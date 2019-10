Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd1231e6-be54-4aa2-b49b-6e7e12441087","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Hiába érkezett híres családból, nehéz dolga volt. Nagyágyúk mondták neki, hogy soha nem lesz színésznő, aztán – hiába ritka ez mostanában a fiatal színésznőknél – gyerekeket szült, bevállalva az évekig tartó parkolópályát. Végül megcsinálta. Tökéletes Roxy volt az Alföldi Róbert-féle Chicagóban, Rosamund Pike-kal játszott egy amerikai történelmi filmben, és nemsokára főszerepben láthatjuk a mozikban. Tehetséges, szellemes, magas, és igazi küzdő. Huzella Júliával beszélgettünk.","shortLead":"Hiába érkezett híres családból, nehéz dolga volt. Nagyágyúk mondták neki, hogy soha nem lesz színésznő, aztán – hiába...","id":"20191002_Huzella_Julia_Megutott_hogy_ez_egy_ilyen_szakma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd1231e6-be54-4aa2-b49b-6e7e12441087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ce41a0-6e2c-4bdb-afe5-be2c776d9948","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Huzella_Julia_Megutott_hogy_ez_egy_ilyen_szakma","timestamp":"2019. október. 02. 20:00","title":"Huzella Júlia: Megütött, hogy ez egy ilyen szakma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő életében sokasodnak a veszteségek, meghalt az édesanyja, számos zenészbarátja, ezért is fájdalmas számára az az ellenséges közeg, amiben élnünk kell.","shortLead":"Az énekesnő életében sokasodnak a veszteségek, meghalt az édesanyja, számos zenészbarátja, ezért is fájdalmas számára...","id":"20191003_Koncz_Zsuzsa_Menekulni_vagynak_az_emberek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97ac43c-98bc-4e78-b36d-61c4463de7dc","keywords":null,"link":"/elet/20191003_Koncz_Zsuzsa_Menekulni_vagynak_az_emberek","timestamp":"2019. október. 03. 09:49","title":"Koncz Zsuzsa: „Menekülni vágynak az emberek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyszavazatos polgármesterek, újabb Brexit-javaslat és magyar focisták BL-vereségei. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Egyszavazatos polgármesterek, újabb Brexit-javaslat és magyar focisták BL-vereségei. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20191003_Radar_360_A_TV2nel_tuntettek_Trump_bunteti_Europat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4a0d2c-8275-4518-a922-81ec22209d8d","keywords":null,"link":"/360/20191003_Radar_360_A_TV2nel_tuntettek_Trump_bunteti_Europat","timestamp":"2019. október. 03. 08:00","title":"Radar 360: Tüntettek a TV2-nél, Trump bünteti Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caccc443-4745-4dba-a3a5-697a4f89cdf7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén ötvennégy fiatal művészt jelöltek a díjra. ","shortLead":"Idén ötvennégy fiatal művészt jelöltek a díjra. ","id":"20191002_Junior_Prima_Dij_szinhaz_es_filmmuveszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caccc443-4745-4dba-a3a5-697a4f89cdf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"108bfd30-3ddf-428d-b7f1-7525e9b60d8f","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Junior_Prima_Dij_szinhaz_es_filmmuveszet","timestamp":"2019. október. 02. 17:17","title":"Dér Zsolt és Fehér Balázs Benő is Junior Prima Díjat kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tarlós azt mondta, ha a bíráló bizottság mégis elfogadná a jelenlegi ajánlatok valamelyikét, ő akkor is vétózni fog. ","shortLead":"Tarlós azt mondta, ha a bíráló bizottság mégis elfogadná a jelenlegi ajánlatok valamelyikét, ő akkor is vétózni fog. ","id":"20191001_Tarlos_Felulvizsgaljak_a_Lanchid_felujitasara_beadott_tul_draga_ajanlatokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"977e054b-9791-441b-8d25-c43675a5c7e8","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Tarlos_Felulvizsgaljak_a_Lanchid_felujitasara_beadott_tul_draga_ajanlatokat","timestamp":"2019. október. 01. 21:34","title":"Tarlós: Felülvizsgálják a Lánchíd felújítására beadott túl drága ajánlatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2c99b1-beb2-4c54-a05c-4213b9e9ec3b","c_author":"hvg.hu","category":"360","description":"Hívta bárki azzal, hogy szavazna-e a jelöltre akkor is, ha családon belüli erőszakot követett el? Vagy hogy bízná-e a várost olyanra, aki beengedné a migránsokat, mint Soros? Ha igen, saját fülével hallhatta az idei kampány egyik újdonságát. Az Amerikából importált módszer lényege: a kérdésben sugallt állítás igazságtartalma mellékes, a fő, hogy hozzákapcsolják a jelölthöz. És vannak még pitiáner módszerek.","shortLead":"Hívta bárki azzal, hogy szavazna-e a jelöltre akkor is, ha családon belüli erőszakot követett el? Vagy hogy bízná-e...","id":"20191002_A_piti_keresztbetevestol_a_gondosan_felepitett_lejaratasig_haborue_ma_egy_valasztasi_kampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f2c99b1-beb2-4c54-a05c-4213b9e9ec3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3181f605-ff99-4b46-ac08-c3b693cd3e5b","keywords":null,"link":"/360/20191002_A_piti_keresztbetevestol_a_gondosan_felepitett_lejaratasig_haborue_ma_egy_valasztasi_kampany","timestamp":"2019. október. 02. 07:00","title":"A piti keresztbetevéstől a gondosan felépített lejáratásig: háború-e ma egy választási kampány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf99712e-525c-4a59-84b0-d61cd4d07f61","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Az idei évben nem kevesebb mint 112 034 jelentkező próbált bekerülni valamilyen felsőoktatási intézménybe. Habár 78 900-an a következő hetekben megkezdhetik felsőfokú tanulmányaikat, a leendő önköltséges hallgatók száma így is megdöbbentően magas: 16 661. \r

