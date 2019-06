Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea983fd4-f35b-4b2b-a07f-9f2043926edc","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Nem könnyű rávenni partnerünket a mosogatásra, lakótársunkat a szemét levitelére, egy ismeretlent pedig arra, hogy a reptéren engedjen előre bennünket a sorban. Nem árt, ha van egy elfogadható indokunk.","shortLead":"Nem könnyű rávenni partnerünket a mosogatásra, lakótársunkat a szemét levitelére, egy ismeretlent pedig arra...","id":"20190625_Ezert_erdemes_mindig_megindokolni_a_kereseinket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea983fd4-f35b-4b2b-a07f-9f2043926edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7263878-469f-43de-9368-b3fe9d5d6563","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190625_Ezert_erdemes_mindig_megindokolni_a_kereseinket","timestamp":"2019. június. 25. 14:15","title":"Ezért érdemes mindig megindokolni a kéréseinket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4cbf4d9-d79b-4693-878b-49d7bcd3a8cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lecsap a Rail Action Day Active Shield az ország vasútjain.\r

","shortLead":"Lecsap a Rail Action Day Active Shield az ország vasútjain.\r

","id":"20190625_Akcioba_lepnek_orszagszerte_a_vasuti_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4cbf4d9-d79b-4693-878b-49d7bcd3a8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b559426-dd6b-4633-b38b-4ac385ff21d9","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Akcioba_lepnek_orszagszerte_a_vasuti_rendorok","timestamp":"2019. június. 25. 13:49","title":"Akcióba lépnek országszerte a vasúti rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed67635-8cad-46bb-811f-18b24e6bab74","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Versenytárs nélkül, vagy a konkurensek ajánlatának kizárása után nyertek az Elioshoz is kötődő cégek több szerbiai közvilágítási pályázaton.","shortLead":"Versenytárs nélkül, vagy a konkurensek ajánlatának kizárása után nyertek az Elioshoz is kötődő cégek több szerbiai...","id":"20190626_Kulfoldon_is_terjeszkednek_az_Elioshoz_kozeli_cegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ed67635-8cad-46bb-811f-18b24e6bab74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01117d3e-4ea4-4c96-8a06-bf1fc2e5ad81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Kulfoldon_is_terjeszkednek_az_Elioshoz_kozeli_cegek","timestamp":"2019. június. 26. 08:37","title":"Külföldön is terjeszkednek az Elioshoz közeli cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb156cf-c474-452f-a49b-d777c9985e53","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszországnak a Krím elcsatolása után vonták meg a szavazati jogát az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében, de most visszakapja.","shortLead":"Oroszországnak a Krím elcsatolása után vonták meg a szavazati jogát az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében, de most...","id":"20190625_Ukran_tiltakozas_ellenere_kapja_vissza_Oroszorszag_a_szavazati_jogat_az_Europa_Tanacs_kozgyuleseben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cb156cf-c474-452f-a49b-d777c9985e53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1038d5-8111-4ccc-8654-7f826610aa33","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_Ukran_tiltakozas_ellenere_kapja_vissza_Oroszorszag_a_szavazati_jogat_az_Europa_Tanacs_kozgyuleseben","timestamp":"2019. június. 25. 06:06","title":"Ukrán tiltakozás ellenére kapja vissza Oroszország a szavazati jogát az Európa Tanács közgyűlésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34787c5-345a-4bfd-9eb9-7befe74abf89","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Desmond Amofah utolsó videójában arról beszélt, \"jó kis élet volt\". A YouTuber holttestét néhány órája találták meg.","shortLead":"Desmond Amofah utolsó videójában arról beszélt, \"jó kis élet volt\". A YouTuber holttestét néhány órája találták meg.","id":"20190626_Ongyilkos_lett_egy_szazezrek_altal_kovetett_YouTubesztar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a34787c5-345a-4bfd-9eb9-7befe74abf89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d54d3d6-c9b6-4dc1-ab01-96f04d3927f6","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Ongyilkos_lett_egy_szazezrek_altal_kovetett_YouTubesztar","timestamp":"2019. június. 26. 07:23","title":"Öngyilkos lett egy százezrek által követett YouTube-sztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Döntő szett 10:8-cal jutott tovább a füves Grand Slam-torna elődöntőjében.\r

","shortLead":"Döntő szett 10:8-cal jutott tovább a füves Grand Slam-torna elődöntőjében.\r

","id":"20190625_Stollar_Fanny_hatalmas_csataban_jutott_tovabb_a_wimbledoni_selejtezokorben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40cb3243-af77-4711-9672-93b626a44997","keywords":null,"link":"/sport/20190625_Stollar_Fanny_hatalmas_csataban_jutott_tovabb_a_wimbledoni_selejtezokorben","timestamp":"2019. június. 25. 21:11","title":"Stollár Fanny hatalmas csatában jutott tovább a wimbledoni selejtezőkörben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49244746-9b42-4f16-8c3f-90991d7d8c87","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többek között halászhálókhoz használt nejlonmaradványokból fog készülni a kollekció. ","shortLead":"Többek között halászhálókhoz használt nejlonmaradványokból fog készülni a kollekció. ","id":"20190626_Oceani_muanyaghulladekbol_keszit_taskat_a_Prada","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49244746-9b42-4f16-8c3f-90991d7d8c87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0b1931-f583-4153-820a-f69e7cd46cd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Oceani_muanyaghulladekbol_keszit_taskat_a_Prada","timestamp":"2019. június. 26. 15:12","title":"Óceáni műanyaghulladékból készít táskát a Prada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e305110-6169-4948-b5dd-b269a3a8bd0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormány szerint semmi különös nincs abban, hogy egy lakásban találkozott egy helyettes államtitkár és a bukott macedón miniszterelnök.","shortLead":"A magyar kormány szerint semmi különös nincs abban, hogy egy lakásban találkozott egy helyettes államtitkár és a bukott...","id":"20190626_A_kormany_a_Gruevszkitalalkozorol_Eddig_is_igy_volt_ezutan_is_igy_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e305110-6169-4948-b5dd-b269a3a8bd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383ab0ec-a8c8-4029-8385-ef5609b4f0be","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_A_kormany_a_Gruevszkitalalkozorol_Eddig_is_igy_volt_ezutan_is_igy_lesz","timestamp":"2019. június. 26. 12:05","title":"A kormány a Gruevszki-találkozóról: Eddig is így volt, ezután is így lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]