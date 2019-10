Bár az oroszok továbbra is nagyivóknak számítanak, 2003-2016 között 43 százalékkal esett az egy főre jutó alkoholfogyasztás – jelentette az Egészségügyi Világszervezet (WHO). Ezzel párhuzamosan nőtt az orosz állampolgárok várható élettartama is.

Az alkoholfogyasztás először az 1980-as évek közepén esett vissza, akkor amiatt, hogy az utolsó szovjet vezető, Mihail Gorbacsov “száraztörvényt” vezetett be az országban, és jelentősen korlátozta a szeszvásárlási lehetőségeket. Ennek egyik mellékhatása az volt, hogy Grúziában is kivágták a világhírű borszőlőtőkék jó részét.

A 15 tagköztársaságból álló államszövetség 1991-es szétesése után viszont nagyon gyors növekedésnek indult a fogyasztás, s ezt megállítandó Moszkva 2000 után több lépést is tett: korlátozta a hirdetéseket, betiltotta az éjszakai alkoholárusítást, és megemelte a tömény italok árát.

Ennek következtében 2003-2016 között közel felére esett vissza az egy főre eső alkoholfogyasztás – jelenleg ez évente és személyenként 11-12 liter tiszta alkoholt jelent – s ennek következtében a WHO szerint látványosan megnőtt az orosz polgárok várható élethossza. A születéskor várható élettartam az 1990-es évek közepén a férfiaknál 57 év volt, most ez a szám a férfiaknál 68 éven, a nőknél pedig 78 éven áll.

Vlagyimir Putyin orosz elnök – aki közismerten nem iszik alkoholt – maga is próbálta reklámozni az egészséges életmódot, s ezzel tökéletes ellentéte lett elődjének, Borisz Jelcinnek, akik többször a legfontosabb nemzetközi tárgyalások szüneteiben is szemmel láthatóan komoly alkoholos befolyásoltságra alatt állt.