kurd_hazaspar_kurdisztani_munkaspart","timestamp":"2019. május. 16. 14:51","title":"Terrorizmus finanszírozása miatt ítéltek két év börtönre egy kurd házaspárt Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c216818d-66e4-41b6-9e0b-9749efbb05bf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még mindig számít, hova áll a Fidesz.","shortLead":"Még mindig számít, hova áll a Fidesz.","id":"20190515_Nagy_a_verseny_Europaban_de_kezdhetnek_aggodni_a_szocdemek_es_orulni_a_Neppart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c216818d-66e4-41b6-9e0b-9749efbb05bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903b35ab-7513-44a0-a598-708deaa9fa3c","keywords":null,"link":"/vilag/20190515_Nagy_a_verseny_Europaban_de_kezdhetnek_aggodni_a_szocdemek_es_orulni_a_Neppart","timestamp":"2019. május. 15. 15:08","title":"Szoros a verseny Európában: kezdhetnek aggódni a szocdemek és a Néppárt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1dacff9-a8ea-49eb-979b-e98d16fa1cd0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az orvost már korábban is vádolták szándékos mérgezéssel, de akkor felmentették.","shortLead":"Az orvost már korábban is vádolták szándékos mérgezéssel, de akkor felmentették.","id":"20190515_Azzal_vadolnak_egy_francia_altatoorvost_hogy_otven_embert_mergezett_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1dacff9-a8ea-49eb-979b-e98d16fa1cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f717c5-4366-41c9-887f-38780c0f9b93","keywords":null,"link":"/elet/20190515_Azzal_vadolnak_egy_francia_altatoorvost_hogy_otven_embert_mergezett_meg","timestamp":"2019. május. 15. 17:15","title":"Azzal vádolnak egy francia altatóorvost, hogy ötven embert mérgezett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67d0212-a278-40cc-9b46-7617c43609ba","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az agy gyakori részgráfjait azonosították az ELTE matematikus kutatói; a lista azért különösen fontos, mert a funkcionális agyi áramkörök összetevőinek felismerésével érthető csak meg pontosabban az agy működése. ","shortLead":"Az agy gyakori részgráfjait azonosították az ELTE matematikus kutatói; a lista azért különösen fontos, mert...","id":"20190515_elte_pit_matematikusai_agy_reszgrafok_azonositasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c67d0212-a278-40cc-9b46-7617c43609ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991a4737-6081-4bc6-a192-158af5451f66","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_elte_pit_matematikusai_agy_reszgrafok_azonositasa","timestamp":"2019. május. 15. 17:03","title":"Érdekes dolgokat azonosítottak az agyban a ELTE matematikusai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"985611db-5554-4257-8386-31f18a148683","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Wales és Azerbajdzsán ellen olyan játékosok is lehetőséget kapnak a válogatottban, akik még soha. ","shortLead":"Wales és Azerbajdzsán ellen olyan játékosok is lehetőséget kapnak a válogatottban, akik még soha. ","id":"20190516_ujonc_Eb_Marco_rossi_labdarugo_valogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=985611db-5554-4257-8386-31f18a148683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7132652f-4e99-4583-ad8c-ccbce7a2d61b","keywords":null,"link":"/sport/20190516_ujonc_Eb_Marco_rossi_labdarugo_valogatott","timestamp":"2019. május. 16. 16:10","title":"Hat újonc került Marco Rossi keretébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]