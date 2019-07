Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e64253c-9de2-4512-ace6-5b7ef6db5b89","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"3,5 milliárd forintért vásárolt meg egy 9 ingatlanból álló csomagot. Ő volt az egyedüli licitáló.","shortLead":"3,5 milliárd forintért vásárolt meg egy 9 ingatlanból álló csomagot. Ő volt az egyedüli licitáló.","id":"20190718_Valaki_megvasarolta_a_regi_Svabhegyi_Gyermekkorhaz_epuletet_de_nem_tudni_kicsoda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e64253c-9de2-4512-ace6-5b7ef6db5b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e337f19f-0a82-44ff-862f-b06c6ffccd37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Valaki_megvasarolta_a_regi_Svabhegyi_Gyermekkorhaz_epuletet_de_nem_tudni_kicsoda","timestamp":"2019. július. 18. 20:43","title":"Valaki megvásárolta a régi Svábhegyi Gyermekkórház épületét, de nem tudni, kicsoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa362f50-d85e-43b3-89ac-5b6dd0d2f8d9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először mérte meg az ehető rovarok antioxidánsszintjét egy kutatócsoport, s mint kiderült, a szöcskék és selyemhernyók annyi antioxidánst tartalmaznak, mint a friss narancslé.","shortLead":"Először mérte meg az ehető rovarok antioxidánsszintjét egy kutatócsoport, s mint kiderült, a szöcskék és selyemhernyók...","id":"20190719_rovareves_rovarok_antioxidas_szint_narancsle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa362f50-d85e-43b3-89ac-5b6dd0d2f8d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"411e4227-838c-422b-8446-8e3ee55de432","keywords":null,"link":"/tudomany/20190719_rovareves_rovarok_antioxidas_szint_narancsle","timestamp":"2019. július. 19. 12:03","title":"\"Kétmilliárdan rendszeresen esznek rovarokat – a többieknek még egy kis biztatásra van szükségük\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b6c36df-17c4-42df-b118-afeaf83275ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Se a Vodafone, se a UPC ügyfeleit nem érinti egyelőre, hogy előbbi felvásárolja az utóbbit.","shortLead":"Se a Vodafone, se a UPC ügyfeleit nem érinti egyelőre, hogy előbbi felvásárolja az utóbbit.","id":"20190718_UPCfelvasarlas_megtudtuk_mit_kell_tenniuk_az_ugyfeleknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b6c36df-17c4-42df-b118-afeaf83275ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5646f5f-b663-404c-bb26-6f6e9c8c5cf7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_UPCfelvasarlas_megtudtuk_mit_kell_tenniuk_az_ugyfeleknek","timestamp":"2019. július. 18. 12:10","title":"UPC-felvásárlás: megtudtuk, kell-e valamit tenniük az ügyfeleknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b0ae025-9f47-4c4e-b2cd-98dec03cfab3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Chevrolet ikonikus sportkocsija szakít a hagyományokkal, de a minden korábbinál gyorsabb Corvette továbbra is egészen jó áron kapható.","shortLead":"A Chevrolet ikonikus sportkocsija szakít a hagyományokkal, de a minden korábbinál gyorsabb Corvette továbbra is egészen...","id":"20190719_itt_a_teljesen_uj_corvette_amelynek_mar_hatul_uvolt_a_motorja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b0ae025-9f47-4c4e-b2cd-98dec03cfab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491849ef-337d-4557-ba90-ea7e906425e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_itt_a_teljesen_uj_corvette_amelynek_mar_hatul_uvolt_a_motorja","timestamp":"2019. július. 19. 08:21","title":"Itt a teljesen új Corvette, amelynek már hátul üvölt a motorja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f79d2e1-24a7-433a-ab8c-ee3264ec1831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 20 éves férfi július 9-e óta nem kapott enni, azonnali jogorvoslatra volt szükség. ","shortLead":"A 20 éves férfi július 9-e óta nem kapott enni, azonnali jogorvoslatra volt szükség. ","id":"20190718_Nem_adjak_fel_a_24_embert_eheztettek_a_tranzitzonaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f79d2e1-24a7-433a-ab8c-ee3264ec1831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad51581-8aee-43fd-a4d2-ffaec875aa13","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Nem_adjak_fel_a_24_embert_eheztettek_a_tranzitzonaban","timestamp":"2019. július. 18. 17:50","title":"Nem állnak le, a 24. embert éheztették a tranzitzónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyílt közbeszerzés nélkül, az előző megbízás folytatásaként szerződött le a Premontrei Apátság Mészáros Lőrinc gyerekeinek cégével a Zichy-kastély felújításának befejezésére.","shortLead":"Nyílt közbeszerzés nélkül, az előző megbízás folytatásaként szerződött le a Premontrei Apátság Mészáros Lőrinc...","id":"20190719_A_Meszarosgyerekek_fejezik_be_a_Zichykastely_felujitasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ebb4e64-76d3-4c56-afbd-848a9ec92100","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190719_A_Meszarosgyerekek_fejezik_be_a_Zichykastely_felujitasat","timestamp":"2019. július. 19. 11:18","title":"A Mészáros-gyerekek fejezik be a Zichy-kastély felújítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Július elsejét követően különböző tartalmú tb-igazolásokat kaphattak az érdeklődők. Ezek közül sajnos nem mindegyik felelt meg a bankok elvárásainak, így önhibájukon kívül sokan nehéz helyzetbe kerülhettek.","shortLead":"Július elsejét követően különböző tartalmú tb-igazolásokat kaphattak az érdeklődők. Ezek közül sajnos nem mindegyik...","id":"20190719_Hibas_tbigazolasokat_allitottak_ki_a_babavarot_igenyloknek_nem_art_a_banknal_erdeklodni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2437fca3-2704-44c8-971e-11253f2d7ecc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190719_Hibas_tbigazolasokat_allitottak_ki_a_babavarot_igenyloknek_nem_art_a_banknal_erdeklodni","timestamp":"2019. július. 19. 12:21","title":"Hibás tb-igazolásokat állítottak ki a babavárót igénylőknek, nem árt a banknál érdeklődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5714b9-177b-4db1-8dc9-2c6023e222ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két, egyelőre ismeretlen férfi vette el egy harmadik mobilját Budapesten.","shortLead":"Két, egyelőre ismeretlen férfi vette el egy harmadik mobilját Budapesten.","id":"20190719_kifosztas_alvo_utas_busz_rendorseg_nyomozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e5714b9-177b-4db1-8dc9-2c6023e222ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8117095b-c445-40ac-aef3-5961d1051e8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_kifosztas_alvo_utas_busz_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2019. július. 19. 13:20","title":"Alvó utast fosztottak ki, keresi őket a rendőrség – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]