A 16 661 egyetemista családjai lesznek azok, akiknek biztosan szembe kell nézniük a következő években a plusz anyagi kihívásokkal. \r

Az OTP Bank Öngondoskodási Index felmérése szerint a szülők 85 százalékának szívügye, hogy a gyermek jövőjét anyagilag támogassa, ebből 62 százaléknak pedig egyenesen ez a legfontosabb céljai közé tartozik. Ellentmondásosnak hathat a tény, hogy mégis csak ötödük gyűjt előre gyermeke jövőjének támogatására.\r

Az idei Pont Ott Partin jártunk, és továbbtanulásról, anyagi kihívásokról, pénzügyi tudatosságról kérdeztük az újdonsült hallgatókat és szüleiket. ","shortLead":"Az idei évben nem kevesebb mint 112 034 jelentkező próbált bekerülni valamilyen felsőoktatási intézménybe. Habár 78...","id":"20190902_Kis_lepesekkel_a_nagy_jovo_fele__tervek_es_kilatasok_a_Pont_Ott_Partin__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf99712e-525c-4a59-84b0-d61cd4d07f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3602a2d0-2482-4870-9dc8-97487eb29f61","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190902_Kis_lepesekkel_a_nagy_jovo_fele__tervek_es_kilatasok_a_Pont_Ott_Partin__video","timestamp":"2019. október. 02. 15:29","title":"Így készülnek anyagilag a családok az egyetemre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kétmilliárd forintnál is nagyobb kárt okozott az ügyvéd több mint kétszáz magánszemélynek.","shortLead":"Kétmilliárd forintnál is nagyobb kárt okozott az ügyvéd több mint kétszáz magánszemélynek.","id":"20191002_Hat_es_fel_ev_bortonre_iteltek_egy_pecsi_ugyvedet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11bdb0a1-ab34-48ad-a154-05bf941b70d7","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Hat_es_fel_ev_bortonre_iteltek_egy_pecsi_ugyvedet","timestamp":"2019. október. 02. 17:57","title":"Hat és fél év börtönre ítéltek egy pécsi ügyvédet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]