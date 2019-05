Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Békésen sétálgatott a patkány a IX. kerületi polgármesteri hivataltól egy utcára.","shortLead":"Békésen sétálgatott a patkány a IX. kerületi polgármesteri hivataltól egy utcára.","id":"20190527_Nincs_patkanyhelyzet_a_polgarmester_szerint_akinek_a_munkahelye_mellett_patkanyt_fotoztak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8858ab-357e-44f2-b59b-e1b0fa12109f","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Nincs_patkanyhelyzet_a_polgarmester_szerint_akinek_a_munkahelye_mellett_patkanyt_fotoztak","timestamp":"2019. május. 27. 17:47","title":"Nincs patkányhelyzet a polgármester szerint, akinek a munkahelye mellett patkányt fotóztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét hitelezőket keres Kína legnagyobb technológiai vállalata, azonban az elmúlt hetek történései után most kissé más az alkupozíciója.","shortLead":"Ismét hitelezőket keres Kína legnagyobb technológiai vállalata, azonban az elmúlt hetek történései után most kissé más...","id":"20190526_huawei_hitelezok_egymilliard_dollar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a11a065b-1aed-45aa-9747-c318b59b466d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190526_huawei_hitelezok_egymilliard_dollar","timestamp":"2019. május. 26. 19:03","title":"Újabb fordulat: 1 000 000 000 dollárt kalapozna össze a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57e8f37-e7a3-42ee-b224-adc8f2e927c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igazán az lett volna vicces, ha tényleg kapása van.","shortLead":"Igazán az lett volna vicces, ha tényleg kapása van.","id":"20190527_nyuzsi_bukarest_pecas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b57e8f37-e7a3-42ee-b224-adc8f2e927c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113a8d6a-6ac2-44cd-9049-bc5d7c978981","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_nyuzsi_bukarest_pecas","timestamp":"2019. május. 27. 16:46","title":"Akkora vihar volt Bukarestben, hogy a főút közepére ült ki pecázni egy férfi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9199874d-4104-4aa3-af10-f4dccdb1c2f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem ritka a tech világban, hogy a riválisok a saját hasznukra fordítanák a másik problémáját. 