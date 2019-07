Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"„Filmforgatás van, Cobra 11? Visszafele jövök egy padlógázzal, nézd már meg, mennyivel megyek.\"","shortLead":"„Filmforgatás van, Cobra 11? Visszafele jövök egy padlógázzal, nézd már meg, mennyivel megyek.\"","id":"20190727_Video_siman_beszolt_egy_magyar_autos_az_ut_szelen_traffizo_rendornek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fd8afa-f065-413f-9e21-429840dc435e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_Video_siman_beszolt_egy_magyar_autos_az_ut_szelen_traffizo_rendornek","timestamp":"2019. július. 27. 12:18","title":"Videó: simán beszólt egy magyar autós az út szélén traffizó rendőrnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68cb8a4d-62b2-4f22-a42e-68b5f7287c54","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyereket szerencsére nem kellett kórházba vinni.","shortLead":"A gyereket szerencsére nem kellett kórházba vinni.","id":"20190726_tuzo_napon_parkolo_autobol_kislanyt_mentettek_dorogi_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68cb8a4d-62b2-4f22-a42e-68b5f7287c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1bd23da-8504-474b-98f6-9c57d46bce49","keywords":null,"link":"/cegauto/20190726_tuzo_napon_parkolo_autobol_kislanyt_mentettek_dorogi_rendorok","timestamp":"2019. július. 26. 14:20","title":"Rendőrök mentettek meg egy tűző napon autóba zárt kislányt Dorogon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ea3a4d-433b-42f0-870b-2d7ee874e196","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az illiberális politika helyes, csak más szót kellene kitalálni helyette - mondta Orbán Viktor Tusnádfürdőn, a 30. Bálványosi Szabadegyetemen elmondott beszédében. Röviden összefoglaltuk a lényeges gondolatait, a végére még Semjén Zsoltnak is jutott egy fricska. ","shortLead":"Az illiberális politika helyes, csak más szót kellene kitalálni helyette - mondta Orbán Viktor Tusnádfürdőn, a 30...","id":"20190727_Orban_10_legerosebb_mondata_Tusnadfurdorol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6ea3a4d-433b-42f0-870b-2d7ee874e196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f26f4e0-4181-4a5e-be15-efc2bf4712e6","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Orban_10_legerosebb_mondata_Tusnadfurdorol","timestamp":"2019. július. 27. 13:03","title":"Orbán legerősebb tusnádfürdői gondolatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2187eee4-cb14-44e9-8bea-3b00bca7bd41","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Többen kiléptek a Szlovákiai Magyar Írók Társaságából.","shortLead":"Többen kiléptek a Szlovákiai Magyar Írók Társaságából.","id":"20190726_A_magyar_kormany_nyomulasa_miatt_forronganak_az_irodalmarok_Szlovakiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2187eee4-cb14-44e9-8bea-3b00bca7bd41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98eee03-cfac-43b9-b544-9035e0ec10dc","keywords":null,"link":"/kultura/20190726_A_magyar_kormany_nyomulasa_miatt_forronganak_az_irodalmarok_Szlovakiaban","timestamp":"2019. július. 26. 08:54","title":"A magyar kormány nyomulása miatt forronganak az irodalmárok Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a658e31-4975-4f31-bc70-8450137e4788","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szinte ugyanúgy komponálja képeit, mint a dalait.","shortLead":"Szinte ugyanúgy komponálja képeit, mint a dalait.","id":"20190725_Bob_Dylan_kiallitas_Szeged","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a658e31-4975-4f31-bc70-8450137e4788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5537f6d7-f663-47e5-982e-ce2c4a83d414","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_Bob_Dylan_kiallitas_Szeged","timestamp":"2019. július. 25. 17:32","title":"Bob Dylan-kiállítás nyílik Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c104470-279b-4a41-8708-1b4ec699439b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy konzervatívok számára rendezett esemény valósággal könnyeket csalt az internetezők szemébe, részben Donald Trump miatt. Na, nem azért, mert annyira szomorú dolgok hangzottak el. Ellenkezőleg.","shortLead":"Egy konzervatívok számára rendezett esemény valósággal könnyeket csalt az internetezők szemébe, részben Donald Trump...","id":"20190726_donald_trump_photoshop_sas_emblema_washington_republikanusok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c104470-279b-4a41-8708-1b4ec699439b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db80cb6c-3df2-494b-8465-5e4a5fac956d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_donald_trump_photoshop_sas_emblema_washington_republikanusok","timestamp":"2019. július. 26. 12:03","title":"Zseniális, ahogy meghackelték Trump beszédét, de a legdurvább, hogy neki fel se tűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"624dfb05-4bb0-470f-ad51-d998230f2322","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pedig szigorúak a szabályok.","shortLead":"Pedig szigorúak a szabályok.","id":"20190727_Sorra_torik_ossze_magukat_az_elektromos_rollerezok_Londonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=624dfb05-4bb0-470f-ad51-d998230f2322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8f1bca-802f-4f9c-a0b4-77923e110f0c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_Sorra_torik_ossze_magukat_az_elektromos_rollerezok_Londonban","timestamp":"2019. július. 27. 15:10","title":"Sorra törik össze magukat az elektromos rollerezők Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e689898-6b50-4ae3-aa5a-3e4f3faf9f58","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az erről szóló tájékoztatást a zenekar mellett a fesztivál is kiadta már.","shortLead":"Az erről szóló tájékoztatást a zenekar mellett a fesztivál is kiadta már.","id":"20190726_Repteri_gondok_miatt_nem_jut_el_a_FEZENre_a_Cradle_of_Filth","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e689898-6b50-4ae3-aa5a-3e4f3faf9f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1641a84-d76e-4155-99e4-c3e125614d92","keywords":null,"link":"/kultura/20190726_Repteri_gondok_miatt_nem_jut_el_a_FEZENre_a_Cradle_of_Filth","timestamp":"2019. július. 26. 18:38","title":"Reptéri gondok miatt nem jut el a FEZEN-re a Cradle of Filth","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]