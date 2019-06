Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10c46c9c-9d12-4cd6-be14-5441c52fd368","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Tizenegy hónapig irányította a nemzeti csapatot Luis Enrique, aki személyes okokra hivatkozva távozott.","shortLead":"Tizenegy hónapig irányította a nemzeti csapatot Luis Enrique, aki személyes okokra hivatkozva távozott.","id":"20190619_spanyol_szovetsegi_kapitany_luis_enrique_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10c46c9c-9d12-4cd6-be14-5441c52fd368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c895cbaf-6909-4327-bb09-eb36e8e6ee92","keywords":null,"link":"/sport/20190619_spanyol_szovetsegi_kapitany_luis_enrique_foci","timestamp":"2019. június. 19. 18:23","title":"Lelépett a válogatottól a spanyolok szövetségi kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"San Franciscót már csak egyetlen lépés választja el attól, hogy az első olyan amerikai város legyen, ahol tilos az elektromos cigaretták használata. ","shortLead":"San Franciscót már csak egyetlen lépés választja el attól, hogy az első olyan amerikai város legyen, ahol tilos...","id":"20190621_san_francisco_elektromos_cigaretta_e_cigi_tiltas_dohanyzas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e6d5a71-8108-4d82-ad2e-506c5349feb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_san_francisco_elektromos_cigaretta_e_cigi_tiltas_dohanyzas","timestamp":"2019. június. 21. 16:33","title":"Ehhez mit szólnának itthon? Egy amerikai város betiltaná az elektromos cigit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668a9462-cbe2-482b-a3ce-0092adc13a59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptemberben mutatja be az Apple 2019-es iPhone-jait, azonban lehet, hogy akad egy kis gondja majd velük, pontosabban az értékesítésükkel.","shortLead":"Szeptemberben mutatja be az Apple 2019-es iPhone-jait, azonban lehet, hogy akad egy kis gondja majd velük, pontosabban...","id":"20190620_apple_5g_iphone_felhasznalo_varakozasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=668a9462-cbe2-482b-a3ce-0092adc13a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421e55c3-58bc-48bf-b623-cb713073a603","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_apple_5g_iphone_felhasznalo_varakozasok","timestamp":"2019. június. 20. 08:33","title":"Lehet egy kis bökkenő az idei iPhone-okkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b5e9f5-4c06-43d6-90bf-120528fe23e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykor fideszes, majd ellenzéki lapot ismét utolérte anyapártja.","shortLead":"Az egykor fideszes, majd ellenzéki lapot ismét utolérte anyapártja.","id":"20190621_Meszaros_Lorinc_rarabolt_a_Heti_Valasz_archivumara_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04b5e9f5-4c06-43d6-90bf-120528fe23e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc890eb-33b9-46ca-ac94-b55913354b85","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Meszaros_Lorinc_rarabolt_a_Heti_Valasz_archivumara_is","timestamp":"2019. június. 21. 08:29","title":"\"Mészáros Lőrinc\" rárabolt a Heti Válasz archívumára is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több halálos kimenetelű bántalmazás után a japán országgyűlés törvénymódosítással tiltotta meg a kiskorúak nevelő célzatú testi fenyítését. ","shortLead":"Több halálos kimenetelű bántalmazás után a japán országgyűlés törvénymódosítással tiltotta meg a kiskorúak nevelő...","id":"20190620_testi_fenyites_japan_gyerekek_szulok_torvenymodositas_torvenyhozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7625b6e-51f6-4831-9a0c-fbf68a29d0ab","keywords":null,"link":"/elet/20190620_testi_fenyites_japan_gyerekek_szulok_torvenymodositas_torvenyhozas","timestamp":"2019. június. 20. 11:57","title":"Több haláleset kellett ahhoz, hogy megtiltsák a gyerekek fenyítését Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És szerinte az sem, hogy ne lett volna a kormánynál a tragédia bekövetkeztekor. A különböző teóriák elterjedésének ugyanakkor nem terveznek elébe menni azzal, hogy Jurij C. előáll a saját verziójával.\r

","shortLead":"És szerinte az sem, hogy ne lett volna a kormánynál a tragédia bekövetkeztekor. A különböző teóriák elterjedésének...","id":"20190621_Ugyvedje_szerint_nem_igaz_hogy_szelfizett_az_utkozeskor_a_Viking_Sigyn_kapitanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d7e9bc1-5c15-47d2-9381-dbd3897f1ff8","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Ugyvedje_szerint_nem_igaz_hogy_szelfizett_az_utkozeskor_a_Viking_Sigyn_kapitanya","timestamp":"2019. június. 21. 14:46","title":"Ügyvédje szerint nem igaz, hogy szelfizett az ütközéskor a Viking Sigyn kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef15e58d-c2ce-4321-bc05-b9caca594a04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube és a Universal Music Group összefogott, hogy közel 1000 videoklip képi és hangzásvilágát javítsa fel. Több mint százzal már el is készültek.","shortLead":"A YouTube és a Universal Music Group összefogott, hogy közel 1000 videoklip képi és hangzásvilágát javítsa fel. Több...","id":"20190620_youtube_video_hd_minoseg_remastered","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef15e58d-c2ce-4321-bc05-b9caca594a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6b375f-b495-4ce7-bbd6-f3e272a03938","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_youtube_video_hd_minoseg_remastered","timestamp":"2019. június. 20. 16:03","title":"Imádni fogja a YouTube újítását, sokkal szebbek lettek a régi videoklipek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Az Instagram és a Facebook is bekért korábban fényképet a felhasználóktól, hogy igazolni tudja őket, most azonban másra is kíváncsiak lettek az üzemeltetők.","shortLead":"Az Instagram és a Facebook is bekért korábban fényképet a felhasználóktól, hogy igazolni tudja őket, most azonban másra...","id":"20190620_instagram_szemelyazonossag_ellenorzese_alairas_papirlap_fenykep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"518b2730-7352-4208-b13c-9eead428c3c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_instagram_szemelyazonossag_ellenorzese_alairas_papirlap_fenykep","timestamp":"2019. június. 20. 10:33","title":"Furcsa módszerrel igazoltatja a felhasználókat az Instagram, a magyarokat is ellenőrzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]