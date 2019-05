Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fabe4d2f-c8a3-4cf8-9240-a278b079e3d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két társát is élethosszig tartó fegyházra ítélték, további négy elkövető is sok év letöltendőt kapott abban az ügyben, amikor még 2005-ben kiraboltak egy pénzszállító autót a budaörsi Tescónál, majd rálőttek a kiérkező rendőrökre, korábban pedig megöltek egy valutaváltó házaspárt.","shortLead":"Két társát is élethosszig tartó fegyházra ítélték, további négy elkövető is sok év letöltendőt kapott abban az ügyben...","id":"20190529_tescos_rablo_eletfogytiglan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fabe4d2f-c8a3-4cf8-9240-a278b079e3d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f09502f-dfab-4795-8a3e-0912e18edcd1","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_tescos_rablo_eletfogytiglan","timestamp":"2019. május. 29. 15:47","title":"Ismét életfogytiglant kapott a tescós rabló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3872e251-0846-4175-bd22-fba79d396f35","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Csökkentek a Mahir Cityposter bevételei, így hiába spórolt a béreken, kisebb lett a nyeresége az egy évvel korábbinál.","shortLead":"Csökkentek a Mahir Cityposter bevételei, így hiába spórolt a béreken, kisebb lett a nyeresége az egy évvel korábbinál.","id":"20190530_Hetvenmilliot_kaszalt_a_HVG_plakatjait_betilto_ceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3872e251-0846-4175-bd22-fba79d396f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b36625b3-d443-4471-a584-d040f3a7fbae","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190530_Hetvenmilliot_kaszalt_a_HVG_plakatjait_betilto_ceg","timestamp":"2019. május. 30. 10:31","title":"Hetvenmilliót kaszált a HVG plakátjait eltüntető cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c254f7f-6f9f-4366-898c-ea9649744040","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több fázisból álló művelettel emelik majd ki a Dunából annak a turistahajónak a roncsait, amely szerda éjjel összeütközött egy szállodahajóval, majd elsüllyedt a Parlamentnél – mondta Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője csütörtökön az M1 aktuális csatornának.","shortLead":"Több fázisból álló művelettel emelik majd ki a Dunából annak a turistahajónak a roncsait, amely szerda éjjel...","id":"20190530_Dunai_baleset_tobb_fazisban_hozzak_fel_a_hajoroncsot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c254f7f-6f9f-4366-898c-ea9649744040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02834773-cdab-4f84-a7f1-fa7bf91bec47","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Dunai_baleset_tobb_fazisban_hozzak_fel_a_hajoroncsot","timestamp":"2019. május. 30. 08:26","title":"Dunai hajóbaleset: több fázisban hozzák fel a hajóroncsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tisztában van vele, hogy senki nem élhet örökké. ","shortLead":"Tisztában van vele, hogy senki nem élhet örökké. ","id":"20190530_Lagzi_Lajcsi_vegrendelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b2e411-0c5d-4e05-ab2a-3e4ef5c74b3a","keywords":null,"link":"/elet/20190530_Lagzi_Lajcsi_vegrendelet","timestamp":"2019. május. 30. 10:02","title":"Lagzi Lajcsi megírta a végrendeletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44733afc-c76d-4fc2-908b-60a354adbfc3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy koreai turistacsoport hajóját gyűrte maga alá egy nagyobb hajó csütörtök éjjel a Dunán.","shortLead":"Egy koreai turistacsoport hajóját gyűrte maga alá egy nagyobb hajó csütörtök éjjel a Dunán.","id":"20190530_Dunai_hajobaleset_viragokat_helyeztek_el_a_delkoreai_nagykovetsegnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44733afc-c76d-4fc2-908b-60a354adbfc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b1806c-f09e-4d51-be24-c4e5cb2fd74d","keywords":null,"link":"/elet/20190530_Dunai_hajobaleset_viragokat_helyeztek_el_a_delkoreai_nagykovetsegnel","timestamp":"2019. május. 30. 13:21","title":"Dunai hajóbaleset: virágokat helyeztek el a dél-koreai nagykövetségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a01a220b-bf3f-4b73-b44a-4563c62ccc52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenleg zajló Computex szakkiállításon mutatta be az ASUS könnyen hordozható érintőképernyőjét, amely az androidos telefonok remek kiegészítése lehet.","shortLead":"A jelenleg zajló Computex szakkiállításon mutatta be az ASUS könnyen hordozható érintőképernyőjét, amely az androidos...","id":"20190529_computex_2019_asus_zenscreen_touch_hordozhato_erintokepernyo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a01a220b-bf3f-4b73-b44a-4563c62ccc52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e6fc38-3fcb-40d6-955a-16c421641522","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_computex_2019_asus_zenscreen_touch_hordozhato_erintokepernyo","timestamp":"2019. május. 29. 12:33","title":"Jól jöhet a telefonja mellé: hordozható érintőképernyőt jelentett be az ASUS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b587c5-b187-4d1e-b9fa-fcdac959f121","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A washingtoni székhelyű Bluetooth SIG nevű szervezet még a Google-nél is nagyobb bajt okozhat a Huaweinek.","shortLead":"A washingtoni székhelyű Bluetooth SIG nevű szervezet még a Google-nél is nagyobb bajt okozhat a Huaweinek.","id":"20190529_huawei_bojkott_okostelefon_bluetooth_sig_kereskedelmi_haboru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78b587c5-b187-4d1e-b9fa-fcdac959f121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1ed286-f4e5-44d2-85eb-f69c2509c4c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_huawei_bojkott_okostelefon_bluetooth_sig_kereskedelmi_haboru","timestamp":"2019. május. 29. 08:03","title":"Van egy szervezet, ami teljesen tönkreteheti a Huaweit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59218f2e-28cf-41ee-a652-0e4b53f9ead5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"4-1-re nyerte az Európa Liga döntőjét a Chelsea az Arsenal ellen, Hazard két gólt és egy gólpasszt adott, majd lényegében elköszönt a csapattól. Petr Cech, az Arsenal kapusának pedig a vesztes meccs volt az utolsó profi meccse.\r

\r

","shortLead":"4-1-re nyerte az Európa Liga döntőjét a Chelsea az Arsenal ellen, Hazard két gólt és egy gólpasszt adott, majd...","id":"20190530_Eden_Hazard_lenyegeben_elkoszont_a_Chelseatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59218f2e-28cf-41ee-a652-0e4b53f9ead5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"996e18bf-e782-418a-beea-53bfa8937f58","keywords":null,"link":"/sport/20190530_Eden_Hazard_lenyegeben_elkoszont_a_Chelseatol","timestamp":"2019. május. 30. 10:38","title":"Eden Hazard lényegében elköszönt a Chelsea-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]