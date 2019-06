Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66060f64-2f90-4399-a1b5-d53834164ff0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valószínűleg nyílpuskával lőttek rá egy sirályra az angliai Poole-ban, a madár azonban nem pusztult el, sőt: elrepült a testén átfúródott nyílvesszővel. Később persze megtalálták, már rosszabb állapotban volt.","shortLead":"Valószínűleg nyílpuskával lőttek rá egy sirályra az angliai Poole-ban, a madár azonban nem pusztult el, sőt: elrepült...","id":"20190626_siraly_nyilvesszo_soret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66060f64-2f90-4399-a1b5-d53834164ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd58a60-3b42-4f95-a374-d174dd100240","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_siraly_nyilvesszo_soret","timestamp":"2019. június. 26. 12:33","title":"Nyílvessző ment át a sirály testén, mégis életben maradt – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584a01f2-4af7-4191-a684-6a756d09663e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Most jelent meg az Orbán Viktor által szignózott kormányrendelet.","shortLead":"Most jelent meg az Orbán Viktor által szignózott kormányrendelet.","id":"20190626_Kozel_hatmilliardbol_rendezne_cselgancs_VBt_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=584a01f2-4af7-4191-a684-6a756d09663e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfdd9942-4218-4993-a046-59e902635c27","keywords":null,"link":"/sport/20190626_Kozel_hatmilliardbol_rendezne_cselgancs_VBt_a_kormany","timestamp":"2019. június. 26. 11:08","title":"Közel hatmilliárdból rendezne cselgáncs-vb-t a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb64f06d-98bf-4905-b11f-7073b1cc4485","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy több millió dollárba kerülő űreszköz esetében nem árt, ha olyan állapotban kerül vissza a Földre, hogy később is felhasználhatják. Ezen a téren nem nagyon remekelt a SpaceX, de most végre ez is összejött.","shortLead":"Egy több millió dollárba kerülő űreszköz esetében nem árt, ha olyan állapotban kerül vissza a Földre, hogy később is...","id":"20190626_space_x_raketadarab_falcon_heavey_halo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb64f06d-98bf-4905-b11f-7073b1cc4485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b36c917-a042-4272-b11f-a73e98646e0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_space_x_raketadarab_falcon_heavey_halo","timestamp":"2019. június. 26. 14:03","title":"Összejött Elon Musk nagy mutatványa, a hálója elkapta a Földre visszahulló rakétadarabot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df20f0e3-cc05-4f8b-82c6-ca1a84f93d12","c_author":"-t-","category":"elet","description":"A szingapúri gasztrogálán tegnap tették közzé a világ legjobb 50 éttermének rangsorát. Nem is kell olyan messzire utaznunk a legeslegjobbért. A lista élére először került franciaországi étterem – argentin séffel.\r

\r

","shortLead":"A szingapúri gasztrogálán tegnap tették közzé a világ legjobb 50 éttermének rangsorát. Nem is kell olyan messzire...","id":"20190626_A_francia_Rivieran_van_a_vilag_legjobb_etterme","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df20f0e3-cc05-4f8b-82c6-ca1a84f93d12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b13b57d-c3dd-4ff7-8a61-0f610c6e9c1d","keywords":null,"link":"/elet/20190626_A_francia_Rivieran_van_a_vilag_legjobb_etterme","timestamp":"2019. június. 26. 16:19","title":"A francia Riviérán van a világ legjobb étterme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72f72fcf-a2c9-41e4-9f73-c57abe5c3d2b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy sztrájkról már hónapokkal korábban értesültek, mégsem szóltak az utasoknak, hogy legalább átszervezhessék a szabadságukat.","shortLead":"Egy sztrájkról már hónapokkal korábban értesültek, mégsem szóltak az utasoknak, hogy legalább átszervezhessék...","id":"20190626_A_Ryanair_fejenkent_400_euros_karteritest_fizethet_egy_torolt_jarat_utasainak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72f72fcf-a2c9-41e4-9f73-c57abe5c3d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd00f5a-1943-4fe2-b3bc-15ebcfc8df07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_A_Ryanair_fejenkent_400_euros_karteritest_fizethet_egy_torolt_jarat_utasainak","timestamp":"2019. június. 26. 13:12","title":"A Ryanair fejenként 400 eurós kártérítést fizethet egy budapesti járat utasainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87655c2a-b10b-410a-8a85-991e836a356e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egészen új szintre emelte a Pentagon a biometrikus azonosítást. Az általuk fejlesztett Jetson nevű lézernek ugyan vannak még működési nehézségei, de összességében jóval hatékonyabb lehet, mint az ujjlenyomat-olvasás vagy az arcszkennelés.","shortLead":"Egészen új szintre emelte a Pentagon a biometrikus azonosítást. Az általuk fejlesztett Jetson nevű lézernek ugyan...","id":"20190627_biometrikus_azonositas_pentagon_szivdobbanas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87655c2a-b10b-410a-8a85-991e836a356e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bab0471-8ff9-412d-b539-83d25a6641c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_biometrikus_azonositas_pentagon_szivdobbanas","timestamp":"2019. június. 27. 16:03","title":"Egyszerre lenyűgöző és ijesztő a Pentagon új lézere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f08056-c3a5-405f-91b2-88e297161e06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mi mindenre nem alkalmas egy márkás sportcipő.","shortLead":"Mi mindenre nem alkalmas egy márkás sportcipő.","id":"20190626_Ha_nem_latja_nem_hiszi_el_labbal_betonoztak_le_egy_uthibat_Budapesten__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64f08056-c3a5-405f-91b2-88e297161e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43fa19b-3440-442a-bb25-b272667e70ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_Ha_nem_latja_nem_hiszi_el_labbal_betonoztak_le_egy_uthibat_Budapesten__video","timestamp":"2019. június. 26. 11:55","title":"Ha nem látja, nem hiszi el: lábbal aszfaltoztak le egy úthibát Budapesten – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596a56ed-db35-4cf9-abdd-3db982da851c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Simán elkapott egy ablakon kieső kétéves kislányt Isztambulban egy 17 éves algériai fiú.","shortLead":"Simán elkapott egy ablakon kieső kétéves kislányt Isztambulban egy 17 éves algériai fiú.","id":"20190627_Hoskent_unneplik_a_masodikrol_lezuhano_kislanyt_elkapo_kamaszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=596a56ed-db35-4cf9-abdd-3db982da851c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf467d75-b9f2-48a7-85cb-09b84613da60","keywords":null,"link":"/vilag/20190627_Hoskent_unneplik_a_masodikrol_lezuhano_kislanyt_elkapo_kamaszt","timestamp":"2019. június. 27. 19:13","title":"Hősként ünneplik a másodikról lezuhanó kislányt elkapó kamaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]