Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d0e5515-b5f3-46d0-a798-81a5671ca232","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A részvétel az országos átlag alatt van eddig Pécsen, igaz többen szavaztak, mint 5 éve.","shortLead":"A részvétel az országos átlag alatt van eddig Pécsen, igaz többen szavaztak, mint 5 éve.","id":"20191013_A_Fidesz_pecsi_jeloltje_Vari_Attila_mar_szavazott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d0e5515-b5f3-46d0-a798-81a5671ca232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7467ff7-964a-43e1-8319-061fedd6f494","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_A_Fidesz_pecsi_jeloltje_Vari_Attila_mar_szavazott","timestamp":"2019. október. 13. 11:09","title":"A Fidesz és az ellenzék jelöltje is szavazott már Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47251f15-8376-4c50-93e3-375395c485fc","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhelyen a kétharmad elment szavazni, és többségük Márki-Zay Péterre voksolt, az újraválasztott polgármesternek pedig nem kell majd ellenszélben vezetnie a várost, mert a közgyűlésben is többsége lesz. Márki-Zay Péter szerint a mostani választással nem csak Vásárhely, de a többi település felszabadítása is elindult.\r

","shortLead":"Hódmezővásárhelyen a kétharmad elment szavazni, és többségük Márki-Zay Péterre voksolt, az újraválasztott...","id":"20191014_Vege_MarkiZay_Peter_szelmalom_harcanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47251f15-8376-4c50-93e3-375395c485fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128e1803-2f26-4706-adb6-32c6d4c1bdb1","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Vege_MarkiZay_Peter_szelmalom_harcanak","timestamp":"2019. október. 14. 01:12","title":"Márki-Zay Péter: \"Most elkezdődött 2022\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf0fbab-c7d4-4ed2-b3f9-5c879d51f87f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem várt fordulathoz érkezett a hongkongi tüntetőket támogató videojátékos ügye. Egyre többen állnak mellé, a csatlakozók pedig másokat is erre biztatnak. Miközben azt kérik mindenkitől, ne játsszon olyan programokkal, melyeket \"elnyomó cégek\" készítenek. A mozgalom indulását kiváltó Blizzard játékkiadó részlegesen már meghátrált.","shortLead":"Nem várt fordulathoz érkezett a hongkongi tüntetőket támogató videojátékos ügye. Egyre többen állnak mellé...","id":"20191014_gamers_for_freedom_blizzard_blitzchung_hongkong_tuntetesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbf0fbab-c7d4-4ed2-b3f9-5c879d51f87f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a39324c-e59f-435e-94a6-996a31fecf5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_gamers_for_freedom_blizzard_blitzchung_hongkong_tuntetesek","timestamp":"2019. október. 14. 09:33","title":"Fellázadtak a játékosok, világszerte bojkottra hívnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4fbd7a-70d5-4584-8d64-86af3b9e3fb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191013_Baranyi_nyeresre_all","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a4fbd7a-70d5-4584-8d64-86af3b9e3fb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bc1d9c-72da-4969-865c-a6408f8e6d68","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Baranyi_nyeresre_all","timestamp":"2019. október. 13. 20:35","title":"Baranyi Krisztina nyerésre áll Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f51e7948-c048-4e03-8686-f5136047991e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gázolaj viszont drágulni fog.","shortLead":"A gázolaj viszont drágulni fog.","id":"20191014_benzin_gazolaj_uzemanyag_ar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f51e7948-c048-4e03-8686-f5136047991e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c763045-bca3-4946-bd89-18bdcebe9f13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191014_benzin_gazolaj_uzemanyag_ar","timestamp":"2019. október. 14. 14:57","title":"Olcsóbb lesz a benzin szerdától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f4eac6-85ab-45df-9dc1-6cf92ea40533","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az orosz elnök azt mondta, az olajipari létesítmények elleni támadások nem fogják rontani az együttműködést az OPEC+ tagjai között.","shortLead":"Az orosz elnök azt mondta, az olajipari létesítmények elleni támadások nem fogják rontani az együttműködést az OPEC...","id":"20191013_Putyin_csak_azert_is_egyuttmukodik_SzaudArabiaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43f4eac6-85ab-45df-9dc1-6cf92ea40533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1dca462-461d-481a-938a-0de22a7442f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191013_Putyin_csak_azert_is_egyuttmukodik_SzaudArabiaval","timestamp":"2019. október. 13. 14:45","title":"Putyin csak azért is együttműködik Szaúd-Arábiával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c213a376-8c39-49ec-a7ce-975dab1c5fc7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ilham Aliyev azeri és Recep Tayyip Erdogan török elnökkel már találkozott Orbán Bakuban. ","shortLead":"Ilham Aliyev azeri és Recep Tayyip Erdogan török elnökkel már találkozott Orbán Bakuban. ","id":"20191014_Orban_Mindig_megtiszteltetes_a_magyaroknak_ha_Bakuba_latogathatnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c213a376-8c39-49ec-a7ce-975dab1c5fc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8d9194-1da3-4c37-8c87-e35edeaf2c9d","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Orban_Mindig_megtiszteltetes_a_magyaroknak_ha_Bakuba_latogathatnak","timestamp":"2019. október. 14. 18:07","title":"Orbán: Mindig megtiszteltetés a magyaroknak, ha Bakuba látogathatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb9987d4-b5bf-47db-8bb0-5f5959bdd93f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Debrecenben megy a legrosszabbul a mozgósítás.","shortLead":"Debrecenben megy a legrosszabbul a mozgósítás.","id":"20191013_Hodmezovasarhelyen_szavaztak_a_legtobben_Budapest_is_az_orszagos_atlag_felett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb9987d4-b5bf-47db-8bb0-5f5959bdd93f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"869ee106-6091-4df2-84da-abc025f1416c","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Hodmezovasarhelyen_szavaztak_a_legtobben_Budapest_is_az_orszagos_atlag_felett","timestamp":"2019. október. 13. 13:59","title":"Hódmezővásárhelyen szavaztak a legtöbben, Budapest is az országos átlag felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]