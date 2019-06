Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0fb64a6-5d51-4c0f-8ec6-131c9b1b605c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepően hatékonynak bizonyult az a szúnyogcsapda, amit otthon, néhány óra alatt bárki elkészíthet. A legtöbb háznál még az alapanyagokért sem kell túl messze menni.","shortLead":"Meglepően hatékonynak bizonyult az a szúnyogcsapda, amit otthon, néhány óra alatt bárki elkészíthet. A legtöbb háznál...","id":"20190621_szunyogok_ellen_szunyogcsapda_hazilag_ovillanta_keszitese_gumiabroncs_szunyog_pete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0fb64a6-5d51-4c0f-8ec6-131c9b1b605c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a58bd4f-3f22-46e9-b7d9-1edad3be7112","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_szunyogok_ellen_szunyogcsapda_hazilag_ovillanta_keszitese_gumiabroncs_szunyog_pete","timestamp":"2019. június. 21. 08:33","title":"Ezzel az olcsó szúnyogcsapdával 7x annyi szúnyogot kaphat el, mint mással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f44cae3-28bd-4a5c-a1ee-19980a90fb12","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csaknem 100 millió éves, megkövesedett dinoszaurusz lábnyomokra bukkantak kínai és amerikai kutatók a kelet-kínai Csiangszu tartományban.","shortLead":"Csaknem 100 millió éves, megkövesedett dinoszaurusz lábnyomokra bukkantak kínai és amerikai kutatók a kelet-kínai...","id":"20190620_100_millio_eves_dinoszaurusz_labnyomok_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f44cae3-28bd-4a5c-a1ee-19980a90fb12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00d6347-316c-45b8-834d-b614d463ac0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_100_millio_eves_dinoszaurusz_labnyomok_kina","timestamp":"2019. június. 20. 14:33","title":"Először azt hitték, hogy emberé: 100 millió éves dinoszaurusz-lábnyomokra bukkantak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297e927f-4241-4939-901c-5f8fefe5aa8e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen egy rendes autófanatikus vezér, pályaversenyeken túl ralizik is.","shortLead":"Ilyen egy rendes autófanatikus vezér, pályaversenyeken túl ralizik is.","id":"20190622_toyota_akio_toyoda_autoverseny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=297e927f-4241-4939-901c-5f8fefe5aa8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f50f41d-4c8b-427e-ae05-c263c8e5807c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190622_toyota_akio_toyoda_autoverseny","timestamp":"2019. június. 22. 10:41","title":"Álnéven indul a Toyota elnöke a hétvégi Nürburging 24 órás versenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00bc5ed3-04e1-46bc-8a6f-dee4aa8eed10","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás szerint már mindennapos a partra vetett bálnák és delfinek gyomrában a műanyag, amely hosszú szenvedésre és pusztulásra ítéli őket.","shortLead":"Egy új kutatás szerint már mindennapos a partra vetett bálnák és delfinek gyomrában a műanyag, amely hosszú szenvedésre...","id":"20190621_muanyag_balna_plasztik_zacsko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00bc5ed3-04e1-46bc-8a6f-dee4aa8eed10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696a81ea-3a3f-4952-b17d-940c839343eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_muanyag_balna_plasztik_zacsko","timestamp":"2019. június. 21. 18:33","title":"Hosszú és gyötrelmes halál vár a műanyagot benyelő bálnákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ITM után a Budapest Airport is vizsgálja az incidenst.","shortLead":"Az ITM után a Budapest Airport is vizsgálja az incidenst.","id":"20190621_Egymast_erik_a_vizsgalatok_a_ferihegyi_kifutopalyaserules_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e59e74-b475-40a7-9e60-174b41f194cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_Egymast_erik_a_vizsgalatok_a_ferihegyi_kifutopalyaserules_miatt","timestamp":"2019. június. 21. 17:47","title":"Egymást érik a vizsgálatok a ferihegyi kifutópálya-sérülés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62088e6a-070e-4019-950a-3877df5d32d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az életmódguru a Heteknek adott interjúban fejtette ki, hogy az állatok nem egyenrangúak az emberekkel, hiszen az állatok táplálékok.","shortLead":"Az életmódguru a Heteknek adott interjúban fejtette ki, hogy az állatok nem egyenrangúak az emberekkel, hiszen...","id":"20190621_Schobert_Norbert_nem_iteli_el_a_veganokat_de_szerinte_ez_egy_szelsoseges_divat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62088e6a-070e-4019-950a-3877df5d32d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d5728e-ba2e-4f30-8b23-47dc5f967602","keywords":null,"link":"/elet/20190621_Schobert_Norbert_nem_iteli_el_a_veganokat_de_szerinte_ez_egy_szelsoseges_divat","timestamp":"2019. június. 21. 12:22","title":"Schobert Norbert nem ítéli el a vegánokat, de szerinte ez egy szélsőséges divat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f001d73-fcf7-4d5a-8588-ed594f7662dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple számára az elmúlt évek (gazdasági) sikereihez nagyban hozzájárult az, hogy Kínában gyártatták a készülékeiket, ez azonban a jövőben változhat.","shortLead":"Az Apple számára az elmúlt évek (gazdasági) sikereihez nagyban hozzájárult az, hogy Kínában gyártatták a készülékeiket...","id":"20190620_apple_iphone_gyartas_kina_amerika_kereskedelmi_haboru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f001d73-fcf7-4d5a-8588-ed594f7662dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111ddb08-b62a-4de6-b57b-2d39ddca4d2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_apple_iphone_gyartas_kina_amerika_kereskedelmi_haboru","timestamp":"2019. június. 20. 17:03","title":"Elvinné a gyártás egy részét Kínából az Apple, már keresik az új helyszínt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25680f14-aab9-4c55-aeae-eb3ecba14347","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megint kezdhetünk félni a no deal Brexittől?","shortLead":"Megint kezdhetünk félni a no deal Brexittől?","id":"20190621_Lehutottek_Brusszelben_a_briteket_nem_nyitjak_ujra_a_Brexitmegallapodast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25680f14-aab9-4c55-aeae-eb3ecba14347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d9f9a5-5186-4e4c-a2f8-92bc6c5742b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_Lehutottek_Brusszelben_a_briteket_nem_nyitjak_ujra_a_Brexitmegallapodast","timestamp":"2019. június. 21. 14:39","title":"Lehűtötték Brüsszelben a briteket: nem nyitják újra a Brexit-megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]