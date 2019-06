Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3703ad73-75b6-48e3-a0c0-31d2c3a9f8a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs benne V8, és nem is csak hátul hajt, emiatt sokak számára szentségtörés lehet ez az új izomautó.","shortLead":"Nincs benne V8, és nem is csak hátul hajt, emiatt sokak számára szentségtörés lehet ez az új izomautó.","id":"20190621_nem_vicc_elkeszult_az_ikonikus_ford_mustang_hangtalan_uj_elektromos_valtozata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3703ad73-75b6-48e3-a0c0-31d2c3a9f8a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033275cb-b837-434a-a047-947185783319","keywords":null,"link":"/cegauto/20190621_nem_vicc_elkeszult_az_ikonikus_ford_mustang_hangtalan_uj_elektromos_valtozata","timestamp":"2019. június. 21. 11:21","title":"Nem vicc, elkészült az ikonikus Ford Mustang hangtalan, új elektromos változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216499bc-eac0-4f0b-96e3-2db567a4b487","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kertészmérnök már korábban is többször kinyilvánította, hogy barátját, Karácsony Gergelyt, az MSZP-P jelöltjét tartja a legalkalmasabbnak.","shortLead":"A kertészmérnök már korábban is többször kinyilvánította, hogy barátját, Karácsony Gergelyt, az MSZP-P jelöltjét tartja...","id":"20190622_A_100_eves_Balint_gazda_is_szavazott_az_elovalasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=216499bc-eac0-4f0b-96e3-2db567a4b487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a44f384-c668-4b56-9063-262db0bb861c","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_A_100_eves_Balint_gazda_is_szavazott_az_elovalasztason","timestamp":"2019. június. 22. 08:38","title":"A 100 éves Bálint gazda is szavazott az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7e6295-9335-4e7f-b3ce-10634e286dd7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bankok már jelezték, nem bírnak lépést tartani a határidővel, a kormány enged, benyújtott egy módosító javaslatot a parlamentnek.","shortLead":"A bankok már jelezték, nem bírnak lépést tartani a határidővel, a kormány enged, benyújtott egy módosító javaslatot...","id":"20190621_Augusztus_31ig_tolna_ki_a_banki_azonositas_hataridejet_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a7e6295-9335-4e7f-b3ce-10634e286dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de095aa1-1380-47fd-85a6-17c8563ea663","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_Augusztus_31ig_tolna_ki_a_banki_azonositas_hataridejet_a_kormany","timestamp":"2019. június. 21. 18:25","title":"Augusztus 31-ig tolná ki a banki azonosítás határidejét a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00bc5ed3-04e1-46bc-8a6f-dee4aa8eed10","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás szerint már mindennapos a partra vetett bálnák és delfinek gyomrában a műanyag, amely hosszú szenvedésre és pusztulásra ítéli őket.","shortLead":"Egy új kutatás szerint már mindennapos a partra vetett bálnák és delfinek gyomrában a műanyag, amely hosszú szenvedésre...","id":"20190621_muanyag_balna_plasztik_zacsko","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00bc5ed3-04e1-46bc-8a6f-dee4aa8eed10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696a81ea-3a3f-4952-b17d-940c839343eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_muanyag_balna_plasztik_zacsko","timestamp":"2019. június. 21. 18:33","title":"Hosszú és gyötrelmes halál vár a műanyagot benyelő bálnákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a429b378-9b7c-485f-9e8b-25b0f9cde10a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190622_A_tanu_cimu_film_jutott_eszebe_a_Ripost_tenyfeltarasarol_a_memgyarosnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a429b378-9b7c-485f-9e8b-25b0f9cde10a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144f220c-c8ae-474e-aef6-44436afb79c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_A_tanu_cimu_film_jutott_eszebe_a_Ripost_tenyfeltarasarol_a_memgyarosnak","timestamp":"2019. június. 22. 11:40","title":"A tanú című film jutott eszébe a Ripost „tényfeltárásáról” a mémgyárosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65aa50e6-98a7-47e5-b382-ecaa7447af8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre még csak véletlenszerűen tűnik fel a felhasználóknak az androidos Gmailben a sötét mód, és akkor is csak a menüben, ám most már egyértelmű, hogy ez a szolgáltatás is megkapja az akkumulátorral is spóroló kinézetet.","shortLead":"Egyelőre még csak véletlenszerűen tűnik fel a felhasználóknak az androidos Gmailben a sötét mód, és akkor is csak...","id":"20190621_google_gmail_applikacio_sotet_mod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65aa50e6-98a7-47e5-b382-ecaa7447af8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"566264ef-b319-42d3-ae62-488db1d94e3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_google_gmail_applikacio_sotet_mod","timestamp":"2019. június. 21. 09:33","title":"Örülhetnek az androidosok, sötét mód jön a Gmailbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024fe09b-cd64-4156-a1c6-381b1f63edd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszan sorolja egy petíció, miért vállalhatatlan a kormány egyeztetés nélküli oktatási ötletcsomagja, ami inkább teremt, mint megold problémákat.","shortLead":"Hosszan sorolja egy petíció, miért vállalhatatlan a kormány egyeztetés nélküli oktatási ötletcsomagja, ami inkább...","id":"20190621_Civilek_es_ellenzeki_partok_egysegben_kovetelik_az_oktatasi_torveny_modositasanak_visszavonasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=024fe09b-cd64-4156-a1c6-381b1f63edd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213f4e93-0a41-4d79-8dc7-6fa74bbf0f77","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Civilek_es_ellenzeki_partok_egysegben_kovetelik_az_oktatasi_torveny_modositasanak_visszavonasat","timestamp":"2019. június. 21. 20:17","title":"Civilek és ellenzéki pártok egységben követelik az oktatási törvény módosításának visszavonását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a882de56-92d8-4130-9dc7-cf2bca7c9503","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Belebukhat a kiadatási törvény elleni tüntetések sikerébe Hongkong irányítója, ám az ezúttal engedményt tevő Peking folytatja a szabadságjogok felmorzsolását a különleges közigazgatási területen, az idő ugyanis neki dolgozik.","shortLead":"Belebukhat a kiadatási törvény elleni tüntetések sikerébe Hongkong irányítója, ám az ezúttal engedményt tevő Peking...","id":"201925__hongkong_lazad__peking_meghatralt__lassu_viz__fiatalok_forradalma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a882de56-92d8-4130-9dc7-cf2bca7c9503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765880dd-a68e-4242-8a4f-7a9d25bdb3b5","keywords":null,"link":"/vilag/201925__hongkong_lazad__peking_meghatralt__lassu_viz__fiatalok_forradalma","timestamp":"2019. június. 22. 11:00","title":"Az utolsó esélybe kapaszkodnak a hongkongiak, de az idő Pekingnek dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]