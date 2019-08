Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fadbf4f3-f638-45d3-9ffb-74fd8a5fbbc1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szakértők szerint a szünet azt jelentené, hogy jogszabályi úton lehetetlen lenne megakadályozni a brit európai uniós tagság megállapodás nélküli megszűnését. ","shortLead":"Szakértők szerint a szünet azt jelentené, hogy jogszabályi úton lehetetlen lenne megakadályozni a brit európai uniós...","id":"20190828_boris_johnson_brit_parlament_felfuggesztes_II_erzsebet_brexit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fadbf4f3-f638-45d3-9ffb-74fd8a5fbbc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a543349-510b-4e9c-a37d-edb362735107","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_boris_johnson_brit_parlament_felfuggesztes_II_erzsebet_brexit","timestamp":"2019. augusztus. 28. 13:56","title":"Johnson megerősítette: másfél hónapra felfüggesztené a parlament működését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"601a4e5a-d759-4a27-9c72-fd4c0cbe9fd6","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Kedden késő este közzétették a kormányrendeletet arról, hogy a felsőoktatást szeptember 1-től az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) irányítja. De a jogalkalmazóknak nem lesz könnyű dolguk.","shortLead":"Kedden késő este közzétették a kormányrendeletet arról, hogy a felsőoktatást szeptember 1-től az Innovációs és...","id":"20190828_felsokoktatas_jogszabaly_palkovics_laszlo_innovacios_es_technologiai_miniszterium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=601a4e5a-d759-4a27-9c72-fd4c0cbe9fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aed1a4d-ab43-45b7-91bb-b20a743a940f","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_felsokoktatas_jogszabaly_palkovics_laszlo_innovacios_es_technologiai_miniszterium","timestamp":"2019. augusztus. 28. 08:38","title":"Felsőoktatás: rendelettel oldotta meg a kormány az új jogszabályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézet munkatársai azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondtak.","shortLead":"Az intézet munkatársai azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondtak.","id":"20190827_schmidt_maria_xxi_szazad_intezet_lanczi_tamas_felmondas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ec151c-cebc-4aad-9392-d984e5ea63b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_schmidt_maria_xxi_szazad_intezet_lanczi_tamas_felmondas","timestamp":"2019. augusztus. 27. 18:36","title":"Megpuccsolták Schmidt Máriát a XXI. Század Intézetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7239b0f4-4f2b-4a02-a221-3358791803eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Behajtást ígért az Antenna Hungária, de nem árulták el, hogy állnak.","shortLead":"Behajtást ígért az Antenna Hungária, de nem árulták el, hogy állnak.","id":"20190828_Nem_fizettek_ki_a_vizes_vb_szervezoi_23_milliard_forintot_egy_allami_cegnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7239b0f4-4f2b-4a02-a221-3358791803eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade3665c-f2a5-48a7-b7a3-9a7eb64dc8ba","keywords":null,"link":"/kkv/20190828_Nem_fizettek_ki_a_vizes_vb_szervezoi_23_milliard_forintot_egy_allami_cegnek","timestamp":"2019. augusztus. 28. 07:15","title":"Nem fizettek ki a vizes vb szervezői 2,3 milliárd forintot egy állami cégnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7faa6c-bf96-4d98-9155-ca0ccc3033af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyomoz a rendőrség a Vas megyei Balogunyomon építendő új polgármesteri hivatallal és közösségi házzal kapcsolatban, írja az Átlátszó. Az intézményt megépülését a Belügyminisztérium is támogatta, a polgármester szerint még Hende Csaba is próbált segíteni, de nem történt előrelépés az ügyben, egészen a feljelentésig.","shortLead":"Nyomoz a rendőrség a Vas megyei Balogunyomon építendő új polgármesteri hivatallal és közösségi házzal kapcsolatban...","id":"20190827_balogonyum_polgarmesteri_hivatal_epitkezes_onkormanyzat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc7faa6c-bf96-4d98-9155-ca0ccc3033af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2f76a1-f037-470a-adab-773cda6e1df7","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_balogonyum_polgarmesteri_hivatal_epitkezes_onkormanyzat","timestamp":"2019. augusztus. 27. 17:02","title":"Egy cikk kellett ahhoz, hogy rendőrség is vizsgálódjon Balogunyomon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csokot is igénybe vehetnek azok, akik egy összegben vásárolják vissza ingatlanjukat a bedőlt deviza-ingatlanhitelesek megmentésére létrehozott eszközkezelőtől. Az egyéb kedvezményekkel együtt sokan lehetnek, akik így ingyen kapják meg a lakást.","shortLead":"Csokot is igénybe vehetnek azok, akik egy összegben vásárolják vissza ingatlanjukat a bedőlt deviza-ingatlanhitelesek...","id":"20190828_Ujabb_kedvezmenyt_kaptak_a_megmentett_lakashitelesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72a35c9-ad22-4ee7-aab0-0e625615d2c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_Ujabb_kedvezmenyt_kaptak_a_megmentett_lakashitelesek","timestamp":"2019. augusztus. 28. 16:21","title":"Újabb kedvezményt kaptak a megmentett lakáshitelesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hármas karambol, árokba borulás, szalagkorlátnak ütközés egy órán belül autópályáinkon.\r

\r

","shortLead":"Hármas karambol, árokba borulás, szalagkorlátnak ütközés egy órán belül autópályáinkon.\r

\r

","id":"20190829_Rengeteg_a_baleset_harom_autopalya_is_erintett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b83656-32ae-45c1-9b23-f79f3eb1e460","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Rengeteg_a_baleset_harom_autopalya_is_erintett","timestamp":"2019. augusztus. 29. 12:26","title":"Rengeteg a baleset, három autópálya is érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b3e3499-f95b-4573-803d-2cb5b9f90edc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"12 zenei helyszín, több mint 200 produkció, nemzetközi sztárok, diákbarát árak. Szerdán nyit a SZIN.



","shortLead":"12 zenei helyszín, több mint 200 produkció, nemzetközi sztárok, diákbarát árak. Szerdán nyit a SZIN.



","id":"20190828_Indul_az_orszag_legnagyobb_nyarzaro_bulija","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b3e3499-f95b-4573-803d-2cb5b9f90edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"235d751c-5733-4b8f-83cb-65452a1233ed","keywords":null,"link":"/kultura/20190828_Indul_az_orszag_legnagyobb_nyarzaro_bulija","timestamp":"2019. augusztus. 28. 13:39","title":"Indul az ország legnagyobb nyárzáró bulija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]