Magyarország–Szerbia vízilabda-vb-elődöntő – ÉLŐ

A magyar női vízilabda-válogatott után a férfi csapat is bejuthat a szingapúri világbajnokság döntőjébe, Varga Zsolt szövetségi kapitány együttesének ehhez a párizsi olimpián sorozatban a harmadik aranyérmüket megnyert szerbeket kell legyőznie. A magyarok a horvátok legyőzésével (18-12) jutottak be az elődöntőbe, az ellenfél az Egyesült Államok csapatát búcsúztatta (14-9).

A vb-ken finoman szólva nem jó a magyarok szerbek elleni mérlege: legutóbb 1998-ban sikerült legyőzniük őket még a csoportkörben, azóta sorozatban hatszor kaptak ki.

Varga a most rájuk váró mérkőzésről azt mondta, jól ismerik a riválist, amely a párizsi aranyérmével visszatért a korábbi kiváló játékához. „Most egy rendkívül kompakt, masszív társaságról beszélünk, egy nagyon nehéz ellenfél, de itt már nem is jöhet más”, nyilatkozatában pedig úgy fogalmazott saját játékosairól: „ez a csapat most nagyon egyben van, ezzel az energiával pedig a legjobbakat is el tudjuk bizonytalanítani”.

A meccs

A magyarok hozták el a labdát az első ráúszásnál, de az első két támadásból nem született találat. Az elsőt végül Vámos Márton szerezte meg, aki másfél perccel a meccs kezdete után szabaddobásból bombázott a szerb kapuba. A másik oldalon rögtön kiállítást kapott az ellenfél, Jaksics pedig közelről lőtt gólt Csomának.