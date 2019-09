Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bc229a8-50db-45e6-a431-c562ba82247c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Hiába lesz azonban kétszeres miniszteri biztos, nem kap kétszeres fizetést. Az Operaház beruházásainak intézését viszont nemcsak magától az intézménytől veszik el, hanem részben a kultúráért felelős szaktárcától is.","shortLead":"Hiába lesz azonban kétszeres miniszteri biztos, nem kap kétszeres fizetést. Az Operaház beruházásainak intézését...","id":"20190930_Ket_miniszternek_is_alarendeltek_Baan_Laszlot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bc229a8-50db-45e6-a431-c562ba82247c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1039c276-9ce7-4b63-aa7b-74b9532a97f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Ket_miniszternek_is_alarendeltek_Baan_Laszlot","timestamp":"2019. szeptember. 30. 12:44","title":"Két miniszternek is alárendelték Baán Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"026ae481-4d21-4715-ab21-6de8235b76c2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A világon a bankok az idén eddig csaknem 60 ezer ember elbocsátását jelentették be, méghozzá gyakorlatilag az összes leépítés az európai bankokat érinti.","shortLead":"A világon a bankok az idén eddig csaknem 60 ezer ember elbocsátását jelentették be, méghozzá gyakorlatilag az összes...","id":"20190929_Nem_megy_jol_a_vilag_bankjainak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=026ae481-4d21-4715-ab21-6de8235b76c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a80f80-d606-41bd-9785-292869e0e7b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190929_Nem_megy_jol_a_vilag_bankjainak","timestamp":"2019. szeptember. 29. 14:35","title":"Nem megy jól a világ bankjainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tévesnek bizonyult az a hiedelem is, hogy a dél-európaiak nyitottabbak, mint az északiak.","shortLead":"Tévesnek bizonyult az a hiedelem is, hogy a dél-európaiak nyitottabbak, mint az északiak.","id":"201939_atomizalodo_unios_tarsadalmak_maganyosfarkasok_delen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f51df18-4fb7-40e8-8153-22d49ddb1b44","keywords":null,"link":"/360/201939_atomizalodo_unios_tarsadalmak_maganyosfarkasok_delen","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:30","title":"Végre egy fontos mutató, amelyben nem vagyunk a sereghajtók közt az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad43617-377e-45dc-906d-e0d133a19df0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bíborvörös orosz járgányba nemcsak benzint, hanem LPG-t is lehet tankolni.","shortLead":"A bíborvörös orosz járgányba nemcsak benzint, hanem LPG-t is lehet tankolni.","id":"20190929_a_kultikus_ezerotos_budapesten_aruljak_ezt_a_remek_regi_ladat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dad43617-377e-45dc-906d-e0d133a19df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b4c108-c19f-49a9-9ba2-a3ada20f2392","keywords":null,"link":"/cegauto/20190929_a_kultikus_ezerotos_budapesten_aruljak_ezt_a_remek_regi_ladat","timestamp":"2019. szeptember. 29. 06:41","title":"A kultikus ezerötös: Budapesten árulják ezt a remek régi Ladát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195becea-600d-4cf1-b0a4-c0a0aa1fd4a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alig két év után vonulnak újra az urnákhoz az osztrákok.","shortLead":"Alig két év után vonulnak újra az urnákhoz az osztrákok.","id":"20190929_Sebastian_Kurz_a_mai_ausztriai_valasztas_eselyese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=195becea-600d-4cf1-b0a4-c0a0aa1fd4a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d6e35de-1f3f-4281-a97c-eafbf452f9ea","keywords":null,"link":"/vilag/20190929_Sebastian_Kurz_a_mai_ausztriai_valasztas_eselyese","timestamp":"2019. szeptember. 29. 09:08","title":"Sebastian Kurz a mai ausztriai választás esélyese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad753f2-c60c-495e-8ed6-58d6204769ee","c_author":"HVG","category":"360","description":"140 milliós befektetéssel épülnek szabadulószobák az amerikai szórakoztatóipar központjában. A magyar ötletet egy magyar vállalkozás valósítja meg.","shortLead":"140 milliós befektetéssel épülnek szabadulószobák az amerikai szórakoztatóipar központjában. A magyar ötletet...","id":"201939_paniq_vegas_magyarok_las_vegasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aad753f2-c60c-495e-8ed6-58d6204769ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6924873-fbb1-41ad-b523-a6a6cdd6ab2c","keywords":null,"link":"/360/201939_paniq_vegas_magyarok_las_vegasban","timestamp":"2019. szeptember. 29. 09:30","title":"Magyarok építenek szabadulószobákat Las Vegasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4242d5a-a4a1-4b9a-b5af-315f7ee98eae","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már több hamisítvány kerül piacra, mint igazi az olasz sajtból, a szövetség szerint Magyarországról is.","shortLead":"Már több hamisítvány kerül piacra, mint igazi az olasz sajtból, a szövetség szerint Magyarországról is.","id":"20190928_parmezan_hamisitvany_coldiretti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4242d5a-a4a1-4b9a-b5af-315f7ee98eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b5bae5-1b55-48d2-a7cc-8465a6de8240","keywords":null,"link":"/kkv/20190928_parmezan_hamisitvany_coldiretti","timestamp":"2019. szeptember. 28. 18:20","title":"Szereti a parmezánt? Elég rossz hírünk van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57593680-a65f-481c-9be5-a62ca72f6c2a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kórházlátogatással kezdte a harmadévet a 95-ben végzett színészosztály, miután egyikük a pszichiátriára került - erről is mesélnek a szereplők az Osztálytalálkozó című dokumentumfilmben. Emlékezetes előadások archív felvételeiből derül ki, mikor szokott össze a legendás Horvai-Kapás színészosztály. A Doku360-ban a filmet sorozatként tálaljuk, a harmadik, befejező epizód a cikkben elérhető. ","shortLead":"Kórházlátogatással kezdte a harmadévet a 95-ben végzett színészosztály, miután egyikük a pszichiátriára került - erről...","id":"20190928_Osztalytalalkozo_harmadik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57593680-a65f-481c-9be5-a62ca72f6c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48939049-ab6c-47f7-a3a9-6cb5f21176d5","keywords":null,"link":"/360/20190928_Osztalytalalkozo_harmadik_resz","timestamp":"2019. szeptember. 28. 19:00","title":"Doku360: \"Kéri Kitty eltörte a fülem egy Bud Spencer-es pofonnal\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]