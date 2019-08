Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Határvédelmi, határrendészeti feladatokra összesen mintegy 408 milliárd forintot költött el a rendőrség 2015 és 2019 júniusa között - írja szombati számában a Magyar Nemzet.","shortLead":"Határvédelmi, határrendészeti feladatokra összesen mintegy 408 milliárd forintot költött el a rendőrség 2015 és 2019...","id":"20190817_Felfoghatatlan_osszeg_ment_el_eddig_hatarvedelemre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce82b5e-d8ff-4bdd-acfb-0fab434f2e79","keywords":null,"link":"/itthon/20190817_Felfoghatatlan_osszeg_ment_el_eddig_hatarvedelemre","timestamp":"2019. augusztus. 17. 08:42","title":"Felfoghatatlan összeg ment el eddig határvédelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e114e9e0-9bdc-49b3-98c2-e418e7dbb08e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentősen megnövekedett menetidővel kell számolni.","shortLead":"Jelentősen megnövekedett menetidővel kell számolni.","id":"20190817_Tobb_nagyobb_dugo_is_van_az_M1esen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e114e9e0-9bdc-49b3-98c2-e418e7dbb08e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff5f0516-f002-482d-8fa2-ea348802a3bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190817_Tobb_nagyobb_dugo_is_van_az_M1esen","timestamp":"2019. augusztus. 17. 18:47","title":"Több nagyobb dugó is van az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ac32dc-d3aa-4d06-9027-0131e7c84f5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utóbbi évek legkomolyabb tárgyalására készülhet a német kancellár és a magyar miniszterelnök.","shortLead":"Az utóbbi évek legkomolyabb tárgyalására készülhet a német kancellár és a magyar miniszterelnök.","id":"20190817_Hosszan_elbeszelget_Merkel_es_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69ac32dc-d3aa-4d06-9027-0131e7c84f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06813bdb-39eb-4dbf-968f-8d12a0b36ff8","keywords":null,"link":"/itthon/20190817_Hosszan_elbeszelget_Merkel_es_Orban","timestamp":"2019. augusztus. 17. 10:19","title":"Hosszan elbeszélget Merkel és Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint öt éve húzódik az ügy.","shortLead":"Több mint öt éve húzódik az ügy.","id":"20190816_Tizezreket_kaphatnak_vissza_a_Raiffeisen_ugyfelei_a_napokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313e3348-ff5f-4346-b829-691ea0981709","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190816_Tizezreket_kaphatnak_vissza_a_Raiffeisen_ugyfelei_a_napokban","timestamp":"2019. augusztus. 16. 15:33","title":"Tízezreket kaphatnak vissza a Raiffeisen ügyfelei a napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5c445fa-c8a6-4028-8530-4b4009c72675","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Harminc éve, 1989. augusztus 19-én volt a Páneurópai piknik, amely szalonnasütésnek indult, aztán a rendszerváltás fontos mozzanata lett. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Harminc éve, 1989. augusztus 19-én volt a Páneurópai piknik, amely szalonnasütésnek indult, aztán a rendszerváltás...","id":"20190817_Fulke_1956_utan_a_Paneuropai_piknik_idejen_vivtuk_ki_Europa_tiszteletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5c445fa-c8a6-4028-8530-4b4009c72675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f9f172-8202-4a72-acb5-3d65fab51265","keywords":null,"link":"/itthon/20190817_Fulke_1956_utan_a_Paneuropai_piknik_idejen_vivtuk_ki_Europa_tiszteletet","timestamp":"2019. augusztus. 17. 11:00","title":"Fülke: 1956 után a Páneurópai piknik idején vívtuk ki Európa tiszteletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakértők már egy ideje mondják, hogy nem lesz ez így jó; most újabb felmérésre mutogathatnak.","shortLead":"A szakértők már egy ideje mondják, hogy nem lesz ez így jó; most újabb felmérésre mutogathatnak.","id":"20190817_Labon_lovi_magat_Amerika_a_kereskedelmi_haboruval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ff95e2-6b38-4223-91a5-a3cb9f092849","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190817_Labon_lovi_magat_Amerika_a_kereskedelmi_haboruval","timestamp":"2019. augusztus. 17. 15:16","title":"Lábon lövi magát Amerika a kereskedelmi háborúval?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488eb87e-a00a-42ac-90dd-a0015413816f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Húszcentis műanyagot is találtak a tengeri tehén gyomrában.","shortLead":"Húszcentis műanyagot is találtak a tengeri tehén gyomrában.","id":"20190818_Meghalt_Mariam_a_tavasszal_megmentett_tengeri_tehen_muanyag_volt_a_gyomraban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=488eb87e-a00a-42ac-90dd-a0015413816f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300172a4-09b5-4a3f-b7ec-e07333d2f64f","keywords":null,"link":"/elet/20190818_Meghalt_Mariam_a_tavasszal_megmentett_tengeri_tehen_muanyag_volt_a_gyomraban","timestamp":"2019. augusztus. 18. 10:29","title":"A műanyagokba halt bele Mariam, a tavasszal megmentett dugong","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad17860-01f9-4a0a-9240-f0e90e5e5793","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mennyit fizethettek Cristiano Ronaldónak, hogy ezt elvállalja?","shortLead":"Mennyit fizethettek Cristiano Ronaldónak, hogy ezt elvállalja?","id":"20190818_Ronaldo_uj_reklamja_majdnem_olyan_bugyutanak_tunik_mint_Joey_a_ferfiruzzsal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ad17860-01f9-4a0a-9240-f0e90e5e5793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c45afc-72eb-4e05-8b37-3182beb29061","keywords":null,"link":"/elet/20190818_Ronaldo_uj_reklamja_majdnem_olyan_bugyutanak_tunik_mint_Joey_a_ferfiruzzsal","timestamp":"2019. augusztus. 18. 09:36","title":"Cristiano Ronaldo új reklámja majdnem olyan bugyutának tűnik, mint Joey a férfirúzzsal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]