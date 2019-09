Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c30163c-c09b-4596-8059-0baa24245653","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kiújulhat a vita a géntechnológia alkalmazásáról a globális felmelegedés miatt, miután genetikai módosításokkal gyorsabban lehet javítani a növények stressztűrő képességét, mint a növénynemesítés hagyományos eszközeivel.","shortLead":"Kiújulhat a vita a géntechnológia alkalmazásáról a globális felmelegedés miatt, miután genetikai módosításokkal...","id":"201936__klimavaltozas__novenynemesites__genmodositas__viragporhintes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c30163c-c09b-4596-8059-0baa24245653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2553fc41-0d84-4e6c-ae1e-d4819457de9a","keywords":null,"link":"/tudomany/201936__klimavaltozas__novenynemesites__genmodositas__viragporhintes","timestamp":"2019. szeptember. 07. 20:00","title":"A rettegett génmódosítás lehet a kulcs, ha a klímaváltozás után is enni akarunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72d77fc-38ac-452a-935e-9b8fd8183fc1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kétnapos sztrájkba kezdtek hétfőn a BA pilótái, egy sor Budapestre induló vagy innen felszálló járatot töröltek. ","shortLead":"Kétnapos sztrájkba kezdtek hétfőn a BA pilótái, egy sor Budapestre induló vagy innen felszálló járatot töröltek. ","id":"20190909_Tucatnal_is_tobb_budapesti_jaratot_toroltek_a_British_Airways_sztrajkja_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d72d77fc-38ac-452a-935e-9b8fd8183fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c9b1c6-9617-4c43-b86e-f327e3d68809","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Tucatnal_is_tobb_budapesti_jaratot_toroltek_a_British_Airways_sztrajkja_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 09. 09:59","title":"Tucatnál is több budapesti járatot töröltek a British Airways sztrájkja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub-nak reagált Kósa Lajos arra, hogy 100 milliárd forintot is visszakérne az OLAF, az unió csalás elleni hivatala.



","shortLead":"Az RTL Klub-nak reagált Kósa Lajos arra, hogy 100 milliárd forintot is visszakérne az OLAF, az unió csalás elleni...","id":"20190908_Kosa_Lajos_az_elcsalt_milliardokrol_Kevesebbet_hibazunk_mint_a_svajci_oragyarak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce088c2-fa5a-457e-b4a1-1dbcb7433e50","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_Kosa_Lajos_az_elcsalt_milliardokrol_Kevesebbet_hibazunk_mint_a_svajci_oragyarak","timestamp":"2019. szeptember. 08. 20:30","title":"Kósa Lajos az elcsalt milliárdokról: Kevesebbet hibázunk, mint a svájci óragyárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c7d64bf-7af4-493c-9487-4626b7ff3ac3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tolna megyében több helyszínen felbukkanhatnak az adóhatóság munkatársai.","shortLead":"Tolna megyében több helyszínen felbukkanhatnak az adóhatóság munkatársai.","id":"20190909_Szureti_fesztivalokat_ellenoriz_a_NAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c7d64bf-7af4-493c-9487-4626b7ff3ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5531c08d-8701-4ebb-adf0-5fafc23c8ab0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190909_Szureti_fesztivalokat_ellenoriz_a_NAV","timestamp":"2019. szeptember. 09. 17:22","title":"Szüreti fesztiválokat ellenőriz a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6f092a-850f-4032-b5e1-3fa81572219a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyarok erősek otthon, nem véletlenül verték meg otthon Walest és Horvátországot – nyilatkozta a szlovák fociválogatott csapatkapitánya a hétfő esti, mindkét csapat számára különösen fontos budapesti Eb-selejtező előtt.","shortLead":"A magyarok erősek otthon, nem véletlenül verték meg otthon Walest és Horvátországot – nyilatkozta a szlovák...","id":"20190909_Hamsik_a_magyarok_elleni_meccsrol_Ha_rosszul_alakul_a_merkozes_lehuzhatjuk_a_rolot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6f092a-850f-4032-b5e1-3fa81572219a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aead8cb2-e244-40bd-af7a-698076104167","keywords":null,"link":"/sport/20190909_Hamsik_a_magyarok_elleni_meccsrol_Ha_rosszul_alakul_a_merkozes_lehuzhatjuk_a_rolot","timestamp":"2019. szeptember. 09. 05:19","title":"Hamsik a magyarok elleni meccsről: \"Ha rosszul alakul a mérkőzés, lehúzhatjuk a rolót\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4696f1d0-ef10-48e7-b8c3-1c4159edd916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Markó utcában sétált egy társaság, amikor egyikük felmászott a parkoló autók tetejére. ","shortLead":"A Markó utcában sétált egy társaság, amikor egyikük felmászott a parkoló autók tetejére. ","id":"20190907_Ot_keresi_a_rendorseg_a_mentoautok_megrongalasa_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4696f1d0-ef10-48e7-b8c3-1c4159edd916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"660547ce-9b09-41b3-91c8-687db6213aca","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_Ot_keresi_a_rendorseg_a_mentoautok_megrongalasa_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 07. 20:29","title":"Őt keresi a rendőrség a mentősök autóinak megrongálása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"846d77cf-0875-442b-a1ac-67d222b741be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orosz kamuszavazatokkal akarta megnyerni a Fidesz által támogatott jelölt a hódmezővásárhelyi facebookos szimpátiaszavazást, de végül a választási bizottság is úgy látta – köszönhetően a TASZ kifogásának –, ez kampánytevékenységnek minősül, és sérti a választás alapelveit is.","shortLead":"Orosz kamuszavazatokkal akarta megnyerni a Fidesz által támogatott jelölt a hódmezővásárhelyi facebookos...","id":"20190909_Hivatalosan_is_jogsertes_orosz_kamuprofilokrol_meghekkelni_a_netes_szimpatiaszavazast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=846d77cf-0875-442b-a1ac-67d222b741be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81434e61-d026-46f2-a1f0-c1362c1fb5d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Hivatalosan_is_jogsertes_orosz_kamuprofilokrol_meghekkelni_a_netes_szimpatiaszavazast","timestamp":"2019. szeptember. 09. 12:35","title":"Hivatalosan is jogsértés orosz kamuprofilokról meghekkelni a netes szimpátiaszavazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab83955e-2a97-4c76-aac1-6a8333126608","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkérdeztük a kötcsei piknik résztvevőit, hogy milyen volt Orbán Viktor beszéde, egyáltalán miről volt szó. ","shortLead":"Megkérdeztük a kötcsei piknik résztvevőit, hogy milyen volt Orbán Viktor beszéde, egyáltalán miről volt szó. ","id":"20190908_kotcse_video_osszefoglalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab83955e-2a97-4c76-aac1-6a8333126608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f998f9-92f6-42aa-b6f9-2d100c797193","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_kotcse_video_osszefoglalo","timestamp":"2019. szeptember. 08. 08:57","title":"Kósa nem jegyzetelt, Bencsik szerint jó volt, míg Kásler állítja: Orbán okosakat mondott - videó Kötcséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]