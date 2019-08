Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8aa7e0d-c80c-4e08-89b9-9564a14c00df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nemzeti és nemzetközi hadgyakorlat miatt lehet katonai konvojok közlekedésére számítani az ország különböző részein. ","shortLead":"Nemzeti és nemzetközi hadgyakorlat miatt lehet katonai konvojok közlekedésére számítani az ország különböző részein. ","id":"20190826_ne_lepodjon_meg_ma_sok_helyen_lesz_katonai_jarmumozgas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8aa7e0d-c80c-4e08-89b9-9564a14c00df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47825a9a-4525-49c9-92c6-30e3f8371b3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_ne_lepodjon_meg_ma_sok_helyen_lesz_katonai_jarmumozgas","timestamp":"2019. augusztus. 26. 08:21","title":"Ne lepődjön meg, ma sok helyen lesz katonai járműmozgás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e0d73c-91f0-4342-bf1e-6fa18ab5a950","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiadta hitelkártyájához található használati útmutatót az Apple, és hát vannak benne érdekességek. Például az, hogy mibe nem szabad belerakni.","shortLead":"Kiadta hitelkártyájához található használati útmutatót az Apple, és hát vannak benne érdekességek. Például az...","id":"20190826_apple_card_hitelkartya_penztarca_zseb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24e0d73c-91f0-4342-bf1e-6fa18ab5a950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb76cfc8-f5cc-40fd-873b-b30112e5f136","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_apple_card_hitelkartya_penztarca_zseb","timestamp":"2019. augusztus. 26. 11:33","title":"Van egy kis gond az Apple hitelkártyájával: nem szabad zsebben vagy pénztárcában tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1116d7bb-8000-4a4e-a571-9479987a5a16","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Twitter-bejegyzéssel, benne egy magyar zászlóval jelentette be a cég, hogy hivatalosan is lehet tőlük rendelni Magyarországra.","shortLead":"Egy Twitter-bejegyzéssel, benne egy magyar zászlóval jelentette be a cég, hogy hivatalosan is lehet tőlük rendelni...","id":"20190825_A_Tesla_a_magyarorszagi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1116d7bb-8000-4a4e-a571-9479987a5a16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0feaacac-5f34-47b5-a942-5bbb9c14443a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190825_A_Tesla_a_magyarorszagi","timestamp":"2019. augusztus. 25. 09:57","title":"Mostantól Magyarországra is szállít a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f02477-b9fe-4bd0-b2b6-02d46f9edd76","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő egy éve adott itt koncertet, akkor egy rajongója az életére akart törni.","shortLead":"Az énekesnő egy éve adott itt koncertet, akkor egy rajongója az életére akart törni.","id":"20190826_Megmotoztak_a_kozonseget_Pasztor_Anna_budapesti_koncertjen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88f02477-b9fe-4bd0-b2b6-02d46f9edd76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e68afc9-9777-441f-963e-6dbec3bd83ff","keywords":null,"link":"/elet/20190826_Megmotoztak_a_kozonseget_Pasztor_Anna_budapesti_koncertjen","timestamp":"2019. augusztus. 26. 07:45","title":"Megmotozták a közönséget Pásztor Anna budapesti koncertjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0f261e-c663-4b92-96db-18d85aa99a25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sertéspestis tombol Kínában, és ez világszerte felnyomta a sertéshús árát. ","shortLead":"A sertéspestis tombol Kínában, és ez világszerte felnyomta a sertéshús árát. ","id":"20190826_Komolyan_meg_fog_dragulni_a_serteshus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a0f261e-c663-4b92-96db-18d85aa99a25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f0cb17-e055-4384-ad94-1daa6f63f9ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190826_Komolyan_meg_fog_dragulni_a_serteshus","timestamp":"2019. augusztus. 26. 07:11","title":"Komolyan meg fog drágulni a sertéshús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d9fff24-7d1c-4b7a-8870-f67c54a748d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszas vizsgálatok helyett gyorsan és fájdalommentesen, akár egy egyszerű vérvételből kiszűrhetők legyenek azok az emberek, akiknél az infarktus kockázata áll fenn. A szívinfarktus korai, személyre szabott előrejelzését kutatja a Semmelweis Egyetem Maurovich-Horvat Pál, aki nemrég újabb akadémiai támogatást kapott precíziós orvoslási módszerének kidolgozásához.","shortLead":"Hosszas vizsgálatok helyett gyorsan és fájdalommentesen, akár egy egyszerű vérvételből kiszűrhetők legyenek azok...","id":"20190826_szivinfarktus_elorejelzese_sziv_ct_vervetel_maurovich_hotvath_pal_mta_lendulet_semmelweis_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d9fff24-7d1c-4b7a-8870-f67c54a748d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d461a5db-4016-4218-80cb-7e5a33b93a0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_szivinfarktus_elorejelzese_sziv_ct_vervetel_maurovich_hotvath_pal_mta_lendulet_semmelweis_egyetem","timestamp":"2019. augusztus. 26. 13:03","title":"Egy magyar kutató egy egyszerű vérvételből megmutatná, kinél esélyes a szívinfarktus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b8810ff-6bc3-47f8-aa3e-035da2389407","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kenus Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső az 500 méteren szerzett ezüst után egy órával 200 méteren is második lett a szegedi kajak-kenu világbajnokságon. A legrövidebb távon Balaska Márk és Apagyi Levente kajakos duója bronzérmet szerzett.","shortLead":"A kenus Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső az 500 méteren szerzett ezüst után egy órával 200 méteren is második...","id":"20190825_Kajakkenuvb_ujabb_magyar_ermek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b8810ff-6bc3-47f8-aa3e-035da2389407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e44aaa7-aa19-434e-b341-e21ef0e83b71","keywords":null,"link":"/sport/20190825_Kajakkenuvb_ujabb_magyar_ermek","timestamp":"2019. augusztus. 25. 13:15","title":"Kajak-kenu-vb: újabb magyar érmek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ukrán férfi szúrt, a helyszínen elfogták.","shortLead":"Egy ukrán férfi szúrt, a helyszínen elfogták.","id":"20190826_Megkeseltek_egy_embert_egy_soproni_munkasszallon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516d7304-38c7-4279-92d0-0b63dc39821e","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Megkeseltek_egy_embert_egy_soproni_munkasszallon","timestamp":"2019. augusztus. 26. 08:15","title":"Megkéseltek egy embert egy soproni munkásszállón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]