Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bekeményíthet a Fidesz az ellenzék ellen, és fokozhatja a szervezőmunkát, ez lehet az EP-választás tanulsága a kormányoldalon, mert az eredmények a befektetett erőforrások tükrében arra utalnak, a párt nem olyan erős, mint amilyennek láttatja magát, írja elemzésében a Political Capital. Az ellenzéknek tovább kell erősödnie, és helyi szinten szerveződnie, nem szabad visszatérni a nyilvános egyezkedésekhez.","shortLead":"Bekeményíthet a Fidesz az ellenzék ellen, és fokozhatja a szervezőmunkát, ez lehet az EP-választás tanulsága...","id":"20190527_Political_Capital_Fokozhatja_a_Fidesz_az_ellenzek_elleni_harcot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf3bf2a9-c96c-41a7-b6ab-d9d71c9ec866","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Political_Capital_Fokozhatja_a_Fidesz_az_ellenzek_elleni_harcot","timestamp":"2019. május. 27. 16:42","title":"Political Capital: Fokozhatja a Fidesz az ellenzék elleni harcot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf15362-2811-4289-a85e-8ff66381c4e4","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"Színesebbé vált az EU újjáalakuló parlamentje, a nagy frakciók mellett komolyabb szerepet kaphatnak a kisebb pártcsaládok és az euroszkeptikus, szélsőséges erők is. Ám ez legfeljebb a tárgyalási taktikát változtatja meg, az irányt aligha.","shortLead":"Színesebbé vált az EU újjáalakuló parlamentje, a nagy frakciók mellett komolyabb szerepet kaphatnak a kisebb...","id":"20190527_EUellenes_erok_az_EPben_tagadasban_es_vedekezesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cf15362-2811-4289-a85e-8ff66381c4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96ff0506-26a0-4367-aa0f-d0a89f531554","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_EUellenes_erok_az_EPben_tagadasban_es_vedekezesben","timestamp":"2019. május. 27. 05:33","title":"Orbán, Salvini és a haverok: marad a tagadás és a védekezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy német egyesület feltételezhetően ekkora összeget – több mint 195 millió forintot – fizetett az osztrák szabadságpárti alkancellár és Johann Gudenus frakcióvezető lemondásához, majd az Osztrák Néppárt és az FPÖ kormánykoalíciójának felbomlásához vezető Ibiza-videóért.","shortLead":"Egy német egyesület feltételezhetően ekkora összeget – több mint 195 millió forintot – fizetett az osztrák...","id":"20190527_heinz_christian_strache_ibiza_video_kronen_zeitung","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46df43d-ae19-4c0f-90a2-daef6732f0af","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_heinz_christian_strache_ibiza_video_kronen_zeitung","timestamp":"2019. május. 27. 16:22","title":"600 ezer euróba kerülhetett a Strache bukását hozó videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e199a4-f0a7-4336-b11b-dd8ac856cbaa","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Minden a miniszterelnök kezére játszik 2018 áprilisa óta, mindenki a lába előtt hever. Ezek után a Fidesz nagyjából azt az eredményt hozta vasárnap, mint az előző két választáson. Orbán Viktor számára nem csak ez okozhat fejfájást: Európában a Néppárt tőle függetlenül is a legnagyobb frakciót alakíthatja, míg Magyarországon az ellenzék két pártja is szokatlan életjeleket mutat. Igaz, utóbbi még akár Orbán előnyére is válhat.","shortLead":"Minden a miniszterelnök kezére játszik 2018 áprilisa óta, mindenki a lába előtt hever. Ezek után a Fidesz nagyjából azt...","id":"20190527_Orban_Viktor_problemaja_aki_messiasnak_all_attol_a_sima_gyozelem_smafu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11e199a4-f0a7-4336-b11b-dd8ac856cbaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580e96b3-3795-4ece-84d8-aae4b4a1997b","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Orban_Viktor_problemaja_aki_messiasnak_all_attol_a_sima_gyozelem_smafu","timestamp":"2019. május. 27. 05:36","title":"Orbán Viktor problémája: aki messiásnak áll, attól a sima győzelem smafu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a000a8d8-18a9-45ca-b090-25b925f2fcc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz-vezér és kormányfő bevallottan a finneknek drukkol hokiban, 1994-ben, a Fidesznek nagy vereséget hozó választás éjszakáján is a vb-döntőt nézte, akkor csapatának nem sikerült nyernie.","shortLead":"A Fidesz-vezér és kormányfő bevallottan a finneknek drukkol hokiban, 1994-ben, a Fidesznek nagy vereséget hozó...","id":"20190526_Orban_duplan_orulhet_csapata_vbt_nyert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a000a8d8-18a9-45ca-b090-25b925f2fcc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98f0c76-771a-4a93-a00d-b0a78cffb6df","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Orban_duplan_orulhet_csapata_vbt_nyert","timestamp":"2019. május. 26. 22:58","title":"Orbán duplán örülhet, csapata vb-t nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c4831f-375e-4f94-af3e-4da311aef88b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube négy évvel ezelőtt hozta létre a játékosok videói számára a dedikált platformot, de nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.","shortLead":"A YouTube négy évvel ezelőtt hozta létre a játékosok videói számára a dedikált platformot, de nem váltotta be a hozzá...","id":"20190527_youtube_gaming_videok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72c4831f-375e-4f94-af3e-4da311aef88b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd48b0cf-f5e4-4b12-8aba-526b87cfb522","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_youtube_gaming_videok","timestamp":"2019. május. 27. 16:33","title":"Megszűnik a YouTube Gaming, új helyre költöznek a tartalmak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c840ef5e-baf8-4e40-aae8-cb8f3ea4cbfe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt írta Liptai, hogy világsztárral szelfizni menő.\r

\r

","shortLead":"Azt írta Liptai, hogy világsztárral szelfizni menő.\r

\r

","id":"20190526_Liptai_Claudia_Timothee_Chalametval_szelfizett_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c840ef5e-baf8-4e40-aae8-cb8f3ea4cbfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12bf3b6b-02c7-4c44-a1dd-911722bd3211","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Liptai_Claudia_Timothee_Chalametval_szelfizett_Budapesten","timestamp":"2019. május. 26. 09:01","title":"Liptai Claudia Timothée Chalamet-val szelfizett Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt kérik, aki vett belőle, ne egye meg, vigye vissza.","shortLead":"Azt kérik, aki vett belőle, ne egye meg, vigye vissza.","id":"20190527_Gond_van_az_egyik_sajttal_az_Auchanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e06dd7ba-6377-4970-90d5-7bdc8ef7382d","keywords":null,"link":"/kkv/20190527_Gond_van_az_egyik_sajttal_az_Auchanban","timestamp":"2019. május. 27. 13:23","title":"Gond van az egyik sajttal az Auchanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]