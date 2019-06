Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a7f5a22-52ef-4541-82fb-193b5ca57f0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hosszú távon kevesebb lesz a trafik.","shortLead":"Hosszú távon kevesebb lesz a trafik.","id":"20190621_Lazar_szigoritana_a_dohanytorvenyt_lesz_zsepi_a_trafikban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a7f5a22-52ef-4541-82fb-193b5ca57f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d245b2a-e907-452e-ae07-75d9620f4b9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_Lazar_szigoritana_a_dohanytorvenyt_lesz_zsepi_a_trafikban","timestamp":"2019. június. 21. 11:29","title":"Lázár szigorítaná a dohánytörvényt, lesz zsepi a trafikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13a0fd6-52dc-4340-9e7a-2a3772ec5462","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visegrád és Dömös között fa dőlt az úttestre, Ürömön 40 centis víz áll az egyik utcában. ","shortLead":"Visegrád és Dömös között fa dőlt az úttestre, Ürömön 40 centis víz áll az egyik utcában. ","id":"20190620_Jegeso_es_felhoszakadas_is_lehet_penteken_Pest_megyeben_tombol_a_vihar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b13a0fd6-52dc-4340-9e7a-2a3772ec5462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11eaa99-f240-4737-9867-fcb47569a7db","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Jegeso_es_felhoszakadas_is_lehet_penteken_Pest_megyeben_tombol_a_vihar","timestamp":"2019. június. 20. 21:26","title":"Jégeső és felhőszakadás is lehet pénteken, Pest megyében már tombol a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5591f4f-6ae3-4c15-acb2-349eed69eb9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már néhány ezer forintért is vásárolható olyan biztonságtechnikai megoldás autónkhoz, amely jelentősen megkönnyítheti életünket. A kísérő- vagy hazakísérő fény is egyike az ilyen okosságoknak.","shortLead":"Már néhány ezer forintért is vásárolható olyan biztonságtechnikai megoldás autónkhoz, amely jelentősen megkönnyítheti...","id":"20190621_hazakisero_feny_elektronika_coming_home_modul_elonye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5591f4f-6ae3-4c15-acb2-349eed69eb9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4850547c-58d6-4180-84d8-0b78e4d96a8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190621_hazakisero_feny_elektronika_coming_home_modul_elonye","timestamp":"2019. június. 21. 12:00","title":"Ezzel a kis praktikus autós megoldással ott is remekül fog látni, ahol egy szikrányi fény sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de017fd-e79e-4f53-92c7-168303e55677","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Végéhez közeledik az egy hónapon át tartó gyerekzsúr, de még az utolsó hétvége is tartogat meglepetéseket és kipróbálni való új játékokat.\r

\r

","shortLead":"Végéhez közeledik az egy hónapon át tartó gyerekzsúr, de még az utolsó hétvége is tartogat meglepetéseket és kipróbálni...","id":"20190620_Rutkai_Borival_es_az_Alma_egyuttessel_zarul_a_Gyerek_Sziget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8de017fd-e79e-4f53-92c7-168303e55677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1807cf-fa3e-4cb3-8668-fb80ab53567a","keywords":null,"link":"/elet/20190620_Rutkai_Borival_es_az_Alma_egyuttessel_zarul_a_Gyerek_Sziget","timestamp":"2019. június. 20. 17:12","title":"Rutkai Borival és az Alma együttessel zárul a Gyerek Sziget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2004259f-14fe-447c-a297-81dd6f762cbd","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Bernert Zsolt antropológus váltja július 31-én Korsós Zoltánt a Magyar Természettudományi Múzeum élén – tudta meg lapunk az intézménytől.","shortLead":"Bernert Zsolt antropológus váltja július 31-én Korsós Zoltánt a Magyar Természettudományi Múzeum élén – tudta meg...","id":"20190621_Uj_igazgato_a_koltozes_elott_allo_Termeszettudomanyi_Muzeumban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2004259f-14fe-447c-a297-81dd6f762cbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae03b01d-9600-4084-886d-9b4569f37408","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Uj_igazgato_a_koltozes_elott_allo_Termeszettudomanyi_Muzeumban","timestamp":"2019. június. 21. 14:58","title":"Költözés előtt kap új igazgatót a Természettudományi Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087cc8d3-b8ed-4a73-9529-8b71a23bfe52","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201925_eszveszto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=087cc8d3-b8ed-4a73-9529-8b71a23bfe52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807e3b4e-9321-4fca-8f96-ad28433898d9","keywords":null,"link":"/itthon/201925_eszveszto","timestamp":"2019. június. 20. 15:00","title":"Farkas Zoltán: Észvesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"210e98b0-5129-439b-9673-683ce245d14d","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Napok óta nem szolgál válasszal arról a Facebook, miért távolították el sok magyar profilját. Az ügy közben újabb érdekes epizóddal bővült. ","shortLead":"Napok óta nem szolgál válasszal arról a Facebook, miért távolították el sok magyar profilját. Az ügy közben újabb...","id":"20190621_facebook_profilok_torlese_indok_nelkul_miert_torolte_a_fiokomat_a_facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=210e98b0-5129-439b-9673-683ce245d14d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9393a8f-24e0-4aa4-909b-b3fe958ebc87","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_facebook_profilok_torlese_indok_nelkul_miert_torolte_a_fiokomat_a_facebook","timestamp":"2019. június. 21. 18:03","title":"Szándékosan nem mondja meg a Facebook, miért töröl magyar felhasználókat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6b7dd9-2a2c-4ed2-9f38-2626e221fd6d","c_author":"Vértessy Péter","category":"elet","description":"Sokakban alakult ki az a tévképzet, hogy védőoltásokra tulajdonképpen nincs is már szükség. Mások csak egyszerűen nem tartják biztonságosnak a vakcinákat. Az oltásellenesség miatt olyan járványok ütik fel a fejüket, amelyeket már rég elfelejthettünk volna. Európában különösen aggasztó a helyzet.","shortLead":"Sokakban alakult ki az a tévképzet, hogy védőoltásokra tulajdonképpen nincs is már szükség. Mások csak egyszerűen nem...","id":"20190620_jarvany_oltasellenesseg_who","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f6b7dd9-2a2c-4ed2-9f38-2626e221fd6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd2dc97-b866-485e-a7ba-ec628e45281e","keywords":null,"link":"/elet/20190620_jarvany_oltasellenesseg_who","timestamp":"2019. június. 20. 17:30","title":"Száz évvel a spanyolnátha után újra támadnak a járványok, és erről mi tehetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]