A tűzoltók 23 órán át küzdöttek érte, de a védett kocsányos tölgy belülről égett, ezért csak csonkolással tudták megfékezni a tüzet. Felgyújtották Patkó Bandi 300 száz éves, legendás fáját Hetekig tarthat a mentése annak a két lengyel barlangásznak, akik vasárnap a lengyelországi Tátra egyik barlangrendszerében rekedtek. Két barlangász rekedt a Lengyel-Tátra legmélyebb barlangjában Egy kozmetikai cég kereste meg, ő pedig szeretné inspirálni a korosztályát, így elvállalta. 67 évesen újra reklámarc lesz Pataki Ági Az immár tagadhatatlan klímaváltozás egyik újabb, veszélyes hozadéka az embert fertőző, sőt halálos kockázatot jelentő gombafajok terjedése. Halálos gombás fertőzések kísérhetik a globális felmelegedést Cedric Benson motorbalesetet szenvedett a Texas állambeli Austinban. Egy órával a halálos balesete előtt még a motorjáról posztolt a volt NFL-sztár Az utóbbi napokban az amerikai kormányzat több tagja is megerősítette, Donald Trump valóban meg akarja venni Dániától Grönland szigetét, s az állítólagos vételi szándéknak külön aktualitást ad, hogy az amerikai elnök a közeljövőben Dániába utazik. Grönland azért is lehet fontos az USA-nak, mert, akié a terület, az jobb eséllyel szállhat be az Északi sarkért, é az ott lévő hatalmas ásványkincsért vívott harcba. A kevéssé udvarias dánok szerint a vásárlási terv annak a jele, hogy a Fehér Ház ura teljesen megőrült. Sok értelme lenne megvenni Grönlandot, már ha eladó Mintegy négyezer embert kellett kitelepíteni a Kanári-szigetekhez tartozó Gran Canarián az egy napja tomboló erdőtűz miatt - közölte Ángel Víctor Torres, a Kanári-szigetek elnöke Négyezer embert kellett kitelepíteni Gran Canarián az erdőtűz miatt Ráhel, a kormányfő lánya mellett a vő, Tiborcz István szintén felsejlik a háttérben.\r

A Fertő taviak nem hiszik, hogy az ő családjaik érdekeit szolgálná a kormány gigaberuházása