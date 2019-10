Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09885a02-a510-4504-92ea-1ba66f222f60","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tóth Róbert szervezetét a rák egyik agresszív fajtája támadta meg.","shortLead":"Tóth Róbert szervezetét a rák egyik agresszív fajtája támadta meg.","id":"20190930_toth_robert_kajak_halal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09885a02-a510-4504-92ea-1ba66f222f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd6155c-309d-4231-bc1d-22703c733daf","keywords":null,"link":"/sport/20190930_toth_robert_kajak_halal","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:12","title":"29 évesen meghalt az Európa-bajnok magyar kajakos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04501560-ba17-4c13-8591-bc1cbf49eef5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök az Idősek Tanácsa ülésén beszélt arról, hogy mennyi pénzt kapnak a nyugdíjasok a gazdaság jó teljesítménye és az infláció miatt.","shortLead":"A miniszterelnök az Idősek Tanácsa ülésén beszélt arról, hogy mennyi pénzt kapnak a nyugdíjasok a gazdaság jó...","id":"20191001_orban_viktor_nyugdijasok_nyugdijpremium_nyugdijkiegeszites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04501560-ba17-4c13-8591-bc1cbf49eef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b11ab11-8cf5-4868-ade0-fa81a5c8640c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191001_orban_viktor_nyugdijasok_nyugdijpremium_nyugdijkiegeszites","timestamp":"2019. október. 01. 11:21","title":"Elmondta Orbán, mennyi pluszt kapnak év végén a nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91174e19-e6cf-40eb-82a7-b14de50deb07","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Millennium Háza néven megújuló Olof Palme-házban interaktív kiállítás mutatja be a Városliget aranykorát, benne az 1989-es Orbán Viktorral.\r

","shortLead":"A Millennium Háza néven megújuló Olof Palme-házban interaktív kiállítás mutatja be a Városliget aranykorát, benne...","id":"20191001_Orban_Viktor_is_lathato_a_Varosliget_aranykorat_bemutato_uj_kiallitason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91174e19-e6cf-40eb-82a7-b14de50deb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ad94f94-9aff-4f28-9ba5-9ed4166c7ecb","keywords":null,"link":"/kultura/20191001_Orban_Viktor_is_lathato_a_Varosliget_aranykorat_bemutato_uj_kiallitason","timestamp":"2019. október. 01. 13:39","title":"Orbán Viktor is látható a Városliget aranykorát bemutató új kiállításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb8ee7de-0d4e-41ba-8ddc-b255fbc5cafe","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nemcsak számítógépes rendszert, hanem közönséges liftet is meg lehet hackelni. Ez is jelzi, hogy védeni kell mindent, ami kóddal működik.","shortLead":"Nemcsak számítógépes rendszert, hanem közönséges liftet is meg lehet hackelni. Ez is jelzi, hogy védeni kell mindent...","id":"201939__telefonbetyarkodas_liftekkel__egy_ajelszonk__phreaking__felvonokura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb8ee7de-0d4e-41ba-8ddc-b255fbc5cafe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803c4f57-eb99-4a35-abb8-abdb2c048e25","keywords":null,"link":"/360/201939__telefonbetyarkodas_liftekkel__egy_ajelszonk__phreaking__felvonokura","timestamp":"2019. szeptember. 30. 12:00","title":"Még a liftek is meghackelhetők, így le lehet hallgatni a beszélgetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatalmas, több mint százmilliárdos adósságot görget maga előtt Budapest, holott itt keletkezik a magyar GDP 40 százaléka. Tarlós István szerint az új hitelek a fejlesztések miatt kellenek, nem a város működéséhez.

","shortLead":"Hatalmas, több mint százmilliárdos adósságot görget maga előtt Budapest, holott itt keletkezik a magyar GDP 40...","id":"20191001_A_fovaros_naponta_fordult_juliusban_milliardos_hitelekert_az_OTPhez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"340e0cfe-09dc-416b-a4d2-22f069481c54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191001_A_fovaros_naponta_fordult_juliusban_milliardos_hitelekert_az_OTPhez","timestamp":"2019. október. 01. 11:45","title":"A főváros hetente kért milliárdos OTP-hiteleket júliusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de16dca1-2b1e-499e-acfc-f6648d8cad49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fideszes politikusok arcképével és üzenetével ellátott kifestőt kaptak az óvodások Újbudán - jelentette az RTL Klub híradója. ","shortLead":"Fideszes politikusok arcképével és üzenetével ellátott kifestőt kaptak az óvodások Újbudán - jelentette az RTL Klub...","id":"20190929_Vegre_mar_a_kifestokben_is_a_fideszes_politikusok_szerepelenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de16dca1-2b1e-499e-acfc-f6648d8cad49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e8ac63-0b9e-4d2b-80cc-1b0b30cb6b6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_Vegre_mar_a_kifestokben_is_a_fideszes_politikusok_szerepelenek","timestamp":"2019. szeptember. 29. 19:40","title":"Végre: már a kifestőkben is a fideszes politikusok szerepelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b99f5d-1692-4386-b97d-3480a1e0dd0a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó igen sportos szedánja 500 lóerő körüli teljesítménnyel fog rendelkezni.","shortLead":"A német gyártó igen sportos szedánja 500 lóerő körüli teljesítménnyel fog rendelkezni.","id":"20190930_mar_nem_kell_sokat_varni_a_teljesen_uj_bmw_m3ra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62b99f5d-1692-4386-b97d-3480a1e0dd0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b643301-530f-4aaf-a111-a01f77fa1fc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_mar_nem_kell_sokat_varni_a_teljesen_uj_bmw_m3ra","timestamp":"2019. szeptember. 30. 13:21","title":"Már nem kell sokat várni a teljesen új BMW M3-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa1fcfa-f43c-437a-84bc-cb07c007908a","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"Idén október 1-től változás áll be a nyilvános cégadatok megismerhetősége terén. Ezek az információk nagyban meghatározzák az üzleti transzparenciát. Az ismeretekhez ezek után is hozzá lehet majd jutni, de korlátozásokkal kell számolni.","shortLead":"Idén október 1-től változás áll be a nyilvános cégadatok megismerhetősége terén. Ezek az információk nagyban...","id":"bchbisnode_20190930_Fontos_valtozas_nehezebb_lesz_vallalati_adatokhoz_jutni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5aa1fcfa-f43c-437a-84bc-cb07c007908a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcfb34c-b0f2-465c-a7d4-30ef4787bafc","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20190930_Fontos_valtozas_nehezebb_lesz_vallalati_adatokhoz_jutni","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:30","title":"Fontos változás: nehezebb lesz vállalati adatokhoz jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"}]