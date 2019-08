Washington szankciókkal sújtotta az iráni külügyminisztert

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A honvédelmi bizottság elnökeként a fideszes politikus újra megpróbálta megmagyarázni a kormány számára kínos, állami honvédiskolában történt zaklatási ügyet, igyekezetében arra jutott, hogy nem is történt szexuális zaklatás, csak bántalmazás. A hvg.hu hozta nyilvánosságra a történteket belső források alapján, így azt a részletet is, hogy az egyik tizenéves diákot – miközben a társai \"játékból\" lefogták, kényszerítették – análisan bántalmazta egy idősebb katonanövendék. Ami ezek szerint Kósa Lajos minősítése alapján nem számít zaklatásnak.","shortLead":"A honvédelmi bizottság elnökeként a fideszes politikus újra megpróbálta megmagyarázni a kormány számára kínos, állami...","id":"20190730_Kosa_kozmetikazza_az_allami_honvediskolaban_tortent_szexualis_fajtalansagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a64121-3ffc-4cb1-a743-ed132f66625c","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_Kosa_kozmetikazza_az_allami_honvediskolaban_tortent_szexualis_fajtalansagot","timestamp":"2019. július. 30. 12:29","title":"Kósa Lajos nagyot megy: az anális fajtalanság nem számít szexuális zaklatásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd60aa5-1d9f-447a-bcb1-f2794d53d87c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aktivált egy kényelmes funkciót a Google, amivel még gyorsabban rátalálhat a keresett termékre az interneten. Ehhez ráadásul csak egy képre van szüksége.","shortLead":"Aktivált egy kényelmes funkciót a Google, amivel még gyorsabban rátalálhat a keresett termékre az interneten. Ehhez...","id":"20190730_google_lens_kereso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdd60aa5-1d9f-447a-bcb1-f2794d53d87c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3bdd372-906d-43f3-af0d-65337bd023eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_google_lens_kereso","timestamp":"2019. július. 30. 15:03","title":"Imádni fogja a Google keresőjének újítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d5cbab-b932-4c8c-bfc3-2b9450a43990","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"Közeledik a sör világnapja. Augusztus első péntekén több száz országban ünneplik egymást és a sörkészítőket a habzó ital feltétlen hódolói. Vannak, akik ilyen tájt húzzák ki a bakancslistájukról álmaik sörvárosát. Nekünk is vannak tippjeink. ","shortLead":"Közeledik a sör világnapja. Augusztus első péntekén több száz országban ünneplik egymást és a sörkészítőket a habzó...","id":"20190730_Sorturista_utra_kel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8d5cbab-b932-4c8c-bfc3-2b9450a43990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e7ca3b-8811-4c36-8911-a426313add8e","keywords":null,"link":"/elet/20190730_Sorturista_utra_kel","timestamp":"2019. július. 30. 19:04","title":"Sörturista útra kel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d043a8-dcef-425d-b287-96d2f89760ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tipikus amerikai bandamódszerrel végeztek velük.","shortLead":"Tipikus amerikai bandamódszerrel végeztek velük.","id":"20190731_Lelottek_ket_anyat_Chiacagoban_akik_eppen_bekesen_tuntettek_a_bunozes_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42d043a8-dcef-425d-b287-96d2f89760ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d895377-4a83-430d-989b-dc14521f503d","keywords":null,"link":"/elet/20190731_Lelottek_ket_anyat_Chiacagoban_akik_eppen_bekesen_tuntettek_a_bunozes_ellen","timestamp":"2019. július. 31. 14:02","title":"Lelőttek két anyát Chicagóban, akik éppen békésen tüntettek a bűnözés ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a4f6f1-b9bf-470b-80a3-82a64fb70b53","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben szerdán születhet döntés.","shortLead":"Az ügyben szerdán születhet döntés.","id":"20190730_A_Viking_Sigyn_kapitanyanak_letartoztatasat_inditvanyozza_az_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71a4f6f1-b9bf-470b-80a3-82a64fb70b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed15281-b405-4bb2-85a1-2a0c3aea7bff","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_A_Viking_Sigyn_kapitanyanak_letartoztatasat_inditvanyozza_az_ugyeszseg","timestamp":"2019. július. 30. 15:50","title":"A Viking Sigyn kapitányának letartóztatását indítványozza az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2c0b93-401c-4d7e-9a45-8d2c57d5a639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oroszország a Dunán keresztül szállított volna fegyvereket Szerbiába, de Románia nemet mondott. Sajtóhírek szerint Magyarország segített, megnyitotta légterét a fegyverszállítmány előtt.","shortLead":"Oroszország a Dunán keresztül szállított volna fegyvereket Szerbiába, de Románia nemet mondott. Sajtóhírek szerint...","id":"20190730_Romania_nem_engedte_at_a_szerbeknek_szant_orosz_fegyvereket_Magyarorszag_segitett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd2c0b93-401c-4d7e-9a45-8d2c57d5a639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19582cec-b4f0-41b4-857a-4ccfb1ce2859","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_Romania_nem_engedte_at_a_szerbeknek_szant_orosz_fegyvereket_Magyarorszag_segitett","timestamp":"2019. július. 30. 10:58","title":"Románia nem engedte át a szerbeknek szánt orosz fegyvereket, Magyarország segített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eebd2de-32c0-4c40-b0a4-cc63c9096ba6","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"A felhőben működő informatikai rendszereket éppolyan támadások érik, mint a saját hálózatokat: koncentráltabban érkeznek ugyan a fenyegetések, mert nagyobb zsákmánnyal kecsegtetnek, de nagyobb az erőforrás is a védelemre, így a bizalmon múlik a választásunk, és persze azt is fontos tudnunk, hogy melyik országba kerülnek az adataink. A Trend FM és az Invitech Üzlet a felhőben című májusi konferenciájának legfontosabb tapasztalatait gyűjtöttük össze. ","shortLead":"A felhőben működő informatikai rendszereket éppolyan támadások érik, mint a saját hálózatokat: koncentráltabban...","id":"invitech_20190711_Barany_vagy_vihar_Amit_a_felhobiztonsagrol_tudni_erdemes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1eebd2de-32c0-4c40-b0a4-cc63c9096ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a844b9b-340d-485f-a3d1-2b13270490b8","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20190711_Barany_vagy_vihar_Amit_a_felhobiztonsagrol_tudni_erdemes","timestamp":"2019. július. 30. 07:30","title":"Bárány vagy vihar? Amit a felhőbiztonságról tudni érdemes!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"ea369f73-98e0-41d4-b6b4-5541172f4676","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár a család is megerősítette, hogy a furcsa kísérleteivel híres youtuberré vált Grant Thompson a halálos áldozata egy siklóernyőzés közben történt balesetnek.","shortLead":"Immár a család is megerősítette, hogy a furcsa kísérleteivel híres youtuberré vált Grant Thompson a halálos áldozata...","id":"20190731_sikloernyos_baleset_youtuber_grant_thompson_the_king_of_random","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea369f73-98e0-41d4-b6b4-5541172f4676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7f993a-1ae4-4866-94a4-f8e8e1e303f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_sikloernyos_baleset_youtuber_grant_thompson_the_king_of_random","timestamp":"2019. július. 31. 14:03","title":"Balesetet szenvedett és meghalt az egyik legismertebb youtuber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]