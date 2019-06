Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dba16be1-3444-4e4e-ad9b-723792db5411","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És búcsúztatnak egy már repertoáron lévő előadást is. ","shortLead":"És búcsúztatnak egy már repertoáron lévő előadást is. ","id":"20190603_Atrium_bemutato_Kasszasiker_Chicago_tao","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dba16be1-3444-4e4e-ad9b-723792db5411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a79919-5703-4346-b459-0654a611a0f4","keywords":null,"link":"/kultura/20190603_Atrium_bemutato_Kasszasiker_Chicago_tao","timestamp":"2019. június. 03. 16:38","title":"Bajban az Átrium, le kellett mondaniuk egy bemutatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab0e8ee7-d491-4357-b618-04a81e1bc52e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Távozik a kormányzó Német Szociáldemokrata Párt (SPD) elnöki és szövetségi parlamenti frakcióvezetői tisztségéből Andrea Nahles, a politikus ezt vasárnap közölte.","shortLead":"Távozik a kormányzó Német Szociáldemokrata Párt (SPD) elnöki és szövetségi parlamenti frakcióvezetői tisztségéből...","id":"20190602_Lemondott_a_nemet_szocialdemokratak_vezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab0e8ee7-d491-4357-b618-04a81e1bc52e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65bdbd68-9b49-4c1b-b28b-e27e194f8071","keywords":null,"link":"/vilag/20190602_Lemondott_a_nemet_szocialdemokratak_vezetoje","timestamp":"2019. június. 02. 11:07","title":"Lemondott a német szociáldemokraták vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b448d230-5212-4df0-b8c4-04a4da18e410","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook egy olyan újításon dolgozik, ami lehetővé teszi, hogy felhasználók mókás avatarokat készítsenek magukról, amiket aztán a chatbe is beszúrhatnak. ","shortLead":"A Facebook egy olyan újításon dolgozik, ami lehetővé teszi, hogy felhasználók mókás avatarokat készítsenek magukról...","id":"20190603_facebook_avatar_profilkep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b448d230-5212-4df0-b8c4-04a4da18e410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed2e18b-6543-435f-b407-ba57a71e1f85","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_facebook_avatar_profilkep","timestamp":"2019. június. 03. 20:03","title":"Készüljön: rajzfilmfigurává alakíthatja majd magát a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a2e4b1-ade4-440a-a5d7-49dd599b4720","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi azt állította, hogy az új Porsche Panamera Sport Turismóját a megrendelt opciók nélkül szállították.","shortLead":"A férfi azt állította, hogy az új Porsche Panamera Sport Turismóját a megrendelt opciók nélkül szállították.","id":"20190603_Athajtott_a_portaluvegen_az_elegedetlen_Porscheugyfel__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65a2e4b1-ade4-440a-a5d7-49dd599b4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f89f70-ee2e-4333-9c77-5f86a33750d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_Athajtott_a_portaluvegen_az_elegedetlen_Porscheugyfel__video","timestamp":"2019. június. 03. 14:50","title":"Áthajtott az autókereskedés portálüvegén az elégedetlen Porsche-ügyfél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e80752-f6b2-498f-8dd0-60204da09c4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy sajtótájékoztató keretében több szonárképet is bemutatott a Duna medrében fekvő Hableány kirándulóhajóról a Terrorelhárítási Központ hétfőn. Íme a felvételek. ","shortLead":"Egy sajtótájékoztató keretében több szonárképet is bemutatott a Duna medrében fekvő Hableány kirándulóhajóról...","id":"20190604_tek_hableany_hajobaleset_szonarkepek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2e80752-f6b2-498f-8dd0-60204da09c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6176b8-77ea-473d-a051-5e75fd662a88","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_tek_hableany_hajobaleset_szonarkepek","timestamp":"2019. június. 04. 07:33","title":"Újabb szonárképeket adott ki a TEK az elsüllyedt Hableányról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb45812a-0a3b-4027-a93e-aaa071ced6b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hétfő esti bemutató után az Apple közzétette, mely telefonjai lesznek (és nem lesznek) frissíthetők az iOS operációs rendszer 13-as verziójára. Az új iPadOS-szel kompatibilis táblagépeket is mutatjuk. ","shortLead":"A hétfő esti bemutató után az Apple közzétette, mely telefonjai lesznek (és nem lesznek) frissíthetők az iOS operációs...","id":"20190604_ios_13_kompatibilis_keszulekek_apple_wwdc_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb45812a-0a3b-4027-a93e-aaa071ced6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b0e35e8-b895-46e7-b54f-b0b829e77c76","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_ios_13_kompatibilis_keszulekek_apple_wwdc_2019","timestamp":"2019. június. 04. 08:33","title":"Az öné köztük van? Itt a lista, mely iPhone-ok kapják meg az iOS 13-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"874973d3-3aef-483e-9518-4bd94422b36e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiú betegsége januárban derült ki, édesapjánál ezután újult ki a rák. Mindketten kórházban vannak.","shortLead":"A fiú betegsége januárban derült ki, édesapjánál ezután újult ki a rák. Mindketten kórházban vannak.","id":"20190603_Egy_magyar_apanal_es_10_eves_fianal_is_rakot_diagnosztizaltak_az_orvosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=874973d3-3aef-483e-9518-4bd94422b36e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5a20b4-1633-4c04-9a58-46d9a2b13778","keywords":null,"link":"/elet/20190603_Egy_magyar_apanal_es_10_eves_fianal_is_rakot_diagnosztizaltak_az_orvosok","timestamp":"2019. június. 03. 21:03","title":"Egy magyar apánál és 10 éves fiánál is rákot diagnosztizáltak az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984d3c91-d21d-4f6f-a2d8-90c9be97183d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Hétfőn a hírek szerint egy Duna medrében talált holttestet hoztak fel a dél-koreai búvárok. A hajóba bemenni azonban továbbra is életveszély a búvárok szerint, ha pedig napok múlva elkezdhetik a roncs kiemelését, akkor a hajótest roskadhat össze.","shortLead":"Hétfőn a hírek szerint egy Duna medrében talált holttestet hoztak fel a dél-koreai búvárok. A hajóba bemenni azonban...","id":"20190603_Szombatnal_elobb_biztos_nem_kezdodik_meg_a_Hablany_kiemelese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=984d3c91-d21d-4f6f-a2d8-90c9be97183d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddfb8344-0730-4dac-9c8f-8d8dfb15b5e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Szombatnal_elobb_biztos_nem_kezdodik_meg_a_Hablany_kiemelese","timestamp":"2019. június. 03. 20:00","title":"Összeroppanhat a Hableány, amikor kiemeli a dunai monstrum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]