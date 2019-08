Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A lakosság 1510,5 milliárd forintot jegyzett a Magyar Állampapír Pluszból június eleje óta a hétfő délutáni zárásig. 2019. augusztus. 06. 06:48 Elkapkodják a szuperkötvényt: már 1500 milliárdnyinál is többet vettek belőle A saját márkás termékeknél egyáltalán nem fognak pálmaolajat használni az év végére – ígérte a Spar. 2019. augusztus. 05. 11:27 Pálmaolajmentes polcokat kértek a boltoktól, most válaszolt a Spar Részben ez az oka, hogy száguld az új autók piaca. 2019. augusztus. 06. 17:07 Akciózzák az ősztől már nem forgalmazható autókat a kereskedők A 6 éves gyermek öt emeletet zuhant, a rendőrség egy 17 éves fiút vett őrizetbe az ügyben. 2019. augusztus. 05. 18:03 Túl van az életveszélyen a Tate Modern teraszáról ledobott kisfiú Ha a teljes vállalati szférát nézzük, és azzal is számolunk, mekkora infláció volt időközben, látszik: csak arra volt jó az elmúlt évek béremelkedése, hogy visszajussunk a válság előtti szintre. 2019. augusztus. 05. 10:14 Mostanra érnek újra annyit a magyar fizetések, mint 2009-ben Pedig már augusztus van. 2019. augusztus. 05. 05:19 Karácsonykor készült töltött káposztát szolgáltak fel Romániában A közös önkormányzati képviselői jelöltek közül a legtöbbet a Jobbik adja. 2019. augusztus. 06. 14:48 Jobbikos vezetéssel állítanak közös egyéni jelölteket Soroksáron Egy Porschét és egy McLarent is letarolt. 2019. augusztus. 06. 10:13 11 parkoló autóban tett kárt egy Audival száguldozó fiatal Londonban