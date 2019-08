Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"824ecb4e-8f2e-4cdf-91b5-d00c47c41046","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szolidaritást vállalnak az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársai az amazóniai erdőtüzek oltásán dolgozó tűzoltókkal. Videoüzenetben kívántak nekik kitartást. ","shortLead":"Szolidaritást vállalnak az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársai az amazóniai erdőtüzek oltásán dolgozó...","id":"20190828_Videoban_uzennek_a_magyar_tuzoltok_a_langolo_esoerdot_olto_kollegaiknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=824ecb4e-8f2e-4cdf-91b5-d00c47c41046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e85aba-d477-4d87-9f5f-ace3272a4b92","keywords":null,"link":"/elet/20190828_Videoban_uzennek_a_magyar_tuzoltok_a_langolo_esoerdot_olto_kollegaiknak","timestamp":"2019. augusztus. 28. 10:22","title":"Videóban üzennek a magyar tűzoltók a lángoló esőerdőt oltó kollégáiknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"789496c9-922e-49d9-90c4-58eff66fa58f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Engedéllyel tartotta a puskáját, amivel elkövette a gyilkosságokat. ","shortLead":"Engedéllyel tartotta a puskáját, amivel elkövette a gyilkosságokat. ","id":"20190827_Beismero_vallomast_tett_az_apat_es_fiat_agyonlovo_nyiregyhazi_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=789496c9-922e-49d9-90c4-58eff66fa58f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"743ff423-4ac6-48b5-b02b-d7dae147d221","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Beismero_vallomast_tett_az_apat_es_fiat_agyonlovo_nyiregyhazi_ferfi","timestamp":"2019. augusztus. 27. 10:11","title":"Beismerő vallomást tett az apát és fiát agyonlövő nyíregyházi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisebbik cumisüvegét kitámasztotta, amíg elment cigizni, a nagyobbikat többször is megverte. ","shortLead":"A kisebbik cumisüvegét kitámasztotta, amíg elment cigizni, a nagyobbikat többször is megverte. ","id":"20190827_Mindket_fiat_elhanyagolta_a_tatabanyai_no_elitelte_a_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed95f73-b78f-44c0-88b0-e4c19b4f73c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Mindket_fiat_elhanyagolta_a_tatabanyai_no_elitelte_a_birosag","timestamp":"2019. augusztus. 27. 13:03","title":"Mindkét fiát elhanyagolta a tatabányai nő, elítélte a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Jövő márciusra állhatnak forgalomba az új buszok.","shortLead":"Jövő márciusra állhatnak forgalomba az új buszok.","id":"20190828_Negyven_uj_buszt_vasarolt_a_BKV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468ffcfd-8ace-4499-9584-c5ebb4ab6813","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_Negyven_uj_buszt_vasarolt_a_BKV","timestamp":"2019. augusztus. 28. 05:24","title":"Negyven új buszt vásárolt a BKV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7434f2-f0f4-4d67-ba5f-4b476ed11cea","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Miután a baloldal is felfüggesztette kétségeit, immár nincsen akadálya annak, hogy Sergio Mattarella olasz államfő újra Giuseppe Contét kérje fel a kormányalakításra Rómában.","shortLead":"Miután a baloldal is felfüggesztette kétségeit, immár nincsen akadálya annak, hogy Sergio Mattarella olasz államfő újra...","id":"20190828_salvini_conte_olaszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a7434f2-f0f4-4d67-ba5f-4b476ed11cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44f7da3-4720-41b1-a2ed-f238a2e8b8c7","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_salvini_conte_olaszorszag","timestamp":"2019. augusztus. 28. 14:53","title":"Csodafegyvernek hitte Salvini a kormánybuktatást, most mégis ő láthatja kárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"849b36f5-3148-43a4-bd89-aede2764fce3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Székesfehérvár polgármestere szerint tragédia, hogy égnek az esőerdők Brazíliában.","shortLead":"Székesfehérvár polgármestere szerint tragédia, hogy égnek az esőerdők Brazíliában.","id":"20190828_cser_palkovics_andras_kosa_lajos_brazilia_erdotuz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=849b36f5-3148-43a4-bd89-aede2764fce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7a67ba-5e94-4b3d-8a3e-7dc5f4867051","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_cser_palkovics_andras_kosa_lajos_brazilia_erdotuz","timestamp":"2019. augusztus. 28. 06:10","title":"Cser-Palkovics nem ért egyet Kósával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783df275-7997-4da0-b6ec-89e33afc0a2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábbi feljegyzések szerint Donald Trump arról érdeklődött, nem lehetne-e nukleáris fegyverekkel szétoszlatni a pusztító hurrikánokat. Tudósok úgy vélik, ez egy nagyon rossz ötlet.","shortLead":"Korábbi feljegyzések szerint Donald Trump arról érdeklődött, nem lehetne-e nukleáris fegyverekkel szétoszlatni...","id":"20190827_hurrikan_viharfelho_atombomba_nuklearis_fegyver_donald_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=783df275-7997-4da0-b6ec-89e33afc0a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d39172-dafe-4fd2-9097-38bcab88d133","keywords":null,"link":"/tudomany/20190827_hurrikan_viharfelho_atombomba_nuklearis_fegyver_donald_trump","timestamp":"2019. augusztus. 27. 14:03","title":"A tudósok szerint sem jó ötlet atombombát dobálni a hurrikánokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három alapítvány alapítói jogköreit vonták meg a minisztertől.","shortLead":"Három alapítvány alapítói jogköreit vonták meg a minisztertől.","id":"20190828_Ujabb_teruleteket_veszitett_el_Kasler_Miklos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07f8082-f633-405e-b5e9-db9b5c516c45","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Ujabb_teruleteket_veszitett_el_Kasler_Miklos","timestamp":"2019. augusztus. 28. 08:07","title":"Újabb területeket veszített el Kásler Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]