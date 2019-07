Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6709fb01-29d2-45b3-b12a-f4270027b252","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A lövedéket megsemmisítik.","shortLead":"A lövedéket megsemmisítik.","id":"20190727_Repeszrombolo_granat_kerult_elo_Csolnokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6709fb01-29d2-45b3-b12a-f4270027b252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100aa91c-a6ba-4a03-8ff4-b994cc2ac371","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Repeszrombolo_granat_kerult_elo_Csolnokon","timestamp":"2019. július. 27. 18:20","title":"Repeszromboló gránát került elő Csolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a794559-e3ff-4adf-854b-4c9e49eac835","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eset Rómától nem messze történt, egy benzinkút mellett.","shortLead":"Az eset Rómától nem messze történt, egy benzinkút mellett.","id":"20190728_Egy_forgoszel_ugy_odebbhajitott_egy_kis_Smartot_hogy_a_benne_ulo_olasz_no_eletet_vesztette","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a794559-e3ff-4adf-854b-4c9e49eac835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9875e0-7ac5-4519-9186-edd1d528d0f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190728_Egy_forgoszel_ugy_odebbhajitott_egy_kis_Smartot_hogy_a_benne_ulo_olasz_no_eletet_vesztette","timestamp":"2019. július. 28. 08:01","title":"Egy forgószél úgy odébbhajított egy kis Smartot, hogy a benne ülő olasz nő életét vesztette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc8c922-b3c2-49f8-ab00-42b63011cab4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A riasztási térkép magáért beszél. Ahol már járt a vihar, ott folyik a kármentés.","shortLead":"A riasztási térkép magáért beszél. Ahol már járt a vihar, ott folyik a kármentés.","id":"20190727_Komoly_felhoszakadas_miatt_adott_ki_riasztast_a_meteorologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dc8c922-b3c2-49f8-ab00-42b63011cab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f4fee3-ec05-44d0-b906-9ede0ee63603","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Komoly_felhoszakadas_miatt_adott_ki_riasztast_a_meteorologia","timestamp":"2019. július. 27. 21:50","title":"Komoly felhőszakadás miatt adott ki riasztást a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70cb7cdf-e92a-433b-a585-94528f521a13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lélegzetelállító űrfelvételekkel ünnepli a Chandra-küldetés 20 évét a NASA.","shortLead":"Lélegzetelállító űrfelvételekkel ünnepli a Chandra-küldetés 20 évét a NASA.","id":"20190728_Chandra_XRay_Observatory_NASA_rontgenkep_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70cb7cdf-e92a-433b-a585-94528f521a13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c58456-b96b-44cf-95f7-5bc45936be3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190728_Chandra_XRay_Observatory_NASA_rontgenkep_fotok","timestamp":"2019. július. 28. 19:10","title":"Ünnepel a NASA: még a Hubble-t is megszégyenítik a 20 éves Chandra űrfelvételei (képgaléria)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"50-től 500 euróig terjedhet a büntetése annak, aki Görögországban közintézményben rágyújt. A szabály amúgy 2009 óta létezik, de csak most ígérik, hogy elkezdenek büntetni.","shortLead":"50-től 500 euróig terjedhet a büntetése annak, aki Görögországban közintézményben rágyújt. A szabály amúgy 2009 óta...","id":"20190729_Tiz_ev_utan_eszukbe_jutott_a_gorogoknek_hogy_betiltottak_a_dohanyzast_a_kozintezmenyekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fce126-3f19-4721-bb27-10a3a7a77d11","keywords":null,"link":"/elet/20190729_Tiz_ev_utan_eszukbe_jutott_a_gorogoknek_hogy_betiltottak_a_dohanyzast_a_kozintezmenyekben","timestamp":"2019. július. 29. 09:33","title":"Tíz év után eszükbe jutott a görögöknek, hogy betiltották a dohányzást a közintézményekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab1d8f6-d424-49af-93bc-013d84dfaf02","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tűzoltókat házakhoz, pincékhez riasztották. ","shortLead":"A tűzoltókat házakhoz, pincékhez riasztották. ","id":"20190727_Debrecenben_all_a_viz_a_villamossinen_a_sok_eso_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cab1d8f6-d424-49af-93bc-013d84dfaf02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad371da-a319-4902-b3a7-78839ceaba93","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Debrecenben_all_a_viz_a_villamossinen_a_sok_eso_miatt","timestamp":"2019. július. 27. 18:07","title":"Debrecenben áll a víz a villamossínen a sok eső miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wall Street Journal által készített elemzés szerint az Apple mobilalkalmazásai gyakran sorolódnak a többi app elé, ha valaki az App Store-ban keres. A vádra az Apple is reagált.","shortLead":"A Wall Street Journal által készített elemzés szerint az Apple mobilalkalmazásai gyakran sorolódnak a többi app elé, ha...","id":"20190727_apple_app_store_preferencia_sajat_alkalmazasok_eloresorolasa_versenyellenes_magatartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5240a41b-470c-42d6-b7a6-ae4a6d57ad32","keywords":null,"link":"/tudomany/20190727_apple_app_store_preferencia_sajat_alkalmazasok_eloresorolasa_versenyellenes_magatartas","timestamp":"2019. július. 27. 18:03","title":"Megvádolták az Apple-t: előresorolja saját appjait, ha valaki az App Store-ban keres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4304cdc4-f1b3-4e17-823e-3399f8b78faf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szokatlanul - és nyugtalanítóan - száraz és forró az északi sarkkör, az oroszok már megtapasztalták ennek következményeit.","shortLead":"Szokatlanul - és nyugtalanítóan - száraz és forró az északi sarkkör, az oroszok már megtapasztalták ennek...","id":"20190728_Az_urbol_is_jol_latszik_az_orosz_sarkkoron_tombolo_tuzvesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4304cdc4-f1b3-4e17-823e-3399f8b78faf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ff83ac-21ae-48b2-9a81-6c7a73e7e338","keywords":null,"link":"/tudomany/20190728_Az_urbol_is_jol_latszik_az_orosz_sarkkoron_tombolo_tuzvesz","timestamp":"2019. július. 28. 17:51","title":"Klímakatasztrófa élőben: akkora futótüzek tombolnak Oroszországban, hogy az űrből is látszik a füstjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]