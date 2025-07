„Az asztalán hever Epstein ügyeinek listája” – saját felhergelt támogatói fordultak Trump ellen

„Azok, akik bolond módon egy tigris hátán lovagolva törekednek hatalomra, az állat bendőjében végezhetik” – figyelmeztetett az 1961-es beiktatási beszédében a demokrata John F. Kennedy. Ezt a mondását emlegetik sokan most, hogy mai utódja, Donald Trump ellen fordult az őt a Fehér Ház visszaszerzésében segítő a Tegyük újra naggyá Amerikát (Make America Great Again, MAGA) mozgalom. Annak tagjai eddig minden kanyarvételében és fordulatában hűségesen követték hősüket és elnöküket, akit azzal vádolnak, hogy miközben az egész politikai pályafutását az úgynevezett mélyállam felszámolására építette, most éppenséggel annak az érdekeit szolgálja, amikor nem hajlandó nyilvánosságra hozni a szexuális ragadozóként 2008-ban elítélt, majd a 2019-es, újabb őrizetbe vétele után a New York-i börtönében öngyilkosságot elkövetett Jeffrey Epsteinnel kapcsolatos dokumentumokat.

Aki talán nem is maga vetett véget az életének, hanem a mélyállam tette el láb alól, nehogy kifecsegje, milyen gazdag és befolyásos emberek részesültek az általa futtatott fiatalkorú lányok kegyeiből – teszik hozzá a MAGA-hívek.

A vámháború második menetének kellős közepén, a költségvetés radikális átszabása után, az Ukrajna támogatásával kapcsolatos félfordulat idején váratlanul helyről és ügyben érte vehemens támadás az amerikai elnököt, aki

ezúttal egyelőre nem tudja megváltoztatni a narratívát, ami korábban általában sikerült neki.

Ezt azonban magának köszönheti, hiszen a MAGA-tábort ő szoktatta rá a legvadabb összeesküvés-elméletek elfogadására. Kezdve attól, hogy 2008-ban a leghangosabbak között kérdőjelezte meg, hogy Barack Obama amerikai állampolgár lenne – mondván, a kenyai apa és amerikai anya gyermeke hazudott, nem Hawaiin született, a dokumentumokat meghamisították –, egészen addig, hogy ugyancsak a tényekre fittyet hányva ma is makacsul hirdeti, hogy a 2020-as elnökválasztást elcsalták a demokrata Joe Biden javára. Epstein ügyében előszeretettel mutogatott a pedofil milliárdos társaságában szintén gyakran megfordult Bill Clinton volt demokrata elnökre, az ügy eltussolásával pedig a szerinte a mélyállammal szövetséges demokratákat vádolja.